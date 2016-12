Percheziții făcute în Suceava, într-un dosar privind contrabanda cu țigări

Polițiștii de frontieră și procurorii DIICOT au făcut 26 de percheziții în județele Suceava și Botoșani pentru a destructura o grupare de contrabandiști

Polițiștii de frontieră ieșeni, sub coordonarea procurorului DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, au făcut ieri dimineață 26 de percheziții domiciliare la persoane suspecte că fac parte dintr-un grup infracțional organizat care se ocupă cu contrabanda cu țigări. Astfel, începând cu ora 06.00, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, sub coordonarea procurorului DIICOT- Serviciul Teritorial Iași, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Iași, BCCO Iași și Grupării Mobile de Jandarmi Bacău au efectuat 26 de percheziții domiciliare pe raza județelor Suceava și Botoșani, urmând a fi puse în aplicare 29 de mandate de aducere la audieri. In documentarea activităților infracționale s-a beneficiat de sprijinul și suportul tehnic de specialitate al lucrătorilor din cadrul DIPI și al polițiștilor din cadrul IGPR, Serviciului de Operațiuni Speciale Iași, Vaslui și Suceava. (D.Z.)