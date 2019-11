Perchezitii ale DIICOT si politiei franceze la Dornesti si Radauti, la o grupare de contrabandisti care ducea tigari in Franta

In urma a 20 de perchezitii, au fost gasite mai multe locuri in judetul Suceava unde erau ascunse tigari aduse din din Moldova si Ucraina. Au fost descoperite cinci masini modificate care urmau sa transporte in Franta tigarile de contrabanda. Gruparea era formata din romani, moldoveni si armeni. La perchezitii au participat si politisti francezi. In aceeasi cauza, politistii francezi au facut perchezitii si in Republica Moldova

Marti, 19 noiembrie 2019, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Suceava au efectuat, simultan cu omologii francezi, un număr de 20 de percheziții domiciliare pe raza teritorială a localității Dornești și a municipiului Rădăuți, județul Suceava, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit în scopul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și spălare de bani.

Activitățile au fost integrate unei acțiuni comune, ce are la bază un Ordin European de Anchetă emis de către autoritățile franceze, în baza căruia au fost executate de către autoritățile judiciare române (DIICOT- Structura Centrală, Direcţia de Investigare a Criminalității Economice si Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Suceava) diferite activități pe teritoriul României prevăzute de Codul de procedură penală român.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, pe ruta Ucraina-România-Moldova, a fost constituit un grup infracțional organizat, din cetățeni români, moldoveni și armeni, care au acționat în mod coordonat, în ceea privește achiziționarea din Republica Moldova și Ucraina a unor cantități importante de țigarete provenind din contrabandă, pe care le-au depozitat în județul Suceava, fiind ulterior transportate și comercializate pe teritoriul Franței.

În urma cercetărilor efectuate în cauză au fost identificate mai multe locuri de depozitare/încărcare a țigaretelor, situate în România, pe raza județului Suceava, locuri din care țigaretele erau încărcate și transportate în Franța, prin intermediul unor autovehicule dotate cu spații special prevăzute pentru transportul țigaretelor de contrabandă în mod disimulat.

Cu ocazia perchezițiilor efectuate, au fost identificate 5 autovehicule ce erau utilizate pentru transportul țigaretelor de contrabandă în spații disimulate, special create pentru a nu putea fi descoperite de către autorități în momentul tranzitului european către țara de destinație.

Suportul financiar şi logistic a fost asigurat de către Eurojust. La acțiune au participat și ofițeri de poliție din Franța. Ulterior, activități similare au fost derulate de autoritățile franceze și în Republica Moldova. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operaţiuni Speciale. Acțiunea din România a fost efectuată cu sprijinul specialiștilor criminaliști din Suceava, jandarmilor din cadrul IJJ Suceava și Iași, precum și funcționarilor vamali din cadrul Direcției Generale a Vămilor și a Regionalei București.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.