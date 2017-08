Pensiunea “Casa Elena” din Gura Humorului a fost amendată de DSVSA pentru mizeria din bucătărie

“Am găsit condiții de igienă precară în blocul alimentar”, a explicat medicul veterinar Ioan Corduneanu, director în cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor u cuantumul amenzii a fost de 2.000 de lei. După cum am relatat ieri, conducerea DSVSA a aflat de la reporterii “Obiectiv” despre faptul că mai mulți elevi și cadre didactice din Craiova au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară după ce au mâncat la Pensiunea “Casa Elena” . Conform unui protocol, DSVSA ar fi trebuit informată de conducerea DSP Suceava

După ce au aflat de la reporterii “Obiectiv” des­pre incidentul de la Pensiunea “Casa Elena” din Gura Humorului, care a băgat în spital mai mulți elevi și cadre didactice din Craiova, reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au început o anchetă la acest complex turistic pentru a constata ce le-a îmbolnăvit pe cele nouă persoane. “O echipă de inspectori a fost și a verificat pensiunea <<Casa Elena>>, ieri seară (n.r. miercuri, 23 august). Am găsit condiții de igienă precară în blocul alimentar și i-am amendat cu suma de 2.000 de lei. Cei de la DSP încă nu ne-au trimis nicio informare. Noi nu am mai recoltat probe, pentru că am înțeles că au făcut-o deja inspectorii sanitari și nu mai avea sens și așteptăm acum buletinele lor de analize pentru a decide care este pasul următor, în funcție de rezultate”, a explicat medicul veterinar Ioan Corduneanu, director în cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava.

Vă reamintim că mai mulți copii din Craiova au ajuns la spital marți după-amiază, cu simptome de toxiinfecție alimentară. Mai exact, șase elevi și trei cadre didactice aflați în tabără în Bucovina au avut nevoie de îngrijiri medicale, aceștia acuzând că au început să se simtă rău după ce au luat micul dejun. Elevii, veniți în tabără, fac parte dintr-un grup de 47 de copii, însoțiți de șase cadre didactice și sunt cazați la Pensiunea Roua Voronețului, dar marți dimineață au mâncat la Complexul Turistic “Casa Elena”. Atât elevii, cât și profesorii au povestit că au început să aibă dureri de burtă, de cap, stări de greață și amețeală, văzându-se nevoiți în final să solicite ajutor specializat. Un profesor a fost cel care a sunat la 112 și a povestit că mai mulți elevi au simptome de toxiinfecție alimentară, aceste simptome debutând încă de la ora 11.00 și din acest motiv au bănuit că de vină ar fi mâncarea de la micul dejun. Atât elevii, cât și cadrele didactice au fost preluați de mai multe echipaje ale Ambulanței și transportați la Spitalul din Gura Humorului, unde au fost diagnosticați cu toxiinfecție alimentară. Unul dintre copii a fost transferat la Spitalul Județean Suceava pentru investigații de specialitate, starea sa de sănătate fiind mai delicată. (Cristina RUSTI)