Pedepse ușoare date de Curtea de Apel în dosarul grupării ce alimenta cu etnobotanice peste 600 de tineri din Suceava

Majoritatea inculpaților din dosar au scăpat cu pedepse cu suspendare u doar cei care aveau con­damnări mai vechi vor ajunge după gratii. In primă instanță, cea mai mare pedeapsă a primit-o Ilie Po­povici, capul rețelei, care a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Alți șase inculpați s-au a­les cu pedepse cuprinse între doi și patru ani și șase luni de închisoare, în timp ce alți trei indivizi au fost condamnați la câte un an de închisoare cu sus­pendare. Aceștia au fost trimiși în judecată pentru că au pus bazele unei grupări care apro­vizio­­na cu etnobotanice peste 600 de tineri din Suceava

Curtea de Apel Suceava a dat o sentință finală în dosarul gru­pării ce alimenta cu etnobotanice peste 600 de tineri din Suceava. Astfel, capul rețelei, Ilie Po­po­vici, de 47 de ani, din municipiul Suceava, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare după ce în primă instanță a primit cinci ani de închisoare pentru să­vârșirea infracțiunilor de „inițiere și constituire a unui grup infrac­țio­nal organizat”, „trafic de dro­guri de risc” în modalitățile „pro­curare, deținere, punere în vânzare și vânzare de droguri de risc, fără drept” și „efectuarea de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive”. Ionuț Păstrăv zis „Recu”, de 30 de ani, din Suceava a scăpat cu trei ani de închisoare cu suspendare, după ce Tribunalul Suceava îl condam­na­se în primă fază la patru ani de închisoare pentru „inițierea și con­stituire a unui grup infrac­țio­nal organizat”, „trafic de droguri de risc” în modalitățile „procurare, deținere, punere în vânzare și vânzare de droguri de risc, fără drept” și „efectuarea de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive”. Lui Bogdan Andrei Nastasi, de 34 de ani, din Su­cea­va i s-au contopit mai multe pe­depse, urmând să execute trei ani și nouă luni de închisoare după gratii. El fusese condamnat în pri­mă instanță la patru ani și cinci luni de închisoare pentru „iniție­rea și constituirea unui grup infracțional organizat”, „deținere de droguri de risc pentru consum pro­priu fără drept”, „trafic de dro­guri de mare risc” în modalitățile „procurare, deținere, punere în vânzare și vânzare de droguri de mare risc, fără drept” și „efectuarea de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive”. Andrei Diaconu zis „Dică”, de 29 de ani, din Suceava a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce judecătorii de la Tribunalul Suceava i-au stabilit aceeași pedeapsă. Stefan Florin Papuc, de 28 de ani, din Suceava, a primit un an de închisoare cu suspendare, la fel ca la prima instanță. Ovidiu – Gheorghe Ursachi zis „GJ”, din orașul Vicovu de Sus, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, după ce Tribunalul Suceava i-a stabilit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu executare. Constantin Georgiță zis „Ciuperi”, din Vicovu de Sus, s-a ales cu o pedeapsă de doi ani și 15 zile de închisoare, după ce i-au fost contopite mai multe pedepse. In pri­mă fază el s-a ales cu doi ani și trei luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „efectuare de operațiuni cu produse ști­ind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive”. Ioan Popovici, zis „Ionel” a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, după ce Tribunalul Su­ceava l-a condamnat la trei ani de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de „asociere în ­ve­derea săvârșirii de infracțiuni” și „efectuarea de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psi­­ho­­ac­tive”. Sergiu Alexandru Iftimie s-a ales și el cu șase luni de închisoare cu suspendare, după ce în primă instanță primise un an de închisoare cu suspendare. Decizia magistraților suceveni este definitivă.

Peste 600 de tineri din județul Suceava, alimentați cu etnobotanice de gruparea coordonată de Ilie Popovici

Indivizii sunt acuzați că au pus bazele unei rețele care se ocupa cu traficul de droguri și etnobota­nice. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Suceava, sprijiniți de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Ser­viciul Acțiuni Speciale și lu­crători de la Inspectoratul Jude­țean de Jandarmi Suceava, sub coordonarea unui procuror, au făcut în data de 24 iulie 2013 16 percheziții domiciliare în județul Suceava. Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au investigat activitatea unui grup infracțional organizat, specializat în procurarea și vânzarea de droguri de risc și mare risc, precum și de substanțe cu efect psihoactiv, cunoscute sub numele de etnobotanice. Drogurile și etnobotanicele erau achiziționate vrac de la diferiți furnizori din țară, ambalate în pliculețe de 0,25 – 0,50 grame și revândute cu prețuri între 30 și 60 de lei. Cercetările au stabilit că, zilnic, membrii rețelei vindeau între 20 și 30 de plicuri cu astfel de substanțe.

Pe parcursul anchetei au fost depistați peste 600 de tineri din județul Suceava care consumau frecvent substanțe cu efect psihoactiv cumpărate de la membrii grupării. Anchetatorii au prins în flagrant 33 de consumatori, care aveau asupra lor 171 de plicuri de substanțe cu efect psihoactiv, în valoare de aproximativ 9.000 de lei, fiind întocmite 20 de dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc și operațiuni cu substanțe susceptibile a avea efect psihoactiv. (Dănuț ZUZEAC)