Pedepse mult diminuate şi suspendate în lotul “Cuzencu” – al poliţiştilor de frontieră de la Siret

Pedepsele de câte şase ani de închisoare date la prima instanţă lotului poliţişti de frontieră de la Siret trimişi în judecată în 2014 pentru contrabandă au devenit la ICCJ simple avertismente. Inculpaţii din dosar au primit doar pedepse cu suspendare ori au primit certificat de încetare a procesului penal. Statul român, prin contribuabili, va trebui să achite cheltuielile de judecată pentru apelurile declarate la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Faptele din dosarul în care a fost judecat “lotul Cuzencu” şi în care au fost acuzate 25 de persoane ar fi avut loc în perioada decembrie 2008 – martie 2009. Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Suceava i-au acuzat pe cei inculpaţi că au format o grupare infracţională ce se ocupa cu introducerea ţigărilor de contrabandă din Ucraina pe teritoriul României prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret

Inculpaţii din lotul “Cuzencu” – vameşi şi poliţişti de frontieră trimişi în judecată pentru infracţiuni de corupţie în anul 2014 – au scăpat relativ ieftin din procesele penale ce le-au fost intentate, în sensul că nu vor trebui să facă nicio zi de puşcărie, toate pedepsele fiind date cu suspendare de către Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a avut ultimul cuvânt în acest dosar. Pentru unele dintre persoanele trimise în judecată de DNA în această speţă s-a decis chiar încetarea procesului penal, deşi anterior unele dintre aceste persoane fuseseră condamnate de instanţele sucevene.

In ceea ce îl priveşte pe Octavian Petru Cuzencu, fost şef de tură în Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, s-a stabilit descontopirea pedepsei rezultante în pedepsele componente, s-a dispus încetarea procesului penal pentru infracţiunea de folosire în orice mod de informaţii ce nu sunt destinate ­pu­blicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, iar cu reţinerea ircumstanţelor

atenuante s-au redus cele două pedepse aplicate de câte 6 ani închisoare la două pedepse de câte 2 ani închisoare, res­pectiv reduce pedeapsa aplicată de 3 ani închisoare la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare – menţine pentru cele 3 pedepse cu închisoarea aplicarea pedepselor accesorii. Se înlătură aplicarea pedepselor complementare. Se contopesc cele 3 pedepse astfel cum au fost reduse şi se aplică pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. Se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 5 (cinci) ani.

In ceea ce îl priveşte pe Nicolae Cojocaru, inculpat în acelaşi dosar, Curtea Supremă a descontopit pedepsele anterioare, cu reţinerea circumstanţelor atenuante. Ulterior au fost reduse cele 3 pedepse aplicate de 4 ani închisoare, 5 ani închisoare şi, respectiv, de 3 ani închisoare la pedepsele de: 2 ani închisoare, 2 ani închisoare şi, respectiv, de 1 an şi 6 luni închisoare – menţine pentru cele 3 pedepse cu închisoarea aplicarea pedepselor accesorii şi înlătură aplicarea pedepselor complementare. S-au contopit cele 3 pedepse astfel cum au fost reduse şi s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. S-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani. In ceea ce îl priveşte pe Ernest Dan Coroleucă, s-a descontopit pedeapsa rezultantă în pedepsele componente şi s-au redus cele 3 pedepse aplicate de 3 ani închisoare, 5 ani închisoare şi, respectiv, de 3 ani închisoare la pedepsele de: 2 ani închisoare, 2 ani închisoare şi,

respectiv, de 1 an şi 6 luni închisoare. Se contopesc cele 3 pedepse astfel cum au fost reduse şi se aplică pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani. In ceea ce îl priveşte pe Lucian Doru Mureşan, Curtea Supremă a dispus de asemenea descontopirea şi recontopirea pedepselor, aplicându-se pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, care de asemenea a fost suspendată condiţionat. La fel s-a pronunţat ICCJ şi în cazul lui Dan Cozariuc, rămas de asemenea cu o condamnare definitivă de 2 ani de închisoare cu suspendare, la fel ca în cazul lui Mircea Andronachi. Sorin Puşcaşu a rămas doar cu un an de închisoare, tot cu suspendare, iar Vasile Scripcaru a primit un an şi trei luni de închisoare cu suspendare. Pedepse mult diminuate şi, de asemenea, cu suspendare au primit Adrian Sorin Borş, Cornelia Grumeza, Mihaela Baciu, Adriana Cuzencu, Lioara Olariu, Cristian Marius Adochiţei, Stelian Ciobaniuc.

Cheltuielile judiciare vor fi plătite din bani publici

Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava şi de intimaţii inculpaţi Cuzencu Petru Octavian, Cojocariu Nicolae, Coroleucă Ernest Dan, Mureşan Lucian Doru, Cozariuc Dan, Andronachi Mircea, Puşcaşu Sorin, Scripcaru Vasile Iulian, Ungureanu Sorin Constantin, Borş Adrian Sorin, Grumeza Cornelia, Baciu Mihaela ­Ma­riana, Cuzencu Adriana, Olariu Lioara, Adochiţei Cristian Marius şi Ciobaniuc Stelian Vasile rămân în sarcina statului. Onorariul parţial al apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Cuzencu Petru Octavian, Cojocariu Nicolae, Coroleucă Ernest Dan, Mureşan Lucian Doru, Grumeza Cornelia, Cozariuc Dan, Andronachi Mircea, Scripcaru Vasile Iulian, Borş Adrian Sorin, Baciu Mihaela Mariana, Cuzencu Adriana, Olariu Lioara, ­Do­nisan Mirela Larisa şi Moldovanu (fostă Băncescu) Angela, în sumă de câte 130 lei, se plăteşte din fondul Ministerului Justiţiei.

Onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Puşcaşu Sorin, Ungureanu Sorin Constantin, Adochiţei Cristian Marius, Ciobaniuc Stelian Vasile, Volosciuc Liviu şi Acasandrei Mirela, în sumă de câte 520 lei, se plăteşte din fondul ­Mi­nisterului Justiţiei.

25 de poliţişti de frontieră şi vameşi, anchetaţi pentru contrabandă cu ţigări prin Vama Siret

Faptele din dosarul în care a fost judecat “lotul Cuzencu” şi în care au fost acuzate 25 de persoane ar fi avut loc în perioada decembrie 2008 – martie 2009. Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Suceava i-au acuzat pe cei inculpaţi că au format o grupare infracţională ce se ocupa cu introdu­cerea ţigărilor de contrabandă din Ucraina pe teritoriul României prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret fără a plăti taxele vamale. Cei implicaţi în dosar au fost acuzaţi de la constituire, iniţiere sau aderare la un grup infracţional organizat până la abuz în serviciu, dare sau luare de mită.Conform rechizitoriului, membrii reţelei care aducea ţigările de contrabandă din Ucraina în România îi anunţau în prea­labil pe angajaţii din Vamă şi pe poliţiştii de frontieră de la Siret, precum şi pe cei care le asigurau transportul în România până la depozitele cu marfă de contrabandă. Procurorii suceveni au estimat la vremea respectivă că cele 25 de persoane cercetate în acest dosar au introdus ilegal în România peste 40.000 de pachete cu ţigări de contrabandă.

Cel mai cunoscut inculpat din dosar a fost subcomisarul Octavian Petru Cuzencu, care la vremea respectivă avea funcţia de ofiţer în cadrul compartimentului din ture din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret. Adriana Cuzencu, soţia fostului angajat de la PTF Siret, a fost şi ea cercetată în cadrul “lotului Cuzencu” pentru că se ocupa cu colectarea ţigărilor de contrabandă. In total au fost implicaţi în dosar şase poliţişti de frontieră, 11 inspectori vamali şi opt civili.

Primele condamnări date la Curtea de Apel Suceava vizau până la şase ani de închisoare pentru principalii inculpaţi. Precum s-a văzut, aceste pedepse au fost reduse în majoritatea lor la o treime – maximum doi ani de închisoare, cu pedeapsa suspendată condiţionat. (N. R.)