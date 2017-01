Pedepse mici pentru membrii grupării conduse de Dan Americanu’

Daniel Lungu, zis Dan Americanu’, a fost condamnat la trei ani și 11 luni de închisoare, Avram Hariga s-a ales cu doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare, în timp ce Estera Ciocîrlan a primit un an de închisoare cu suspendare. Alți doi inculpați din dosar au fost achitați de judecătorii suceveni. Gruparea condusă de Dan Americanu’ a comis două tâlhării și patru furturi în localitățile de la marginea Sucevei, reușind să producă o pagubă totală ce depășește 40.000 de lei

Curtea de Apel Suceava l-a condamnat pe inculpatul Daniel Lungu, zis Dan Americanu’, de 30 de ani, din comuna Pătrăuți, la trei ani și 11 luni de în­chisoare pentru comiterea infracțiunilor de „furt ­cali­ficat”, „tâlhărie calificată”, „nerespectarea regimului armelor și munițiilor” și „conducerea unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată”. In același dosar au mai fost condamnați și inculpații Avram Hariga, de 36 de ani, din Pătrăuți, la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru „complicitate la infracțiunea de furt calificat”, „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” și „conducerea unui vehicul de către o persoană al cărei permis nu este ­cores­punzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv” și Estera Ciocîrlan la un an de în­chi­soare cu suspendare pentru „favorizarea in­­­frac­­torului”. Inculpații Gheorghe Cherariu, de 36 de ani și Ionuț Hariga, de 22 de ani, ambii din Pătrăuți, au fost achitați de judecătorii suceveni. Sentința dată de ma­gistrații suceveni este definitivă.

In toamna anului 2015, polițiștii suceveni au strâns mai multe informații în urma cărora au stabilit că începând cu luna mai 2015, Daniel Lungu zis Dan Americanu’, din localitatea Pătrăuți, dar care locuia efectiv în municipiul Suceava a constituit un grup infracțional din care mai făceau parte Gheorghe Cherariu și Avram Hariga, precum și taximetristul Ioan Iosif, de 24 de ani, din Pătrăuți, grup care se ocupa cu furturi și tâlhării. De asemenea, la grupare au aderat prin diverse acte infracționale și alți doi tineri, respectiv Ionuț Hariga, de 22 de ani și Ovidiu Solomon, de 29 de ani, ambii din Pătrăuți. Din investigațiile realizate de anchetatori a reieșit că Daniel Lungu zis Dan Americanu’ locuiește în Suceava și este liderul grupului și coordonează acti­vitatea infracțională. El este recunoscut în această ­calitate de ceilalți membri ai grupării, trecutul infracțional asociat faptelor comise în afara țării creându-i un ascendent în fața celorlalți trei tineri. Taximetristul avea sarcina de a găsi victime și de a oferi detalii cu privire la acestea, precum și de a vinde diversele bunuri provenite din furturi și tâlhării. Gheorghe Cherariu și Avram Hariga erau „specia­lizați” în fapte de furt și în tâlhării, în cazul în care lovirea victimelor era necesară.

Activitatea infracțională a grupului a început în luna mai 2015, la o lună după ce liderul grupării, Dan Americanu’, a fost expulzat de către autoritățile din Statele Unite ale Americii, la începutul lunii aprilie 2015. Astfel, în noaptea de 29 spre 30 mai 2015, în jurul orei 01.00, în timp ce dormea în locuința sa din comuna Pătrăuți, un bătrân în vârstă de 78 de ani a fost trezit de zgomotele făcute de un individ necunoscut. Bătrânul l-a întrebat pe acesta ce caută în locuința sa și cum a pătruns în interior, însă acesta nu a zis nimic și l-a imobilizat pe bătrân, punându-i mâna la gură. L-a întrebat unde ține banii, după care în casă au mai intrat doi bărbați care l-au lovit pe bătrân cu palmele peste cap. La plecarea agresorilor din casă, aceștia au amenințat victima cu moartea, spunându-i să nu anunțe poliția. Ulterior, bătrânul a observat că din locuință i-au fost furate sumele de 10.000 de lei și 1.600 de dolari. Ulterior, în noaptea de 9 spre 10 august 2015, Americanu’ împreună cu Cherariu și Hariga au pătruns în locuința unui alt localnic din Pătrăuți, de unde au furat 10.000 de lei, bijuterii din aur și toate electronicele din casă, paguba totală fiind estimată la peste 30.000 de lei. Autorii au spart locuința respectivă în timp ce proprietarul era plecat în concediu la mare cu familia sa. Hoții au beneficiat de informațiile furnizate de taximetristul Ioan Iosif, care a dus la gară familia păgubitului.

Având în vedere modul de operare și datele din anchetă, polițiștii au conexat cauzele, existând suspiciuni privind implicarea grupării și în comiterea altor infracțiuni. Pentru prinderea persoanelor bănuite, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Suceava, polițiștii Postului de Poliție Pătrăuți și luptătorii din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale au făcut șase percheziții pe raza comunei Pătrăuți, dar și în municipiul Suceava. Cu această ocazie au fost găsiți Daniel Lungu zis Dan Americanu’, Gheorghe Cherariu, Avram Hariga și Ioan Iosif, care au fost duși la sediul IPJ Suceava pentru audieri.

De asemenea, au mai fost audiați și martori și alte persoane care au putut oferi detalii despre activitatea infracțională a grupării. In urma per­chezițiilor au mai fost ridicate și bunuri provenite din mai multe furturi și tâlhării. In urma extinderii cercetărilor, polițiștii au reușit să probeze comiterea de către gruparea condusă de Dan Americanu’ a încă trei furturi și o tâlhărie, fapte comise pe raza localităților Pătrăuți și Dărmănești. Cei patru urmau să fie reținuți pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, furt calificat și tâlhărie.

Cine este Dan Americanu’

Daniel Lungu, zis Dan Americanu’, este un individ cu un trecut infracțional vast. In luna octombrie 2013, el a fost arestat în Marea Britanie, fiind acuzat de tâlhărie și posesie ilegală de arme. Cum-necum, a reușit să ajungă în libertate, iar în 2014 a fugit în Statele Unite ale Americii. Acolo a stat bine mersi până când în posesia americanilor a ajuns din Europa cazierul lui Daniel Lungu. Imediat, autoritățile de peste Ocean au luat decizia de a-l expulza și de a-l trimite înapoi în România. Judecătorii britanici l-au condamnat pe Dan Americanu’ la nouă ani de închisoare pentru comi­terea infracțiunilor de tentativă de jaf, vătămare corporală gravă și posesie ilegală de arme. Pe 15 martie 2012, în jurul orei 08.30, o femeie în vârstă de 29 de ani a ieșit dintr-un bloc de pe o stradă din Londra, când a fost apucată de haine de Dan Americanu’, care, folosind un pistol cu electroșoc, a tras asupra tinerei de patru ori, în cap și în gât, până când aceasta a căzut la pământ. Victima a ținut tot timpul mâna pe poșetă în timpul incidentului. Un vecin a auzit țipetele tinerei și a ieșit din apartamentul său, confruntându-l pe Dan Americanu’ cu două crose de golf. Suceveanul a rupt-o la fugă, însă un alt bărbat a pornit pe urmele sale, în cele din urmă Americanu’ fiind prins de polițiști. El a fost arestat pentru tentativă de jaf, vătămare corporală gravă și posesie ilegală de arme.

După pronunțarea sentinței de nouă ani de în­chi­soare, detectivul Constable Paul Sumner a declarat: „Suntem încântați că Daniel Lungu a primit o pedeapsă proporțională cu infracțiunile sale. Aceasta a fost o faptă demnă de dispreț și sentința transmite un mesaj clar. Cei care intenționează să comită astfel de infracțiuni în comunitatea noastră trebuie să se aștepte la pedepse grele. Judecătorul a apreciat faptul că cei doi bărbați au intervenit la ajutarea polițiștilor pentru prinderea suspectului”. (Dănuț ZUZEAC)