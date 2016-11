Pedepse cu suspendare pentru proxeneții italieni care traficau românce

Giancarlo Ruggeri și Maurizio di Munno au fost condamnați de Tribunalul Suceava la câte doi de ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de persoane. Cei doi au fost acuzați că au obligat două sucevence să se prostitueze în Italia. Pedepsele celor doi italieni sunt definitive

Curtea de Apel Suceava a res­pins, ca nefondate, apelurile de­clarate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Or­ganizată și Terorism – Servi­ciul Teritorial Suceava și de in­culpații Giancarlo Ruggeri și Maurizio di Munno împotriva sentinței penale din 23 noiembrie 2015 pronunțată de Tribunalul Su­ceava. Decizia magistraților su­­ceveni este definitivă. La sfâr­șitul anului trecut, Tribunalul Su­ceava i-a condamnat pe cetățenii italieni Giancarlo Ruggeri și Ma­urizio di Munno la câte doi ani de închisoare cu suspendare pe un termen de încercare de patru ani pentru comiterea infracțiunii de trafic de persoane.

In luna mai 2013, judecătorii suceveni au dispus emiterea unui mandat de arestare pentru 29 de zile pe numele lui Giancarlo Ru­ggeri, italianul care în urmă cu cinci ani a fost trimis în judecată de către procurorii DIICOT Su­cea­va într-un dosar de trafic de per­soane. Instanțele românești au condamnat pe mai mulți membrii ai grupării infracționale parte din ei fiind trimiși în penitenciar, prin­tre aceștia și amanta lui Gian­carlo Ruggeri, Lăcrămioara Puș­ca­șu. La mijlocul lunii mai 2013, ita­lianul a decis să vină în Ro­mâ­nia pentru a-și vizita iubita încarcerată în Penitenciarul de Femei de la Târgu Ocna. Aflându-se de intrarea lui în țară, polițiștii l-au prins și l-au adus la sediul Ser­viciului Teritorial Suceava al DIICOT. După ce a fost audiat, pro­curorii au decis prezentarea aces­tui în fața judecătorilor de la Tri­bunalul Suceava în vederea emiterii unui mandat de arestare de 29 de zile. Propunerea DII­COT Suceava a fost asumată de judecători, iar Giancarlo Ruggeri a trebuit să suporte regimul de arest din IPJ Suceava pentru o perioadă.

Dosarul de trafic de persoane în care este implicat italianul datează din 2011

Procurorii Serviciului Terito­rial DIICOT Suceava au trimis-o în judecată pe Lăcrămioara Puș­cașu, din Arbore, cunoscută cu po­recla Lila, pentru trafic de persoane în luna iulie 2011. La acea vreme, „Lila” avea 28 de ani. In luna aprilie a anului 2012 jude­cătorii de la Tribunalul Suceava au considerat că aceasta trebuie să își petreacă următorii opt ani după gratii, inculpatei fiindu-i interzise și unele drepturi pentru o pe­rioadă de cinci ani.

Procurorii au stabilit că Lă­cră­mioara Pușcașu se face vinovată de comiterea infracțiunilor de tra­fic de persoane și constituire de grup infracțional organizat. Potri­vit anchetatorilor, „Lila”, cu do­miciliul în comuna Arbore, a plecat în Italia, la muncă, în cursul anului 2007. Aceasta era cunoscută în zona de domiciliu drept o femeie de moravuri ușoare și astfel, odată ajunsă în Italia, a în­ceput să practice prostituția. La Torino, Lăcrămioara Pușcașu s-a în­tâlnit cu doi cetățeni italieni, Giancarlo Ruggeri și Maurizio di Munno. Ulterior, Lăcrămioara și Ruggeri au devenit concubini, și căutând modalități de a câștiga bani mulți fără eforturi prea mari, au convenit să racoleze tinere fete pe care apoi să le oblige să practice prostituția. La sfârșitului anului 2007, Lăcrămioara a revenit în Ro­mânia însoțită de cei doi ce­tățeni italieni. Misiunea lor era aceea de a momi fetele cu locuri de muncă bine plătite, ca menajere, barmanițe sau dansatoare.

Mamă a patru copii, terorizată, bătută și obligată să se prostitueze în Italia

In orașul Solca, cei trei au găsit-o pe Cristina S. căreia i-au pro­mis un loc de muncă ca barmaniță, în Italia. In condițiile în ca­re victima provenea dintr-o fa­milie dezorganizată și nu avea niciun venit în afara ajutorului so­cial primit de la primăria, Cristina S. a acceptat oferta traficanților, fiind convinsă că l-a prins pe Dumnezeu de un picior și că va obține venituri considerabile, la ca­re în România nici nu visa. In continuarea activităților de recru­ta­re, cei trei au mai racolat o tâ­nără, Lucica Maria C., pe care au ademenit-o cu un loc de muncă ca menajeră sau ospătăriță, unde ar fi trebuit să încaseze în jur de 700 – 800 de euro lunar. Femeia avea o situație familiară foarte grea, era mamă a patru copii, soțul ei era bol­nav și nu beneficia de niciun ve­nit. Cele două femei au plecat spre Italia, în perioada 10 – 14 ianuarie 2008. Ajunse acolo, aces­tea au fost informate că a avut loc o schimbare de planuri și că defapt ele au fost aduse să se prostitueze. Victimele au refuzat ini­țial, însă nu au avut încotro, fi­ind amenințate cu acte de vio­lență. Procurorii DIICOT au stabi­lit că cele două femei erau scoa­se pe stradă, în fiecare seară de că­tre „Lila”. Inculpata le găsea lo­curile optime și le punea la dispo­ziție articole de încălțăminte și ves­timentație specifice, oferindu-le totodată și posibilitatea realiză­rii unui machiaj adecvat prostituatelor. Femeile erau obligate să prac­tice prostituția în fiecare noapte, duminica fiind singura lor zi liberă. Acestea erau forțate să pre­dea toți banii obținuți celor trei proxeneți, iar atunci când refuzau, erau bătute fără milă.

Anchetatorii au stabilit că victimele trăiau într-o stare de te­roa­re susținută de către cetățenii ita­lieni Giancarlo Ruggeri și Mau­ri­zio di Munno fiind determinate să întrețină raporturi sexuale cu pro­xeneții. In medie, cele două fete obțineau în jur de 50 de euro pe seară, iar în cazul în care prindeau o zi mai proastă și nu se întorceau cu destui bani, erau bătute. După aproape jumătate de an de teroa­re, victimele au fost lăsate să ple­ce acasă, proxeneții fiind nemul­țumiți de randamentul acestora. (Dănuț ZUZEAC)