Pe strada Scurtă se va circula pe sens unic in perioada lucrărilor de asfaltare

Viceprimarul Lucian Harșovschi a explicat ieri că lucrările pe această stradă vor dura aproximativ o lună

Viceprimarul Lucian Harșovschi a anunțat ieri că strada Scurtă intră începând cu această săptămână în lucrări de modernizare și va avea sens unic pe perioada de desfășurare a lucrărilor de asfaltare. Decizia de a nu închide strada pe ambele sensuri a fost luată pentru a nu perturba circulația ambulanțelor în zonă. Harșovschi a explicat ieri că lucrările de asfaltare pe această stradă vor dura aproximativ o lună, însă acest termen ar putea fi prelungit în funcție de condițiile meteorologice.

“Pe perioada lucrărilor de asfaltare, strada Scurtă va deveni drum cu sens unic. Sensul de mers al autovehiculelor va fi de la intrarea din bulevardul 1 Mai înspre strada Zorilor. Am decis să nu închidem strada pe ambele sensuri, în așa fel încât ambulanțele să nu fie perturbate”, a explicat ieri viceprimarul Lucian Harșovschi.

Strada Scurtă are o suprafață de 3.500 mp, cu trotuare de 1.400 mp, iar în urma modernizării, în zonă vor fi create 48 de locuri de parcare noi, în prezent, pe strada Scurtă fiind amenajate doar câteva locuri de parcare lângă câminul universitar. In cadrul lucrărilor strada va fi mărită pe porțiunile pe care acest lucru este posibil, astfel încât să poată fi amenajate noi locuri de parcare. In apropiere de intersecție vor fi create locuri de parcare în spic, alte locuri de parcare urmând să fie amenajate pe alte porțiuni ale străzii. (Alexandra IONICA)