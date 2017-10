Pe șantierele din Suceava se mai fac lucrări pe ultima sută de metri

Dacă majoritatea lucrărilor se desfășoară în condiții normale, termoficarea rămâne în blocaj din lipsa fondurilor

Primarul Ion Lungu a explicat ieri că lucrările de reabilitare și de investiții la străzi sunt pe ultima sută de metri, sezonul propice realizării acestor lucrări fiind aproape de final. Astfel, acesta a avut discuții cu reprezentanții firmelor care se ocupă de realizarea acestor lucrări. Edilul sucevean a discutat cu cei care reprezintă firma Autotehnorom, societate care se ocupă de realizarea lucrărilor la strada Constantin Moraru și care a câștigat licitația pentru reabilitarea ultimului tronson din strada Vasile Bumbac. Dacă lucrările la strada Constantin Moraru au fost prinse în bugetul din acest an la capitolul investiții, porțiunea rămasă nemodernizată din strada Vasile Bumbac va fi realizată utilizând fonduri asigurate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală. Contractul a fost încheiat pentru suma de 1.054.290,44 lei fără TVA, perioada de realizare a lucrării fiind de zece luni, conform caietului de sarcini al investiției. Municipalitatea mai are la dispoziție pentru realizarea acestor lucrări suma de 1.447.742 lei asigurată în baza unui contract de finanțare încheiat cu Guvernul, prin intermediul PNDL, pentru perioada 2015-2017.

“Suntem în numărătoare inversă în ceea ce privește lucrările de asfaltare în municipiul Suceava și de reabilitări străzi pe investiții. Am avut o discuție în această dimineață. S-a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru strada Vasile Bumbac, care este finanțată pe PNDL și am avut o discuție cu constructorul, cu firma care a câștigat licitația, Autotehnorom, să demareze cu toate forțele proiectul. Cât vom putea lucra în acest an, până vine zăpada, pentru că este puțin probabil să ajungă la partea de asfaltare, dar conturarea străzii, iluminat, să pregătim tot ce este de pregătit, să conturăm traseul străzii, trotuarele, ce se poate lucra. Am stabilit în discuția din această dimineață să acționeze cu toate forțele, cât putem face în acest an. Am vorbit la București, banii sunt, în măsura în care vor aduce facturi nu vor fi probleme de parte financiară. Sigur că vom avea mâine dimineață (n.r. în această dimineață) comandamentul pe linie de investiții și acolo vom discuta la fiecare investiție în parte. Noi am făcut eforturi și am mai dat niște bani în așa fel încât să împăcăm pe toată lumea, să poată merge lucrurile înainte. Sper ca, în cursul zilei de mâine (n.r. azi) să mai clarificăm niște lucruri la comandamentul de investiții”, a declarat ieri edilul sucevean.

Primarul Sucevei s-a deplasat ieri în teren pentru a verifica și celelalte investiții din municipiu. Acesta a mers în cartierul Ițcani, acolo unde a avut discuții în teren cu cei care se ocupă de lucrările la strada Constantin Moraru, care este în curs de finalizare. O altă lucrare care este în curs de finalizare este Zona de Agrement Tătărași, care însă va fi deschisă publicului începând din primăvară. Singura investiție unde există un blocaj este cea la reabilitarea rețelelor, principalul impediment fiind cel legat de fondurile de la Guvern, care n-au mai fost virate către Primărie, cu toate că există promisiuni de câteva luni de zile.

“Am verificat astăzi din nou lucrările de investiții în curs de realizare ale municipalității. Două lucrări sunt în curs de finalizare: strada Constantin Moraru din cartierul Ițcani și Zona de Agrement Tătărași. Pe Lev Tolstoi, urmează să ne concentrăm forțele, să clarificăm lucrurile cu canalizarea pluvială și să demarăm, să vedem cât putem face din stradă în acest an. Se lucrează bine și la celelalte investiții, cu excepția lucrărilor de termoficare, la care așteptăm banii de la Guvern”, a mai arătat ieri primarul Lungu.

Acesta a explicat săptămâna trecută că și-a pierdut speranța că fondurile la termoficare vor mai ajunge în acest an la Suceava.

Ion Lungu a explicat că, în general, dacă vremea o permite lucrările se mai pot realiza până aproximativ la jumătatea lunii noiembrie, după care vremea se răcește din ce în ce mai tare și există posibilitatea să ningă. (Alexandra IONICA)