UPDATE: Bilantul accidentului de la Cornu Luncii a urcat la cinci morti. Preotul Petrica Gavril, sora si cumnatul sau au murit pe loc. Fiica sa a murit la spital, sotia este in stare grava (FOTO)

UPDATE 20.30: Masina Volkswagen Caddy, implicata in accidentul care a avut loc sambata pe DN 2E, pe raza comunei Conu Luncii, era condusa de preotul din Lamaseni Petrica Gavril, care se indrepta impreuna cu familia si cu patru copii, spre Iasi, pentru a se inchina la moastele Sfintei Cucioase Parascheva.

“Autoturismul cu 8 locuri era condus de preot, care se indrepta spre Iasi, impreuna cu sotia sora, cumnatul acestuia si cu patru copii, cu varste intre 6 si 13 ani. La un moment dat, soferul unui alt autoturism, care circula din sens opus, a pierdut controlul volanului, din motive inca necunoscute si a lovit frontal autoturismul condus de preot.

In urma accidentului, soferul care a trecut pe contrasens, preotul, sora si cumnatul acestuia au decedat pe loc. Sotia preotului si copiii au fost transferati, la spital, starea sotiei fiind si ea grava”, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Suceava, comisarul Ionut Epureanu

UPDATE 19.38: Unul din cei patru copii transportati in stare grava la Spitalul din Falticeni a decedat in urma ranilor suferite. Copilul decedat era in varsta de 6 ani. Ceilalti trei copii si femeia de 35 de ani au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava.

Conform primelor informatii oferite de politie, autoturismul Volkswagen Golf, in care se afla doar soferul, ar fi patruns pe contrasens, lovind in plin cealalta masina, in care se aflau 8 persoane. La volanul masinii lovite se afla un preot din satul Lamaseni – Radaseni, Petrica Gavril. Soferul Golfului, preotul Gavril si inca doua femei din masina condusa de acesta au decedat pe loc, trupurile lor ramanand incarcerate in fiarele masinilor.

La ora 19.40, circulatia pe DN 2E era inca blocata din cauza cumplitului accident.

UPDATE 18.35: Raed Arafat, șeful DSU, a declarat la Digi24 că cele patru persoane decedate sunt adulte. Din rândul răniților, un alt adult este în stare critică iar un copil în stare gravă; ceilalți răniți sunt copii și au suferit răni ușoare.

„Elicopterul e pregătit și dacă se va decide transferul spre Iași și București, avem elicopterul și avionul SMURD pregătite”, a precizat el.

Sambata, 14 octombrie 2017, in jurul orei 17.40, pe DN 2E Falticeni – Gura Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii, a avut loc un grav accident de circulatie in urma caruia au murit patru persoane, iar alte cinci, intre care patru copii, au fost ranite.

In accident au fost implicate doua autovehicule (un Volkswagen Golf si un Volkswagen Caddy), care au intrat in coliziune frontala, in urma unei depasiri. Autoritatile au activat Planul Rosu de interventie. In urma accidentului patru persoane si-au pierdut viata si patru copii si un adult au fost raniti, fiind transportati la spital.

Conform ISU Suceava, accidentul s-a produs pe raza comunei Cornu Luncii, pe DN2E, şi au fost implicate două maşini în care se aflau în total 9 persoane. La nivelul ISU Suceava s-a declanşat Planul Roşu de Intervenţie şi la faţa locului au fost trimise 2 autospeciale pentru descarcerare şi 7 ambulanţe, din care una de transport victime multiple.

Din nefericire, în urma accidentului, 4 persoane au decedat pe loc şi au rămas încarcerate în maşini, iar altele 5 persoane au ajuns la spital. Din cei 5 răniţi, unul este adult, o femeie de 35 de ani, şi 4 copii cu vârste de 3, 6, 8 şi 10 ani. Din păcate, 3 dintre copii erau în stare de inconştienţă.