Patru absolvenți suceveni au promovat Bac-ul cu media 10

Ieri, cei 5.194 de absolvenți de liceu din județul Suceava și-au aflat mediile la examenul de Bacalaureat, iar 3.523 dintre ei, reprezentând 67,83%, au trecut examenul maturității și se îndreaptă acum fie spre facultăți, fie spre primul lor loc de muncă. Județul Suceava se află, astfel, foarte puțin peste media națională privind promovabilitatea examenului, procentul național fiind de 67,2%.

Conform statisticii întocmite de IŞJ Suceava înainte de contestații, 1.359 de absolvenți, reprezentând 32,11%, nu au reușit să obțină media minimă 6,00, necesară promovării Bacalaureatului. Dintre aceștia, cei mai mulți, și anume 1.359, au chiar medii sub 5,00.

Patru absolvenți de liceu au obținut în acest an media 10,00. Este vorba de doi absolvenți ai Colegiului Național «Ştefan cel Mare» Suceava, Catinca Dobroghii și Andrei Pavăl. Darius Lungu, un alt candidat de 10, a terminat liceul la Colegiul Tehnic Rădăuți, iar Georgiana Zbranca a absolvit Colegiul Național «Mihai Eminescu» din Suceava.

Catinca a studiat Ştiințe sociale și își dorește să devină medic, Andrei va urma Informatica

Deși a studiat patru ani speciali­zarea Ştiințe sociale, fiind șefă de pro­moție a Colegiului Național «Ştefan cel Mare», Catinca Dobroghii nu a neglijat restul materiilor, povestind despre chimie și anatomie că sunt dragostea ei, iar acum se pregătește pentru admiterea la Medicină. «Pentru mine, notele obținute la Bacalaureat înseamnă răsplata finală după acești 12 ani de școală. Aș minți dacă aș spune că nu mi-am dedicat timpul studiului, așa că rezultatele de la acest examen mă bucură enorm. Urmează să dau examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” din Iași la finalul lunii, pentru specializarea Medicină Generală, urmându-mi, astfel, visul de a ajunge medic chirurg», a declarat Catinca Dobroghii.

«M-am bucurat, firesc, când am aflat notele la Bacalaureat», a mărturisit și colegul ei de liceu, Andrei Pavăl. Andrei a absolvit Colegiul Națio­nal «Ştefan cel Mare» la specializarea Matematică-Informatică și își dorește să urmeze cursurile Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. «Personal, consider că la niciuna dintre probe nu a fost foarte dificil. M-am pregătit din timp pentru examen, în special la Română, iar la Matematică și Informatică eram destul de sigur pe mine, având în vedere că am fost elev la Mate-Info, intensiv Informatică în clasele IX-XII. Mă așteptam, într-o anumită măsură, să fie note mari la toate cele trei probe scrise, mai ales la Matematică și Informatică. La Română este mai greu de anticipat și aici a fost și surpriza cea mai mare. Mai departe vreau să studiez Informatică la Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca sau la Universitatea din București», a declarat Andrei Pavăl.

Georgiana Zbranca vrea să devină medic, chiar dacă în liceu a studiat la specializarea Învățător – Educator

Georgiana Zbranca a terminat clasa a XII-a la Colegiul Național «Mihai Eminescu», specializarea Învățător-Educator, iar rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat o bucură și o responsabilizează și mai mult.

«M-am pregătit constant pe parcursul celor patru ani. Am avut noroc de cei mai buni profesori și de un mediu extraordinar în care am putut să mă dezvolt. Mă pregătesc pentru admiterea la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, specializarea Medicină Generală”, a precizat Georgiana Zbranca.

Darius Lungu, șef de promoție al Colegiului Tehnic Rădăuți și elev de 10 la Bac, își dorește să devină dascăl

Darius Lungu a terminat cu 10 pe linie Colegiul Tehnic Rădăuți, la specializarea Filologie, iar acum se pregătește pentru admiterea la Litere, mărturisind că vrea să devină cadru didactic. «Subiectele mi s-au părut destul de ușoare, asta pentru că am lucrat foarte mult, iar cerințele îmi erau familiare. Am învățat constant în toți anii de liceu, am avut media 10 în fiecare an și am fost șef de promoție. Mă consider un tânăr normal, care a dat tot ce a putut mai bun. Pentru mine, liceul a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Aș vrea să urmez Facultatea de Litere și să devin cadru didactic», a povestit Darius Lungu.

Alți doi absolvenți ai Colegiului Național «Ştefan cel Mare» Suceava, de la specializările Matematică-Informatică, respectiv Ştiințele Naturii, au obținut media 9,98, iar cu media 9,96 au promovat Bacalaureatul doi absolvenți ai Colegiului Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți și ai Colegiului Național “Petru Rareș“ Suceava, specializarea Ştiințele Naturii.

Pe grupe de medii, 817 elevi din județ au medii mari, cuprinse între 9,00 și 9,99, iar 1.059 au obținut medii între 8,00 și 8,99. 909 absolvenți suceveni au medii între 7,00 și 7,99, iar 734 între 6,00 și 6,99.De menționat că trei elevi din județ au fost eliminați din examen pe parcursul probelor scrise.

Ieri după-amiază, candidații nemul­țumiți de notele obținute au făcut contestații, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat vor fi afișate pe 13 iulie. Candidații care nu au promovat se pot înscrie pentru a doua sesiune de examen, în perioada 15 – 19 iulie 2019. Două licee din județul Suceava au înregistrat promovabilitate zero la examenul de Bacalaureat. Este vorba despre Liceul Tehnologic Marginea și Liceul Tehnologic «Moldova» din Suceava. 14 elevi de la Liceul Tehnologic Marginea s-au înscris la Bacalaureat, însă doar 11 s-au pre­zentat la cele trei probe și nici unul nu a reușit să obțină medii peste 6. Cinci elevi de la Liceul Tehnologic «Moldova» Suceava s-au înscris la Bacalaureat, iar dintre aceștia patru au picat examenul, iar unul nici mă­car nu s-a chinuit să se ­pre­zinte. (Cristina RUŞTI)