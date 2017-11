Patronul Clubului VIP din Falticeni, gasit mort in propia casa. Cadavrul avea rani profunde in zona gatului

Viorel Carnareasa, de 58 de ani, din orasul Falticeni, patronul clubului VIP, a fost gasit ucis in propria locuinta, cu rani in jurul gatului. Procurorii au deschis o ancheta in acest caz, fiind luata in calcul si posibilitarea unui jaf.

Procurorii criminalisti efectueaza cercetari dupa ce, vineri seara, Viorel Carnareasa, proprietarul clubului VIP din orasul Falticeni a fost gasit mort in locuinta devastata.

“In acest caz s-a deschis un dosar de cercetare penala pentru omor, cercetarile fiind facute de un procuror ciminalist de la Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava. Se lucreaza pentru a se stabili modalitatea in care s-a petrecut decesul barbatului, trupul fiind preluat in vederea efectuarii necropsiei de catre Serviciul de Medicina Legala”, a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, Cristina Ciornei, relateaza Ziare.com.

Trupul barbatului a fost gasit de fratele mai mare al acestuia, care a incercat sa il viziteze vineri seara, dupa ce omul de afaceri nu i-a raspuns timp de trei zile la telefon. A gasit locuinta ravasita si pe fratele sau cazut la pamant, fara suflare.

In acest caz anchetatorii iau în calcul mai multe variante, chiar si fiica de 17 ani a omului de afaceri fiind printre suspecti. Fata, cu grave probleme psihice, era dependentă total de tatăl eu, si a fost găsită în noaptea de vineri spre sâmbătă într-un bar, având lângă ea un câine de luptă.

Martorii spun ca barbatul avea tot timpul sume mari de bani in locuinta, pentru ca era si patronul unei case de schimb valutar, pe langa un club.

Viorel Carnareasa a fost protagonistul unui episod violent in anul 2008, cand a fost talharit in scara blocului in care locuia la acel moment. Atunci, cei doi agresori au reusit sa-i fure 70.000 de euro si 26.000 de lei.