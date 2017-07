Patronul a două mici cafenele din Suceava, mort într-un cumplit accident rutier

Sâmbătă, patronul Iceland Coffee, Marian Cosovan, în vârstă de 36 de ani, a decedat după ce a intrat cu BMW-ul într-un stâlp, la Scheia, în zona Sav-COM. Se pare că mașina, cu volan pe dreapta, a derapat când, pe ploaie torențială și rulând cu viteză mare, Cosovan a vrut să schimbe banda de mers. Ieri dimineață, într-un alt accident teribil, un rădăuțean de 27 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu autoturismul, fiind proiectat prin parbriz. Soția și fiica sa au fost rănite, copilul de trei ani ajungând la spital în comă

In acest weekend s-au produs două accidente rutiere mortale, viteza și condițiile de drum fiind cauza acestor evenimente tragice. Sâmbătă, 8 iulie 2017, în jurul orei 16.40, Marian Viorel Cosovan, de 36 de ani, din comuna {erbăuți, în timp ce conducea autoturismul BMW, cu volan pe dreapta, pe strada Humorului, din localitatea {cheia, din cauza vitezei excesive, pe o ploaie destul de puternică,în momentul în care a vrut să schimbe banda de mers a pierdut controlul asupra volanului și a intrat în co­li­ziune cu un stâlp de pe marginea șoselei, din apropiere de Sav-Com.

In urma accidentului extrem de violent, șoferul a decedat, iar pasagera Adriana B., de 17 ani, din comuna Vulturești, aflată în mașină s-a ales cu mai multe leziuni. Aceasta a fost preluată de o ambulanță și dusă de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

Marian Cosovan s-a întors acum ceva vreme în țară, împreună cu familia, după ce muncise câțiva ani în Grecia. El a deschis în Suceava două puncte unde distribuia cafea la pahar. După ce inițial a deschis acum aproximativ un an în parcarea de la Piața Mare primul punct „ICELAND COFFEE – original coffee to go”, acum câteva luni el a mai deschis un punct asemănător, în apropiere de Autogară. In cursul zilei de ieri, prie­-teni și cunoscuți ai lui Marian Cosovan au aprins lumânări și au pus flori la intrarea în micuța cafenea de la Piața Mare.

Tânăra aflată în mașina lui era angajata sa de la cafenea. Polițiștii au întocmit în acest caz un dosar penal pentru „ucidere din culpă” și „vătămare corporală din culpă”.

Un alt accident teribil s-a petrecut ieri dimineață, în jurul orei 10.30, pe raza orașului Milișăuți. Romeo Rusu, de 27 de ani, din municipiul Rădăuți, în timp ce conducea autoturismul Audi A4 pe DN 2H, pe raza localității Milișăuți, s-a angajat în depășirea unei coloane de mașini, însă din cauza vitezei excesive a atins acostamentul, s-a învârtit și s-a răsturnat cu vehiculul în afara carosabilului. {oferul a fost practic proiectat prin parbriz, murind pe loc.

In accident au mai fost rănite soția sa, Lenuța Rusu, de 31 de ani și fiica sa, Elena Rusu, în vârstă de doar trei ani. Cele două au fost transportate cu ambulanța la spital, fetița fiind în stare destul de gravă. {i în acest caz polițiștii au întocmit un dosar penal pentru „ucidere din culpă” și „vătămare corporală din culpă”. (D.Z.)