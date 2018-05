Patronii de la DUO MAT Retail, puşi sub control judiciar

Daniel Mihail Creţu şi Iuliana Nimigean, administratorii de la SC Duo Mat Retail SRL, firmă distribuitoare de materiale de construcţii, au fost eliberaţi din arest după ce au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind acuzaţi de delapidare şi fals. Cei doi au fost puşi de procurori sub control judiciar pentru 60 de zile şi li s-a pus sechestru pe bunuri. Dosarul vizează un prejudiciu de 1,7 milioane de lei, bani care ar fi dispărut pur şi simplu din gestiunea firmei DUO MAT RETAIL, firmă înfiinţată de cei doi după ce firma DUO MAT intrase în insolvenţă. Sute de cetăţeni au reclamat că au fost păcăliţi, nemaiprimind materialele de construcţii pe care le comandaseră şi plătiseră. Lăsaţi fără marfă, unii dintre clienţi au făcut plângere penală şi au deschis procese direct în instanţă la Suceava, Rădăuţi, Botoşani sau Săveni

Aşa cum am arătat ieri, la data de 10 mai 2018, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Suceava, sprijiniţi de luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi de forţe de jandarmi au pus în executare cinci mandate de percheziţie emise de Judecătoria Suceava într-un dosar penal privind comiterea infracţiunilor de „delapidare”, „bancrută frauduloasă” şi „fals în înscrisuri sub semnătură privată”. Anchetatorii au constatat că, în perioada ianuarie 2016 – mai 2017, reprezentanţii SC Duo Mat SRL din municipiul Suceava şi-au însuşit pe nedrept din gestiune suma de 1.727.455 de lei, iar ulterior, prin întocmirea unor documente false şi prin invocarea unor datorii fictive, au fraudat 157 de persoane fizice şi juridice, clienţi ai firmei.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare, poliţiştii au găsit şi ridicat documente contabile, laptop-uri, hard-diskuri externe, bijuterii, telefoane mobile, înscrisuri şi mijloace materiale de probă necesare documentării şi stabilirii întregii activităţi infracţionale.

Totodată, s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore a lui Daniel Mihail Creţu, de 41 de ani, şi a Iulianei Nimigean, de 37 de ani, ambii din municipiul Suceava, administratorii firmei, care au fost încarceraţi în Arestul IPJ Suceava. Ieri, în jurul amiezii, aceştia au fost prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava pentru luarea unor măsuri preventive. Procurorii au dispus lăsarea lor în libertate, dar plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, în cazul celor doi s-a pus sechestru asi­gurator asupra tuturor bunurilor identificate sau care urmează a fi identificate ca aparţinând lui Nimigean şi Creţu. In acelaşi dosar, procurorii au extins cerce­tările, in rem, pentru bancrută frauduloasă.

Reamintim că scandalul Duo Mat a început în vara anului trecut. Atunci, peste 150 de oameni din Suceava şi Botoşani au reclamat faptul că au fost păcăliţi de Cornel Creţu şi Daniel Mihail Creţu, administratori ai Duo Mat, în sensul că au comandat materiale de construcţii, pe care le-au plătit şi nu le-au mai primit. Oamenii chiar au depus o plângere la Parchetul de pe lângă Jude­cătoria Suceava, unde este înregistrat un dosar în acest sens. Păgubiţii susţin că prejudiciul total se ridică la peste 250.000 de euro, însă problemele societăţii sunt mult mai mari. Iniţial, firma a purtat denumirea de Duo Mat SRL, dar a intrat în insolvenţă, iar Daniel Mihail Creţu împreună cu o fostă angajată, Iuliana Nimigean, au înfiinţat o a doua firmă, DUO MAT RETAIL, încercând să desfăşoare acelaşi tip de activităţi, dar problemele s-au ţinut lanţ. Astfel, lichi­datorul a vândut ce s-a putut din Duo Mat, după care s-a îndreptat împotriva patronilor, într-o acţiune de atragere a răspunderii personale.

O lovitură puternică a venit la începutul acestui an, când Cornel Creţu şi Daniel Mihail Creţu, foştii administratori ai Duo Mat, au fost obligaţi de Tribunalul Suceava la plata sumei de 34.513.797,84 lei. Decizia nu este însă definitivă şi a fost atacată la Curtea de Apel Suceava.

Ce a generat însă criza actuală a fost faptul că, la sfârşitul anului trecut, administratorul spaţiilor în care funcţiona Duo Mat Retail s-a îndreptat împotriva firmei pentru neplata chiriei şi a trecut la executarea silită, prin punerea sub sechestru a materialelor de construcţie, inclusiv a celor vândute către clienţi şi aflate în punctele de lucru în baza proceselor verbale de custodie. Lăsaţi fără marfă, unii dintre clienţi au făcut plângere penală, după care au încercat să recupereze banii pe cale civilă, în baza unor procese deschise direct în instanţă în mai multe oraşe, la Suceava, Rădăuţi, Botoşani sau Săveni.

Clienţii păcăliţi au acte care dove­desc că au achitat marfa, au primit factura şi chitanţa, după care au aşteptat livrarea materialelor de construcţii acasă, dar au rămas cu ochii în soare, deşi sumele plătite erau considerabile, între 10.000 şi 40.000 de lei. Văzând că nu le mai primesc, clienţii au revenit la firmă, dar fie au fost amânaţi de la o zi la alta, fie au găsit punctele de lucru închise.

In urma sesizărilor, poliţiştii au început cercetările încă de acum câteva luni, Nimigean şi Dan Creţu fiind audiaţi iniţial ca martori. Pe parcursul cercetărilor, poliţiştii au descoperit însă că practic din noua firmă DUO MAT RETAIL s-au „evaporat” 1,7 milioane de lei şi au decis reţinerea celor doi, sub acuzarea de delapidare şi fals. (Dănuţ ZUZEAC)