Patima pentru pariuri sportive l-a trimis pe un politist de la IPJ Suceava sase ani dupa gratii

Judecatorii Curtii de Apel Suceava l-au condamnat pe subcomisarul Florin Vasile Popescu de la IPJ Suceava la 6 ani de inchisoare, fiindconsiderat vinovat pentru comiterea infracţiunilor de luare de mită, trafic de influenţă şi fals în declaraţii. Trebuie precizat faptul ca initial, judecatorii de la Tribunalul Suceava il condamnasera pe politistul Popescu la 2 ani si cinci luni de inchisoare cu suspendare.

Patima pentru pariuri sportive a ofițerului Florin Vasile Popescu, din cadrul de la Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava, l-a adus pe acesta într-o situație de a recurge la tot felul de tertipuri pentru a obține diferite sume de bani. In urmă cu circa trei ani de zile, polițistul Popescu a câștigat o sumă considerabilă de bani la pariuri sportive, bani cu care și-a achiziționat o mașină. Din acel moment, ofițerului i s-a impregnat ideea că prin în acest mod poate obține sume mari de bani, fără să muncească prea mult. Din nefericire pentru el, lucrurile nu au evoluat foarte bine, a pierdut bani mulți la pariuri și a ajuns să se împrumute la diverse persoane. Din dorința de a face rost de bani, polițistul Popescu a început să urmărească dosarele în care să dădea soluția de neîncepere a urmăririi penale sau condamnările erau mici. Acesta, de cele mai multe ori, suna la persoanele inculpate și le spunea că datorită intervenției sale pe lângă procurori și judecători au scăpat atât de ieftin, ocazie cu care le cerea diverse sume de bani, pentru efortul depus.

Amintim că la mijlocul lunii ianuarie 2016, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a inculpatului Florin Vasile Popescu, ofițer de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul de Investigații Criminale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită și a unei infracțiuni de trafic de influență.

Din ordonanța întocmită de procurori a rezultat că există date și probe potrivit cărora, inculpatul Florin Vasile Popescu, având calitatea de ofițer de poliție judiciară cu grad profesional de subcomisar în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul de Investigații Criminale, la data de 30 aprilie 2015, cu intenție, a pretins, direct și pentru sine și la data de 5 mai 2015, a primit prin intermediul unei persoane, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu, suma de 500 de euro de la un suspect față de care anterior efectuase acte de cercetare penală, iar pentru aceasta, s-a folosit de ascendentul moral conferit de această împrejurare, reliefând ajutorul acordat în acea cauză penală și a invocat, în mod nereal, calitatea sa actuală de ofițer “la investigații criminale la DIICOT”. La data de 11 decembrie 2015, cu intenție, a pretins din nou suma de 500 de euro, de la același suspect, deoarece l-ar fi ajutat la soluționarea favorabilă a acelui dosar penal.

In perioada octombrie 2015 – 18 noiembrie 2015, cu intenție, a pretins, în mod direct și pentru sine, suma de 500 de euro, din care a primit suma de 300 de euro de la inculpatul Ovidiu Stănescu zis “Marius”, lăsând să creadă că are influență asupra unui judecător din cadrul Tribunalul Suceava – Secția Penală învestit cu soluționarea unei cauze penale privind săvârșirea unei infracțiuni de tentativă de omor de către cumnatul inculpatului Ovidiu Stănescu zis “Marius”, promițând că îl va determina pe magistrat, inclusiv prin intermediul a două persoane dintre care una avea calitatea de judecător la Tribunalul Suceava, să adopte o soluție favorabilă în acel dosar, respectiv să dispună punerea în libertate a persoanei respective sau condamnarea sa la o pedeapsă mai blandă. Ulterior pronunțării condemnării în primă instanță la pedeapsa de trei ani și șase luni de închisoare, inculpatul Florin Vasile a pretins, în mod repetat și la date de diferite, sume de bani de la inculpatul Ovidiu Stănescu zis “Marius”, sub pretextul că pedeapsa aplicată a fost redusă din cauza intervenețiilor făcute împreună cu cele două persoane menționate la judecătorul învestit cu soluționarea dosarului.

La data de 19 ianuarie 2016, polițistul a fost prins în flagrant de către organele de urmărire penală, în timp ce primea suma de 700 de lei de la suspectul Ovidiu Stănescu. In aceeași zi, procurorii DNA au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, față de inculpatul Ovidiu Stănescu pentru comiterea infracțiunii de cumpărare de influență, cu instituirea obligațiilor de a nu părăsi teritoriul României și de a comunica, direct sau indirect, cu inculpatul Florin Vasile Popescu și cu alte peroane ce au diferite calități procesuale în dosar.

De asemenea, în cursul zilei de 19 ianuarie 2016, procurorii anticorupție au făcut percheziții la locuința polițistului Popescu și la biroul acestuia din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Inculpatului Florin Vasile Popescu i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală, a fost prezentat Tribunalului Suceava cu propunere de arestare, iar judecătorii suceveni au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Trimis in judecata, Popescu a fost condamnat initial de Tribunal Suceava la 2 ani si cinci luni de inchisoare cu suspendare, judecatorii de la Curtea de Apel Suceava stabilind insa acum ca acesta trebuie sa stea in inchisoare nu mai putin de sase ani. Sentinta este definitiva. (O.S.)