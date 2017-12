Pasagerul cu numărul 250.000 a fost înregistrat ieri pe Aeroportul Stefan cel Mare

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat că ieri – 15 decembrie a.c. a fost înre­gistrat pasagerul cu numărul 250.000 de pe Aeroportul “Stefan cel Mare” de la Salcea – Suceava. El a arătat că pe tot parcursul anului 2016 au fost înre­gistraţi, pe acelaşi aeroport, 57.226 de pasageri. Pasagerrul cu numărul 250.00 se numeşte Ghiorghiţă Buhlea şi a plecat ieri către Luton- Londra, destinaţia Marea Britanie. Nu a apucat să fie filmat ori fotografiat şi nici nu i s-au luat interviuri dar la întoarcerea în ţară ar putea fi întâmpinat în registru oficial. Directorul Aeroportului Stefan cel Mare, Ioan Măriuţa, a spus că numele şi numărul pasagerului cu numărul 250.000 a u fost extrase din computerele aeroportului. La jumătatea anului acesta, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, anunţa că au fost înregistraţi pe Aeroportul “Stefan cel Mare” Suceava, 102.194 de pasageri. “Este un po-tenţial care a crescut faţă de anul trecut. Avem 11 destinaţii care sunt pline. Chiar şi cele mai noi sunt încărcate la capacitate maximă. Nu am luat încă o decizie privind noul terminal. Dacă s-ar aproba mai repede alocarea de fonduri prin Programul Operaţional pentru Infrastructură Mare (POIM), unde sunt peste 400 de milioane de euro pentru modernizarea şi dotarea aeroporturilor din ţară, ar fi o bună oportunitate pentru noi. Din păcate, procedura se cam lungeşte şi dacă nu găsim o soluţie în această direcţie, e rău. Noi avem şi planul nostru, care vizează un împrumut pe care să-l facă Aeroportul sau Consiliul Judeţean Suceava, de circa 6 milioane de lei – 1,2 milioane de euro – pentru a dubla întâi capa¬citatea aeroportului, să ajungem la circa 600.000 de pasageri anual”, a precizat Gheor­ghe Flutur, care a adăugat că, “dacă ne-am putea baza pe un program cu finanţare europeană, am avea curajul să mergem la mai mult. Dar ţinând seama şi de gradul de îndatorare, să nu uităm că Aeroportul mai are un împrumut pentru o cofinanţare de 10% fiindcă Guvernul Ponta nu a dat banii angajaţi pentru precedenta investiţie de extindere. Aşteptăm un răspuns de la Consiliul Concurenţei şi vom lua foarte repede o hotărâre, dacă vom face un împrumut pentru a se da drumul la construcţia terminalului nou” spunea la acea vreme preşedintele CJ. Precum se ştie, nici până acum nu a fost accesat acel credit. (Neculai ROSCA)