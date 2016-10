Participarea echipei CJ la Târgul de la Munchen, subiect de contre între Flutur şi Cuşnir

“Dacă nu eşti la astfel de manifestări, nu exişti”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Suceava

In şedinţa de ieri a Consiliului Judeţean Suceava, preşedintele acestei structuri executive, Gheorghe Flutur, a dat raportul privind rezultatele vizitei delegaţiei CJ Suceava la Târgul Internaţional pentru Investiţii şi Proiecte Imobiliare – EXPO-REAL 2016, care s-a desfăşurat la Munchen, Germania, în perioada 4 – 6 octombrie 2016. El a explicat că în esenţă din participarea la astfel de târguri Suceava are de câştigat, pentru că au fost întâlniri cu persoane interesate să identifice oportunităţi de afaceri în judeţul nostru. Pe de altă parte, oferta realizăării unui parc agroindustrial, a unor “clustere”, dezvoltarea Aeroportului, oportunităţi de dezvoltare a industriei alimentare şi turismului, au făcut obiectul unor discuţii cu reprezentanţi ai Camerei de Comerţ româno – germane. Investitori străini, germani şi francezi, care au deja afaceri în Suceava, au pledat cauza judeţului nostru. La întâlnirile organizate de reprezentanţa României au fost în sală măcar 100 de oameni, fie aceştia jurnalişti ori oameni de afaceri interesaţi, a mai explicat Gheorghe Flutur, care, răspunzând la o întrebare privind rezultatul concret al acestei vizite, adresată de consilierul judeţean Dan Ioan Cuşnir, a răspuns că nu se pot trage concluzii după mai puţin de o lună de la desfăşurarea evenimentului. Flutur a precizat că judeţe din Ardeal, precum Clujul, participă anual la zeci de astfel de evenimente, prilej de ironie din partea consilierului Cuşnir, care a arătat că de la CJ Cluj, bună parte dintre foştii conducători sunt acum inculpaţi. Gheorghe Flutur a apreciat că nu se cuvine a se face comentarii răutăcioase despre Cluj, de la Suceava. “Pentru noi este un început. La ceea ce am făcut noi, se vor vedea rezultatele în perioada următoare”, a conchis preşedintele CJ Suceava.

Pentru că a fost chestionat şi în ceea ce priveşte participarea neonorată la Târgul de bunuri de consum de la Bergamo, acum aflat în desfăşurare, Gheorghe Flutur a spus încă o dată că nu specificul târgului l-a determinat să ceară renunţarea la acest proiect, ci posibila conotaţie electorală pe care ar fi putut să o aibă participarea la un asemenea eveniment, arătând că “dacă nu eşti la astfel de manifestări, nu exişti” şi oferind mai multe exemple din mandatul predecesorului său, Ioan Cătălin Nechifor, când CJ Suceava nu a participat nici măcar la târguri internaţionale din ţară ori chiar din judeţ. (N. R.)