Participanți din Ungaria, Serbia, Italia și Ucraina la Festivalul Medieval de la Suceava

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheor­ghe Flutur, a anunțat ieri, într-o conferință de presă, că ediția din acest an a Festivalului Medieval, organizat de Muzeul Bucovinei în incinta Cetății de Scaun de la Suceava, se va desfășura în intervalul 17 – 20 august. Sunt chemați să facă parte din echipa celor peste 500 de invitați oficiali care vor însufleți publicul cu reprezentațiile lor artiști din Ungaria, Serbia, Italia și Ucraina. “Festivalului Medieval aflat acum la a XI-a ediție, ce se va desfășura în perioada 17-20 august, am reușit să îi dăm dimensiunea internațională dorită anul acesta”, a anunțat președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. El a arătat că a aflat ieri informații de ultimă oră, pe care a dorit să le transmită publicului. “Va fi, cred eu, cea mai consistență ediție de până acum. Este vorba despre 500 de participanți la manifestările ce vor avea loc în perioada 17- 20 august, la Festivalul Medieval. Au fost stabilite contacte cu reprezentanți din Ungaria, Serbia, Italia și Ucraina” a spus președintele CJ, arătând că detalii și noutăți vor fi transmise de directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu. “Vor fi spectacole referitoare la reconstituirea vieții medievale. Mă refer la încoronarea domnului Moldovei, la investirea Sfatului Domnesc, la întoarcerea glorioasă din luptă a lui Stefan cel Mare. Vor fi mai multe episoade care vor putea fi vizionate în Cetatea de Scaun a Sucevei în acest interval. Plus, ceea ce știți dumneavoastră din anii trecuți, spectacole cu focuri, lasere, teatru pentru copii, lupte și teatru medieval, dar și multe alte atracții, care vor fi prezentate publicului, înainte de deschiderea Festivalului, de către directorul Muzeului Bucovinei. Suntem acum pe procedură de achiziții, astfel încât nu putem anunța trupele participante. Noi dăm o importanță foarte mare acestui eveniment, care sunt convins că va fi cel mai mare festival medieval din România, pe care vrem să-l internaționalizăm, așa cum promiteam încă de anul trecut”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava. (N.R.)