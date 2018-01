Partenerii de afaceri ai lui Vasilică Puşcaşu, trimişi în judecată într-un nou dosar penal

Corneliu Severin Sofian şi Panseluţa Sofian au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi înşelăciune. Cei doi au indus în eroare o firmă ce le-a livrat mai multe materiale de construcţii, pe care nu le-au mai plătit. Paguba se ridică la 57.333,83 de lei u cei doi inculpaţi, împreună cu afaceristul Vasilică Puşcaşu, au fost trimişi în judecată într-un alt dosar penal, pentru o ţeapă identică. Vasilică Puşcaşu este in prezent in libertate, dupa ce a executat la Penitenciarul Iaşi o parte din pedeapsa de 10 ani de închisoare pentru două jafuri armate comise în Austria

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava i-au trimis în judecată pe inculpaţii Corneliu Severin Sofian şi Panseluţa Sofian sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune.

Anchetatorii au stabilit faptul că inculpatul Corneliu Severin Sofian a deţinut calitatea de asociat şi administrator al SC Sopi Art Construct SRL Suceava, firmă ce avea ca obiect principal de activitate construcţia de clădiri civile şi comerţ cu ridicata al materialelor de construcţii. La aceeaşi societate, în funcţia de director general era angajată şi inculpata Panseluţa Sofian.

Cercetările penale au scos la iveală faptul că, la începutul lunii martie 2009, inculpata Panseluţa Sofian s-a prezentat la sediul societăţii SC S.X. SRL Suceava, însoţită de o persoană pe care a prezentat-o ca un antreprenor fezabil financiar, care construieşte un bloc situat în bulevardul George Enescu, în vederea obţinerii încrederii administratorilor societăţii SC S.X. SRL Suceava, deşi cunoştea că societatea pe care o reprezenta, ­res­pectiv SC Sopi Art Construct SRL, se confrunta cu probleme financiare, neputând plăti comenzi de materiale de construcţii achiziţionate de la alte 15 societăţi comerciale furnizoare, fiind în imposibilitatea achitării datoriilor către furnizori. La aceeaşi dată, inculpata Panseluţa Sofian a încheiat o convenţie verbală cu administratorii societăţii SC S.X. SRL Suceava inducând acestora încrederea că îşi va onora obligaţiile asumate, constând în achiziţionarea de materiale de construcţii – gresie, faianţă, chit – de către SC Sopi Art Construct SRL care aveau ca destinaţie mai multe apartamente din blocul construit de persoana pe care aceasta a prezentat-o ca fiind antreprenorul garant.

După efectuarea mai multor livrări de marfă în aceste condiţii, marfă care a ajuns la beneficiarii finali, şi înaintarea unei file cec nedatate şi parţial completate, la sfârşitul lunii martie 2009, către administratorii SC S.X. SRL, filă cec despre care ştia că nu poate fi valorificată întrucât nu exista disponibil bănesc în cont pentru a garanta plata mărfii, instrument ce a şi fost refuzat la plată în data de 2 aprilie 2009, inculpata Panseluţa Sofian a refuzat să primească facturile emise de SC S.X. SRL aferente acestor operaţiuni comerciale şi implicit să efectueze plata la care se angajase iniţial, producând astfel un prejudiciu societăţii furnizoare în valoare de 57.333,83 de lei.

În urma efectuării inspecţiei fiscale de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava – Activitatea de inspecţie fiscală, s-a stabilit că relaţiile comerciale derulate între SC Sopi Art Construct SRL Suceava şi SC S.X. SRL Suceava, în baza cărora au fost livrate mărfuri în valoare de 57.333,83 lei, nu au fost evidenţiate de către inculpaţii Corneliu Severin Sofian şi Panseluţa Sofian în contabilitatea societăţii SC Sopi Art Construct SRL Suceava. Consecinţa fiscală stabilită de către organul de control fiscal a fost sustragerea de la plata către bugetul de stat a TVA în valoare de 10.070 de lei, prejudiciul nefiind recuperat. În cauză nu s-au instituit măsuri asigurătorii, întrucât nu au fost găsite bunuri mobile/imobile aparţinând inculpaţilor.

Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Suceava.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Teapă identică dată cu ajutorul afaceristului Vasile Puşcaşu

La sfârşitul lunii octombrie 2016, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava i-au trimis în judecată pe inculpaţii Corneliu Severin Sofian şi Panseluţa Sofian sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, emiterea unei file cec fără a avea completate elementele esenţiale şi înşelăciune, precum şi pe inculpatul Vasilică Puşcaşu pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune.

Inculpatul Corneliu Severin Sofian a deţinut calitatea de asociat şi administrator al SC Sopi Art Construct SRL Suceava, iar în funcţia de director general era angajată inculpata Panseluţa Sofian, care avea împuternicire pentru derularea de activităţi comerciale şi drept de semnătură în bancă. Inculpatul Vasilică Puşcaşu figurează în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului ca administrator la SC Kamer Build Company SRL Suceava, cu activitate principală „agenţii imobiliare”.

Cercetările penale au scos la iveală faptul că la începutul lunii martie 2009, inculpata Panseluţa Sofian s-a prezentat la sediul firmei SC S.X. SRL Suceava, însoţită de inculpatul Vasilică Puşcaşu, pe care l-a prezentat ca fiind proprietarul unui bloc nou construit în cartierul George Enescu, pentru care aveau nevoie de materiale în vederea realizării finisajelor interioare, urmând ca acestea să fie făcute de SC Sopi Art Company SRL Suceava. La aceeaşi dată inculpata Panseluţa Sofian s-a înţeles cu reprezentanţii firmei SC S.X. SRL Suceava ca marfa să fie livrată în funcţie de alegerile pe care le vor face proprietarii apartamentelor, ceea ce s-a şi întâmplat.

In urma efectuării inspecţiei fiscale de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava – Activitatea de inspecţie fiscală, s-a stabilit că relaţiile comerciale derulate între SC Sopi Art Construct SRL Suceava şi SC S.X. SRL Suceava, în baza cărora au fost livrate mărfuri în valoare de 56.333,83 de lei, nu au fost evidenţiate în contabilitatea societăţii SC Sopi Art Construct SRL Suceava. Consecinţa fiscală stabilită de către organul de control fiscal a fost sustragerea de la plata impozitului pe profit prin neînregistrarea în contabilitate a mărfurilor achiziţionate de la SC S.X. SRL Suceava, bugetul de stat fiind prejudiciat cu suma de 11.336 de lei.

Cu privire la infracţiunile de înşelăciune, cercetările penale au stabilit că, deşi firma SC Sopi Art Construct SRL Suceava, administrată de către cei doi inculpaţi, Corneliu Severin Sofian şi Panseluţa Sofian, se confrunta cu probleme financiare (imposibilitatea achitării datoriilor către furnizori), aceştia au continuat achiziţionarea de mărfuri de la furnizori.

Panseluţa Sofian l-a prezentat pe Vasilică Puşcaşu ca fiind un investitor care construieşte un bloc de locuinţe, determinând persoana vătămată să-i acorde încredere. Inculpata, cu toate că a stabilit cu administratorii SC S.X. SRL Suceava să-i fie livrate mărfuri până la 10.000 de lei, în momentul în care a atins acea sumă, s-a prezentat imediat la sediul societăţii şi, pentru a-şi întări credibilitatea, a emis o filă cec, deşi ştia că nu o poate onora şi astfel a ascuns starea de blocaj financiar.

Paguba creată de cei trei inculpaţi este de 56.333,83 de lei, reprezentând mărfuri ridicate şi neachitate de la SC S.X. SRL Suceava, şi 11.336 de lei impozit pe profit şi TVA, datorate bugetului de stat.

În consecinţă, în baza probelor administrate la dosar, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, s-a reţinut că în perioada noiembrie 2012 – iulie 2013 inculpaţii Panseluţa Sofian şi Corneliu Sofian, în calitate de administratori al SC Sopi Art Construct SRL Suceava, împreună cu inculpatul Vasilică Puşcaşu au indus în eroare pe persoana vătămată S.S., administrator la SC S.X. SRL Suceava, care le-a livrat mărfuri, deşi inculpaţii se aflau în imposibilitatea de efectuare a plăţilor, cauzându-i persoanei vătămate un prejudiciu de 56.333,83 de lei, reprezentând mărfuri ridicate şi neachitate de la SC S.X. SRL Suceava. De asemenea, inculpaţii Panseluţa Sofian şi Corneliu Sofian nu au achitat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat în valoare de 11.336 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA, şi totodată, au emis file cec fără a fi completate conform prevederilor legale. Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Suceava.

Vasilică Puşcaşu a fost condamnat la 10 ani de închisoare în Austria

Afaceristul sucevean Vasilică Puşcaşu se află în prezent în Penitenciarul Iaşi, unde execută o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru mai multe jafuri comise pe teritoriul Austriei.

La data de 13 decembrie 2012, Puşcaşu a fost condamnat de judecătorii austrieci de la Tribunalului Regional din Wiener Neustadt la 10 ani de închisoare cu executare în Austria pentru comiterea a două jafuri armate, la două bănci din Austria, în luna aprilie a anului 2005.

Vasilică Puşcaşu este acuzat că a comis două jafuri la două bănci austriece, primul în data de 1 aprilie 2005, la o bancă din Kogerfurt, de unde suceveanul, împreună cu un complice rămas deocamdată necunoscut, şi-a însuşit 85.565 de euro şi un altul, săvârşit pe data de 7 aprilie în acelaşi an, în localitatea Leoberdorf, unde o filială bancară a fost jefuită de suma de 262.105 euro. In total aproape 350.000 de euro. Vasilică Puşcaşu, împreună cu acel complice neidentificat, pătrundeau în incinta băncilor şi aşteptau venirea angajaţilor. Sub ameninţarea unei arma – un pistol cu gaze -, autorii jafului, cu cagule pe faţă, cereau să se deschidă seiful şi să li se înmâneze banii cash din interior, după care părăseau localitatea.

In rechizitoriu, procurorul Norbert Hausser a afirmat că „a fost un joc de-a şoarecele şi pisica”, arătând că Puşcaşu a fost adus în faţa magistraţilor abia la şapte ani şi jumătate de la faptele pentru care este judecat. Ca de fiecare dată, Vasilică Puşcaşu a fost tăcut, singura declaraţie a acestuia fiind „Nu am fost eu”. Avocatul Elmar Kresbach s-a ocupat de apărarea lui Puşcaşu. Probele ADN au fost cele care l-au înfundat pe Puşcaşu. Din cauză că în timpul jafurilor Vasilică Puşcaşu purta întotdeauna cagulă nu a fost recunoscut de martori. Neglijenţa lui şi a complicilor săi l-a aruncat acum în puşcărie. Criminaliştii austrieci au reuşit să recolteze probe ADN de pe o cagulă şi un pulover găsite într-o maşină abandonată, folosită la unul dintre jafurile bancare. Autorităţile austriece au ajuns la Vasilică Puşcaşu după ce au comparat probele de ADN cu baza de date a poliţiei din Germania, acolo unde acesta apare că a fost arestat şi condamnat la închisoare, la sfârşitul anilor ’90, în trei dosare diferite, toate pentru jafuri armate.

Puşcaşu a fost arestat în ianuarie 2012 în România şi a fost extrădat în Austria la sfârşitul lunii martie, unde a fost judecat. Pedeapsa şi-a ispasit-o in Romania, la Penitenciarul Iasi, de unde a fost liberat in cursul anului trecut. (Dănuţ ZUZEAC)