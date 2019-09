Părinţii cheltuiesc peste 1.200 de lei să-şi trimită copilul la şcoală

Mai este o săptămână până la începerea noului an şcolar, iar pregătirile au intrat pe ultima sută de metri. O uniformă completă depăşeşte suma de 500 de lei iar ghiozdanul, rechizitele şi papucii duc părinţii la “faliment”

Deschiderea noului an şcolar este o adevărată aventură financiară de peste 1.200 de lei pentru mulţi părinţi, mai ales când copiii au nevoie de uniforme, iar ghiozdanul de anul trecut s-a rupt. Scoala a devenit un lux pentru mulţi suceveni, care au început pregătirile pentru începerea noului an şcolar, încă din timpul verii. Calvarul alergăturilor pentru a cumpăra cele necesare este ultima şi cea mai mică grijă a părinţilor. Adevăratele probleme încep când primesc lista cu necesarul de la şcoală, o listă lungă cu cele fără de care micuţii nu pot începe anul şcolar. In ghiozdan, elevii trebuie să aibă panar şi aproximativ zece caiete dictando plus încă două de matematică. Un penar trebuie să conţină stilou, două creioane, gumă de şters, carioce, rezerve stilou, ascuţitoare. La acestea se adaugă şi trei caiete cu foaie velină, două caiete de muzică, un bloc de desen A4, două-trei pensule mărimi diferite, un vas pentru apă, plastilină, planşetă mică, hârtie glace, foarfecă cu vârf rotund, lipici solid, folii transparente, top hârtie pentru xerox, şerveţele umede, rolă hârtie-şervețel, markere pentru tabla magnetică dar şi etichete pentru caiete. Cei care au mai mult decât un copil sunt deja disperaţi. Părinţii trebuie să scoată de la câteva sute de lei, pentru cele mai ieftine rechizite, de calitate îndoielnică, până la câteva mii, în funcţie de posibilităţi şi pretenţii.

Uniforma depăşeşte preţul rechizitelor, în condiţiile în care preţul unui costum pentru băieţi porneşte de la 600 de lei şi creşte în funcţie de stofă şi mărime. O cămaşă costă aproape 100 de lei, iar pentru o cravată ori un papion va mai trebui să scoateţi din portofel încă vreo 50-60 de lei. O pereche de pantofi poate fi cumpărată cu aproximativ 200 de lei.

Pentru fetiţe ofertele sunt mai diverse, atât de preţ, cât şi de calitate. O bluziţă albă, poate fi procurată cu 80 de lei, 120 de lei sau chiar 300 de lei, în funcţie de material şi model. O rochiţă costă 300-350 lei, un costum –300-550 lei, iar pantofii – de la 200 lei în sus.Părinţii au început pregătirile pentru acest eveniment important în viaţa copiilor, iar fiecare, după buget, încearcă să acepere lista de necesar. “Copilul intrăîn clasa I. Trebuie să cumpăr uniformă. De regulă, fiecare şcoală are un loc special către care îi îndrumă pe părinţi să cumpere uniforma. Mai sunt şcoli unde vin reprezentanţii unor firme care fac uniforme şi iau măsura copiilor, apoi aduc uniforma la şcoală. O uniformă completă costăîntre 500 şi 600 de lei”, spune o mamă care, pe de altă parte, estimează că va plăti 100 de lei pe un ghiozdan, aproximativ aceeaşi sumă pentru rechizite, încă 100 de lei se va duce pentru un trening şi mai sunt papucii de sport şi cei pentru cursuri.

Dacă banii nu ajung, părinţii cumpără doar strictul necesar, şi anume o fustă sau un pantalon şi o cămaşă, care micşorează la mai puţin de jumătate costurile pentru uniformă.O altă mamă, crede că va cheltui aproximativ 1.500 de lei doar pentru începutul de an şcolar al fetiţei sale, care trece în clasa a II-a. Astfel, ea va cumpăra două uniforme,”să aibă de schimb”, plus trei cămăşi la 30 de lei bucata, pantofi, 100 de lei, trening, 100 de lei, tricouri şi pantofi de sport. Pentru ghiozdan, model cu rotile, mama spune că trebuie puşi deoparte 200 de lei, iar pentru caiete şi penar, alţi 150 de lei. Aceeaşi mamă mai spune că manualele şi caietele speciale pentru primul semestru, pentru care se face comandă la şcoală, cresc cu alţi 150 de lei costurile pentru începutul noului an şcolar. (Cristina RUSTI)