Părinții au început “vânătoarea” profesorilor pentru meditații. Cat se plateste pentru o ședință la romana, matematica sau engleza

S-au scurs primele săptămâni din acest an școlar, iar părinții elevilor suceveni și-au făcut deja o idee cu privire la situația școlară a copiilor, cerințele profesorilor și materia pe care o au de studiat. Astfel că a început și vânătoarea acelor cadre didactice care oferă meditații la materiile cele mai importante, cum ar fi limba română, matematică, limbi moderne, însă niciun părinte nu decide până nu primește recomandări sigure de la alții, care au avut rezultate bune în urma pregătirilor în particular. Motivele care îi determină să opteze pentru meditații sunt variate, însă la baza deciziei stă dorința unor rezultate bune atât pe parcursul anului școlar, dar mai ales la examenele naționale și evaluări.

Unii elevi întâmpină probleme încă din clasa pregătitoare, însă aici vorbim despre probleme de acomodare, deficit de atenție și nevoia copilului de a i se acorda atenție totală, după cum explică învățătoarele care pregătesc copii în particular. ”Anul trecut am avut cinci copii la pregătire, iar anul acesta am, deocamdată, trei. Sunt copii de clase primare care au probleme de acomodare, care au lipsit destul de mult de la grădiniță sau cu probleme de atenție. Părinții nu vor ca ei să piardă startul pentru că mai încolo se vor observa lipsurile și vor fi notați ca atare”, a spus o învățătoare din cadrul unei școli gimnaziale din municipiul Suceava. Aceasta spune că ședințele de pregătire se desfășoară pe parcursul a două ore, la prețul de 40 lei, și au loc săptămânal, însă unii elevi nu-și mențin concentrarea, iar în cazul lor meditațiile se termină după o oră, optând pentru vizite de două ori pe săptămână.

În ceea ce privește ciclul gimnazial, meditațiile sunt aproape obligatorii începând cu clasa a VII-a, pentru acei elevi ai căror părinți consideră fie că există lacune ce trebuie tratate, fie își doresc rezultate maxime în vederea admiterii la liceele de top, pentru care sunt necesare atât medii bune la toate materiile școlare, cât și note mari la evaluarea națională. ”Am început să îi dau meditații la limba română și la matematică băiatului meu săptămâna trecută, pentru că își dorește mult să intre la unul din cele două colegii de top din Suceava. Nu pot spune că are probleme cu vreo materie, ci doar că mai sunt unele lucruri ce trebuie aprofundate pentru a obține note mari la evaluarea națională. Mediile lui sunt foarte bune până acum, este printre primii trei elevi din clasă și sperăm să continue măcar așa”, a explicat Gabriela Croitor, mama unui elev de clasa a VII-a, care a specificat că plătește 70 lei pentru o ședință de două ore la limba română și 80 lei ședința la matematică și are în plan să îi găsească copilului său și un profesor bun de limba engleză pentru meditații, în semestrul II al acestui an școlar.

N elevii întorși din străinătate, clientelă de bază pentru profesorii care dau meditații

Pe de altă parte, o categorie aparte o reprezintă elevii reveniți din străinătate, care întâmpină probleme de acomodare în școlile noastre din cauza diferențelor mari dintre programele școlare din țările UE. Părinții sunt practic obligați să caute profesori pentru meditații imediat ce încep cursurile, considerând școala românească mai avansată sau cu materie mai greoaie pentru nivelul copiilor care au învățat în afara țării. Amintim că de la 1 septembrie a.c. 274 de elevi s-au înscris în învățământul sucevean, provenind din Italia, Spania, Grecia, Portugalia. ”Anul trecut ne-am întors definitiv în țară și am înscris copilul în clasa a VII-a, conform vârstei lui, iar după a doua săptămână de școală a venit singur la mine și mi-a spus că are nevoie de pregătire la limba română și la matematică, pentru că nu ține pasul cu colegii lui. El a avut întotdeauna rezultate foarte bune la școală și nu concepea să decadă aici. S-a ambiționat, a învățat și a luat chiar premiul III. Acum continuăm cu pregătirea pentru că urmează admiterea la liceu și își dorește să meargă pe un drum bun”, ne-a spus Victor, tatăl unui elev de clasa a VIII-a, care plătește pentru o ședință de două ore la limba română 50 lei, iar pentru matematică 60 lei/ ședință.

Părinții elevilor suceveni care vizează performanța optează pentru acei profesori cu experiență grăitoare și rezultate foarte bune în urma meditațiilor, însă în cazul elevilor reveniți din străinătate pretențiile nu sunt atât de mari, ei alegând chiar și studenți la Facultatea de Litere sau profesori mai tineri pentru pregătirea copiilor lor. Aici, diferența se vede și la costurile pe care le au de suportat, deoarece dascălii cu vechime la catedră și experiență de minim 10 ani în meditații cer chiar și cu 20 lei/ ședință în plus față de novici. Pentru limba română, prețurile practicate pe piața meditațiilor variază între 45 și 70 lei pentru ședințele de două ore, la matematică vorbim de costuri între 50 și 80 de lei/ ședință, iar la limba engleză un meditator cere între 40 lei/ oră și 70 lei pentru o oră și jumătate. La materiile mai puțin căutate, dar care sunt mai dificil de studiat, cum ar fi chimia și fizica, oferta este foarte slabă, iar prețurile se ridică la 80 lei/ ședință.

Elevii de liceu, marea majoritate, se pare că se mulțumesc cu orele de pregătire pentru examenul de Bacalaureat oferite în mod gratuit de școlile în care învață, optând pentru meditații în particular doar acei copii care vizează locuri la universități din afara țării sau centre universitare din marile orașe ale României, unde se înregistrează concurență mare. (Oana NUTU)