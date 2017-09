Pădurile parohiilor din Bucovina, pe masa judecătorilor

439 de acţiuni de anulare a titlurilor de proprietate pentru fiecare unitate de cult creştin-ortodox au fost depuse de juriştii Romsilva la judecătoriile din Humor, Câmpulung, Vatra Dornei şi Rădăuţi. In total vor fi 577 de dosare în care se cere ca fiecare parohie, filie, mănăstire, schit să dea înapoi cele câte 30 de hectare de pădure cu care au fost împroprietărite în prima jumătate a anilor 2000. Aceste procese sunt deschise de Romsilva pentru revenirea în proprietatea statului a celor 16.800 de hectare de pădure ce au fost oferite unităţilor de cult prin Fondul Bisericesc Ortodox Român din Bucovina, care a pierdut după mulţi ani de judecată procesul cu statul român pentru pădurile Sucevei

Spre sfârşitul lunii trecute anunţam că la judecătoriile din judeţ vor fi depuse peste 560 de acţiuni de ­a­nulare a tilturilor de proprietate ce au fost emise prin Legea 400/2002, prin care unităţile de cult ortodox din Bucovina istorică au primit câte 30 de hectare de pădure. Procedura s-a dovedit a fi mai complicată decât se aştepta, astfel încât, conform Portalului instanţelor de judecată din România, au fost înregistrate pe rolul a patru judecătorii din judeţul Suceava un număr de 439 de acţiuni promovate de RNP prin Direcţia Silvică Suceava, vizând anularea titlurilor de proprietate emise de Comisia Judeţeană de Fond Funciar în anii 2003 – 2004 în favoarea unităţilor de cult ortodox din zona bucovineană a judeţului Suceava. Potrivit Portalului instanţelor de judecată, cele mai multe procese de acest fel vor fi pe rolul Judecătoriei Gura Humorului – 144 înscrise până ieri. Pe locul doi este Judecătoria Rădăuţi, unde au fost depuse deja de juriştii structurii silvice de stat 119 acţiuni de anulare. Judecătoria Câmpulung Moldovenesc are deja înscrise spre judecată un număr de 92 de cauze, iar Judecătoria Vatra Dornei are în portofoliu 84 de sesizări venite de la Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, prin care se solicită reintrarea în proprietatea statului a celor 16.800 de hectare de teren cu vegetaţie forestieră, acordate unităţilor de cult din Bucovina românească prin actul normativ din 2002. Au fost depuse în total, până ieri, 439 de acţiuni în instanţă, dar operaţiunea încă nu s-a terminat. In fapt, foarte repede se vor finaliza încă peste 130 de dosare, astfel încât numărul total de procese deschise de Romsilva pentru revenirea în proprietatea statului a celor 16.800 de hectare de pădure ce au fost oferite unităţilor de cult ortodox va fi de 577. Majoritatea, cum am arătat deja, vor fi concentrate pe judecătoriile din oraşele aflate în zona montană a judeţului Suceava – Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, dar şi Rădăuţi. In perioada următoare vor fi depuse şi acţiuni la celelalte două judecătorii din judeţ, la Suceava şi Fălticeni, mai puţine ca număr, ce-i drept.

Potrivit conţinutului cererilor de chemare în judecată în cele peste 570 de procese ce sunt sau vor fi ­des­chise în contradictoriu cu Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Instituţia Prefectului judeţului Suceava, precum şi cu fiecare comisie locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii) unde au fost puse în posesie unităţile de cult creştin ortodox cu câte 30 de hectare de teren cu ­ve­getaţie forestieră, se va cere constatarea nulităţii absolute a titlurilor de proprietate emise ce privesc reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafeţele vizate, dar şi restituirea contravalorii masei lemnoase exploatate pe suprafeţele indicate aferente perioadei de 3 ani, anterioare depunerii acestor acţiuni.

In considerentele ce stau la baza promovării acestor acţiuni în instanţă se arată că prin Legea 1/2000 cu modificările ulterioare s-a stabilit că centrele eparhiale, parohiile, schiturile, mănăstirile, protoeriile şi filiile constituite până la data intrării în vigoare a legii dobândesc, prin reconstituire, suprafeţe în limita de 30 de hectare din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparţin, recunoscut de lege, dacă acesta a avut în proprietate terenuri forestiere în judeţul în care au fost constituite acestea. Fondul Bisericesc Ortodox Român din Bucovina apărea ca fost deţinător al unei suprafeţe de 168.000 de hectare teren forestier pe raza judeţului Suceava, iar Comisia judeţeană de fond funciar Suceava a hotărât emiterea actelor de reconstituire a câte 30 de hectare în favoarea unităţilor de cult existente pe raza judeţului. Ulterior emiterii titlurilor de proprietate pentru care se cere constatarea nulităţii absolute, s-a statuat definitiv şi irevocabil, sub putere de lucru judecat, faptul că “FBORB (Fundaţia Fondul Bisericesc Ortodox Român din Bucovina) nu a avut vreodată calitatea de proprietar asupra suprafeţelor de fond forestier revendicate, ci istoric şi juridic proprietatea asupra terenurilor folosite de către această fundaţie a aparţinut Statului., fie acesta Statul Austriac, Statul Austro-Ungar ori Statul Român începând cu anul 1918”. Dată fiind situaţia juridică de necontestat, menţinută inclusiv după exercitarea unor căi extraordinare de atac, s-a apreciat că sunt lovite de nulitate absolută actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate, în favoarea unor persoane care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt actele de reconstituire a dreptului de proprietate aupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au deţinut anterior în proprietate astfel de terenuri.

In modelul de acţiune judecătorească prezentat mai sus se mai arată că în egală măsură operează principiul fundamental al întregii legislaţii de fond funciar, acela conform căruia statul român nu a făcut şi nu face împroprietăriri. Regia Naţională a Pădurilor a arătat că pentru fiecare dintre cele 577 de dosare în parte probatoriul va fi întregit, la fiecare instanţă, cu documentaţia ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate a cărui nulitate absolută se solicită. Toţi cei implicaţi aşteaptă reacţia Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, care a fost principalul promotor al acţiunilor de preluare a averii vechiului Fond Bisericesc Ortodox Român din Bucovina, funcţional în timpul Imperiului Austro-Ungar şi mai apoi în vremea Regatului României, pentru care instanţele româneşti au hotărât acum trei ani, în mod irevocabil, că această avere este a statului român, nu a unei comunităţi religioase. (Neculai ROSCA)