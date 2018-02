Opt luni de închisoare pentru un avocat care a încercat să obţină un onorariu de 15.000 de euro în baza unui contract fals

Avocatul Eugen Laurus, din cadrul Baroului Suceava, a fost trimis în judecată pentru că a încercat să se folosească de un contract fals pentru a obţine un onorariu de 15.000 de euro u pentru faptele sale, acesta a fost condamnat la opt luni de închisoare, pedeapsa fiind amânată pe un termen de supraveghere de doi ani. Decizia nu este definitivă

Curtea de Apel Suceava l-a condamnat pe inculpatul Eugen Laurus la opt luni de închisoare, pedeapsă ce a fost amânată pe durata unui termen de supraveghere de doi ani, sub aspectul comiterii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi înşelăciune. Judecătorii suceveni au res­pins acţiunea civilă formulată de persoana vătă­mată Lucica Cristina Moloci. Eugen Laurus trebuie să achite statului suma de 3.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Decizia magistraţilor su­ce­veni nu este definitivă.

La sfârşitul lunii februarie 2016, pro­curorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Eugen Laurus, avocat în cadrul Baroului Suceava, sub aspectul comiterii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi tentativă la infracţiunea de înşelăciune. Acesta este acuzat că, în calitate de avocat, în scopul obţinerii pentru sine a unui folos patrimonial injust în ­va­loare de 15.000 de euro, a falsificat înscrisul sub semnătură privată intitulat „Contract de asistenţă juridică” nr. 12/12.04.2005, atestând în fals că a fost încheiat la data de 14 aprilie 2005 cu C.L.M. şi l-a folosit la data de 2 decembrie 2014 drept titlu executoriu, la Judecătoria Rădăuţi, unde l-a depus odată cu cererea prin care a solicitat şi obţinut învestirea acestuia cu formulă executorie. Inscrisul falsificat investit cu formulă executorie prin Incheierea nr.1000 CC.04.12.2014 a Judecătoriei Rădăuţi este încredinţat de inculpatul Eugen Laurus la data de 9 decembrie 2014 BEJ MC Rădăuţi – care a dispus deschiderea dosarului de executare silită nr. 204/09.12.2014 prin Incheierea nr.204/09.12.2014 împotriva debitoare M.L.C. şi a emis Incheierea de încuviinţare a executării silite nr. 204/12.12.2014 privind obligaţia acesteia de a achita onorariul de succes de 15.000 de euro. (Dănuţ ZUZEAC)