Opt cămine de bătrâni ale Arhiepiscopiei, fără autorizații de funcționare

Două comisii mixte numite prin ordin de prefect au verificat autorizările la 18 centre din județ pentru persoane vârstnice, 11 ale Arhiepiscopiei, 4 ale unor primării și trei administrate de ONG-uri. Căminele primăriilor Solca, Siret și Rădăuți au doar autorizații sanitare și sanitar-veterinare, iar căminul Primăriei Vatra Dornei este autorizat și sanitar și ISU. Cele trei cămine aflate în administrarea unor ONG-uri verificate au autorizații și sanitare și de securitate la incendiu

Cele două comisii mixte de verificare a activității la căminele de bătrâni din județul Suceava – numite prin ordin al prefectului județului Suceava, Mirela Adomnicăi – au constatat mai multe nereguli privind autorizarea sanitară ori a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Totuși, potrivit unui comunicat al Prefecturii Suceava, s-au făcut pași importanți în privința acreditării, obținerii licenței de funcționare, autorizării sanitare și sanitar-veterinare comparativ cu verificările din 2017. „Ca urmare a Ordinului Prefectului nr. 154/19.06.2018 privind constituirea comisiilor mixte, în perioada 20 iunie 2018 – 13 iulie 2018 au fost verificate 18 obiective de asistență socială pentru persoane vârstnice, din care 11 sunt în administrarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, 4 unități sunt în administrarea primăriilor și consiliilor locale din Rădăuți, Solca, Siret, Vatra Dornei, iar 3 unități sunt în administrarea ONG-uri cu domeniu de activitate umanitar”, se precizează în comunicatul Prefecturii Suceava.

Potrivit raportului comisiilor citat în comunicatul Prefecturii, șapte din căminele Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților au certificat de acreditare eliberat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, iar 4 unități sunt în curs de acreditare. Totodată, două unități dețin licență provizorie de funcționare pentru serviciul social, șapte au depus documentația în vederea obținerii licenței de funcționare pentru serviciul social, iar două unități nu au întreprins demersuri în acest sens. „Opt dintre căminele Arhiepiscopiei nu dețin autorizația sanitară de funcționare, doar 3 dintre ele fiind autorizate sanitar. Cinci dintre unitățile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților verificate nu dețin document de înregistrare sanitar-veterinară, 4 unități dețin autorizația sanitară-veterinară, iar 2 unități ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților asigură hrana beneficiarilor prin contracte catering, conform legislației în vigoare. Referitor la autorizarea ISU, 8 unități ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților nu o dețin, 1 unitate deține documentul respectiv, iar 2 unități dintre acestea au autorizația ISU, însă aceasta nu este însoțită de «documentația vizată spre neschimbare ce a stat la baza emiterii acesteia»”, se arată în raportul celor două comisii.

La cele 11 cămine de bătrâni ale Arhiepiscopiei nu au fost identificate probleme deosebite care să intre sub incidența legislației muncii.

Cele șapte cămine aflate în administrarea unor primării și ONG-uri sunt autorizate sanitar și sanitar-veterinar. Potrivit Prefecturii, căminele de bătrâni administrate de primăriile și consiliile locale din Rădăuți, Solca, Siret și Vatra Dornei, precum și cele 3 unități aflate în administrarea organizațiilor neguvernamentale dețin certificatul de acreditare eliberat Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

„Referitor la licența de funcționare pentru serviciul social, aceasta există doar la unitatea de profil din Vatra Dornei, 2 unități sunt în curs de licențiere. La Căminul pentru persoane vârstnice Solca, care aparține de Primăria orașului Solca, licența de funcționare provizorie, emisă la data de 17 iunie 2016 a fost retrasă din cauza lipsei autorizației de securitate la incendiu. Cele 3 cămine de bătrâni în aflate în administrarea unor ONG-uri au licență de funcționare pentru serviciul social. Toate cele 7 cămine aflate în administrarea unor primării și ONG-uri au obținut autorizațiile sanitare și sanitar veterinare”, se mari arată în raport.

Potrivit aceleiași surse, doar căminul de bătrâni din Vatra Dornei deține autorizație de securitate la incendiu, din cele 4 unități aflate în administrarea primăriilor și consiliilor locale.

Unitățile aflate în administrarea primăriilor orașelor Solca și Siret au fost puse în funcțiune fără a se solicita obținerea autorizației de securitate la incendiu, iar unitatea aflată în administrarea Primăriei Rădăuți nu deține autorizație de securitate la incendiu, însă are avizul de securitate la incendiu emis în baza proiectului de execuție, se precizează în raport. Autorizație ISU au cele trei unități aflate în administrarea organizațiilor neguvernamentale umanitare.

De asemenea, la trei din unitățile aflate în administrarea primăriilor nu au fost identificate probleme deosebite care să intre sub incidența legislației din domeniul muncii. „În schimb, la Căminul persoane vârstnice din Rădăuți nu s-a făcut dovada inițierii de negocieri colective în vederea încheierii contractului colectiv de muncă. S-a mai constatat că acolo nu s-a acordat un spor la salariu pentru repausul săptămânal în alte zile decât sâmbăta și duminica. În aceeași situație se află una dintre unitățile aflate în administrarea ONG-urilor, respectiv Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Sucevița”, se mai spune în comunicat. Reprezentanții celor două comisii de control au făcut recomandări administratorilor unităților de asistență socială controlate, potrivit competențelor de aplicare a legislației pe fiecare domeniu vizat, stabilind măsuri cu termene de finalizare care vor fi atent monitorizate, în continuare, de către Instituția Prefectului.

Cele două comisii care au efectuat verificările în teren au fost formate din reprezentanți ai Instituției Prefectului – județul Suceava, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava, Direcției de Sănătate Publică Suceava, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Bucovina” al Județului Suceava, Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava.

Un bărbat s-a sinucis la un centru ilegal deschis de un preot la Valea Putnei

Vă reamintim că pe data de 1 ianuarie 2018, Ovidiu Bălan, în vârstă de 56 de ani, din comuna Iacobeni a fost găsit decedat în curtea Centrului Filantropic „Vasile cel Mare” din Valea Putnei – Pojorâta. Acesta era instituționalizat în centru de aproximativ cinci luni de zile, la cererea lui. El a fost găsit de un angajat al centrului care a presupus că bărbatul ar fi suferit un atac cerebral și a sunat la 112. Medicii deplasați la fața locului au constatat că Ovidiu Bălan a decedat în urma leziunilor suferite ca urmare a unei căzături de la înălțime. Polițiștii veniți și ei la centrul din Valea Putnei au concluzionat că pe fondul depresiei, bărbatul a urcat în mansarda că-minului și s-a aruncat, murind din cauza rănilor suferite.

Ancheta a scos la iveală faptul că centrul de bătrâni de la Valea Putnei nu avea niciun fel de autorizație din partea vreunei instituții abilitate a statului. Acolo erau instituționalizate 17 persoane vârstnice, ale căror pensii erau direcționate în schimbul întreținerii lor către administratorul căminului, preotul Corneliu Constantin Luca, care s-a arătat nemulțumit de faptul că nu poate încasa decât 70% din cuantumul pensiilor bătrânilor.

„Legea nu-mi permite să iau mai mult de 70% din pensii. Ii țin aproape degeaba. Probabil voi închide centrul pentru că nu mai fac față financiar cheltuielilor. După ce s-a întâmplat și acest eveniment (sinuciderea, n.r.), mulți aparținători s-au arătat interesați să-și ia acasă rudele. Acest bărbat era la noi de cam cinci luni de zile. Nu avea familie, doar o mătușă, care ne-a spus că a mai avut două tentative de suicid. Imi pare rău că nu am știut nimic despre asta, că un l-aș mai fi primit”, a declarat atunci preotul Corneliu Constantin Luca. Se pare că și-a dus planul la bun sfârșit și a închis, cel puțin pentru moment, acest azil.

Centrul Filantropic „Vasile cel Mare” a fost inaugurat la Valea Putnei, comuna Pojorâta, în toamna anului 2011. De atunci și până în prezent, acest cămin privat de bătrâni a funcționat ilegal, fără să fi avut vreo autorizație de funcționare. In luna iulie a anului trecut, o echipă mixtă cu reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică, ai Inspectoratului pentru Situații de Ugență, ai Inspectoratului Teritorial de Muncă și ai Direcției Sanitar Veterinare au scos la iveală mai multe nereguli pentru care administratorul a fost amendat. Surse apropiate preotului susțin că de frica altor controale, dar și a eventualelor amenzi, acesta a mutat majoritatea bătrânilor în alte centre din județ, unde a găsit locuri libere. „Am fost informați de către medicul de familie din zonă, care se ocupa și de bătrânii de la Centrul din Valea Putnei, că acest centru s-a închis și am vrut să verificăm ce s-a întâmplat acolo. Am fost asla Azilul „Vasile cel Mare” și am găsit lacătul pe ușă. Contactat telefonic, preotul Luca ne-a informat că și-a încheiat activitatea și a informat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului că nu mai desfășoară niciun fel de activitate de asistență socială”, declara, la câteva săptămâni de la sinuciderea lui Ovidiu Bălan, medicul Dinu Sădean, inspector șef al Serviciului Control în Sănătate Publică, în cadrul DSP Suceava. (D.P.; C.R.)