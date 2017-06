Opt ani de închisoare pentru “Mimi”, unul dintre racolatorii de hoți și tâlhari din gașca lui Serșeniuc

Mihai Ilie Băbuță, zis „Mimi”, a fost condamnat de Tribunalul Suceava la opt ani de închisoare. Acesta face parte din gruparea ce a fost trimisă în judecată pentru că în perioada 2003-2004 a racolat și exploatat mai mulți minori pe care i-a obligat să comită furturi și tâlhării pe teritoriul Germaniei sau Austriei

Tribunalul Suceava l-a condamnat pe inculpatul Mihai Ilie Băbuță, zis „Mimi”, la opt ani de închisoare pentru „inițiere și constituire de grup infracțional organizat”, „trafic de persoane” și „trafic de minori”. Decizia magistraților suceveni nu este definitivă, ea poate fi atacată prin apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Dosarul ce îl vizează pe „Mimi” a fost disjuns, acesta făcând partea din gașca lui Serșeniuc și compania, care în perioada 2003 – 2004 a racolat și exploatat mai mulți minori pe care i-a obligat să comită furturi și tâlhării pe teritoriul Germaniei și Austriei.

In urmă cu doi ani de zile, Tribunalul Suceava a dat o primă condamnare pentru cinci indivizi, cunoscuți interlopi din Suceava, cercetați pentru țepe și trafic de persoane. Astfel, Adrian Thiel, fost Serșeniuc, de 47 de ani, din Suceava, a primit 10 ani de închisoare pentru sprijinire a unui grup infracțional organizat, trafic de minori și trafic de persoane. Tot la câte 10 ani de închisoare au fost condamnați și Neculai Strujan zis „Nițulai”, de 51 de ani, Sever Sutu, fost Leonte, de 47 de ani și Cristian Mihail Robu, fost Hoidrag, zis „Porcu”, de 44 de ani, toți trei din Suceava, pentru comiterea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și înșelăciune. De asemenea, Valentin Donu, fost Jaronka, de 42 de ani, din Suceava, s-a ales cu șase ani de închisoare pentru aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat și trafic de minori

Minori racolați și obligați să comită furturi și tâlhării în Germania sau Austria

La sfârșitul anului 2011, 17 persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar de trafic de persoane vechi de șapte ani, cu un traseu si­nuos, în care principalii autori sunt Sever Sutu, Adrian Thiel, fost Serșeniuc, Dumitru Bârtoiu, cunoscut ca Dan Popovici, Daniel Bidalah, Cristian Mihail Robu, Mihai Ilie Băbuță, Neculai Strujan, Valentin Donu, Cristian Valentin Dancu, Dumitru Marius ­Ciu­botariu, Nicolae Mugurel Pastor, Florina Petru Pîrvu, Stefăniță Bujorean, Viorel Bordei, Marian Ciprian Pentelescu, Marian Herghelegiu, Cornel Daniel Dobroghii.

Conform rechizitoriului, aceștia au fost dați pe mâna instanței de judecată pentru săvârșirea mai multor infracțiuni – de consitutire de grup infracțional organizat la trafic de persoane, trafic de minori și înșelăciune.

In luna mai a anului 2004, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și Antidrog din cadrul IPJ Suceava, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în perioada 2003 – 2004, Cristian Mihail Robu, fost Hoidrag, zis „Porcu” împreună cu Sever Sutu, Neculai Strujan și Mihai Ilie Băbuță au inițiat și constituit o grupare infracțională organizată, în scopul comiterii de infracțiuni de trafic de minori, în vederea obținerii de beneficii din exploatarea acestora, sprijiniți fiind în activitățile infracționale de Adrian Thiel, fost Serșeniuc, Valentin Donu, fost Jaronska, Cristian Constantin Dancu, toți din municipiul Suceava, racolând și asigurând transportul până în Germania și Austria, unde cazau mai mulți tineri, o parte din ei fiind minori, în vederea exploatării prin obligarea la săvârșirea de infracțiuni (furturi și tâlhării), traficanții însușindu-și ulterior toate bunurile și valorile astfel obținute. Pe de altă parte, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a fost înregistrat în luna iunie a anului 2005 un dosar penal cu privire la faptul că ­Cris­tian Mihail Robu, Dumitru Bârtoiu, Mihai Ilie Băbuță, Stefăniță Bujorean, Dumitru Marius Ciobotaru, Viorel Bordei, Florian Petru Pîrvu, Marian Herghelegiu, Daniel Bidalah, Sever Sutu, Nicolae Mugurel Pastor, Marius Cătălin Rusu, Marian Ciprian Pentelescu și alții s-au constituit într-o asociere cu scopul de a comite infracțiuni de înșelăciune.

Aceștia, la diferite intervale de timp, aceștia au săvârșit mai multe acte materiale de înșelăciune, inducând în eroare mai mulți transportatori de persoane în regim internațional, respectiv un număr de 11 părți vătămate prin aceea că, după ce le cereau acestora să îi transporte în străinătate, spre diverse destinații – Germania, Austria sau Italia, le solicitau cu titlu de împrumut, diferite sume de bani în valută ,sub pretextul necesitații prezentării acestora la vamă ori la un eventual control al poliției de frontieră, sume de bani pe care ulterior nu le mai restituiau acestora, abandonând pe traseu autoturismele cu care erau transportați.

Ulterior, au apărut indicii cu privire la săvârșirea de noi fapte penale, polițiștii de la BCCOA sesizându-se din oficiu pentru efectuarea de cercetări față de Adrian Thiel, fost Serșeniuc, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „trafic de persoane” și „trafic de minori”, cu privire la faptul că, în cursul lunii septembrie 2004, acesta, rezident la acea dată în Viena – Austria, a racolat doi minori și alți doi tineri majori din Suceava pe care i-a transportat personal sau pe cheltuiala sa în Austria, i-a găzduit în locuința sa și i-a exploatat prin obligarea sau determinarea la comiterea de furturi din magazine, în folosul său. In cursul anului 2005, în urma unei monitorizări într-o altă cauză Dumitru Bîrtoiu a fost arestat și trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „trafic de migranți”, iar din cercetări au rezultat date și indicii concretizate ulterior în probe, sub aspectul săvârșirii de către inculpatul Bîrtoiu Dumitru, fost Popovici, și a infracțiunilor de „complicitate la infracțiunea de înșelăciune și „asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, s-au extins cercetările față de inculpat, iar printr-o ordonanță din 16 aprilie 2006 s-a dispus disjungerea cercetărilor sub acest aspect și conexarea la această nouă cauză. (Dănuț ZUZEAC)