OFICIAL: Suceava va avea 25 autobuze electrice mari de la un furnizor chinez

Licitația organizată de Primăria Municipiului Suceava pentru furnizarea a 25 de autobuze electrice mari de 12 metri a fost adjudecată de o firmă din Ilfov care este unic distribuitor în România al unei firme din Turcia însă furnizorul autobuzelor pentru Suceava este puternica firmă chinezească ZTE care a fost „terț susținător” al companiei BMC Truck&Bus la licitația din 25 noiembrie. Garanția pentru motorul electric este de 15 ani iar cea pentru bateriile electrice este de zece ani, autonomia de deplasare fiind cu 100 km peste condițiile specificate în documentația de la licitație

Primele 25 autobuze electrice mari de aproximativ 12 metri care vor circula pe străzile Municipiului Suceava va proveni de la un furnizor chinez. Cu toate că firma BMC Truck&Bus România cu sediul în ilfoveană Ciorogârla, dar cu capital turcesc și care, de altfel, este unic distribuitor în România al firmei BMC din Turcia a câștigat licitația organizată de municipalitate pentru achiziționarea a 25 de autobuze electrice de 12 metri lungime, primarul Ion Lungu a precizat că autobuzele sunt produse de ZTE, un concern din China, bateriile și puterea de 340 kw, autonomie 250 km, motorizarea este de producție China, garanția fiind de 15 ani și garanția bateriilor electrice ale autobuzelor este de 10 ani. Situația este explicabilă prin faptul că firma BMC Truck&Bus România a depus una din cele trei oferte la licitația organizată de Primărie în partea a doua a lui noiembrie trecut, având ca terț susținător ZTE SMART AUTO CO., LTD (o filială a ZTE). Potrivit primarului, autobuzele electrice vor avea trei uși, 79 locuri din care 29 pe scaune și vor fi dotate cu camere supraveghere, afișaj electronic, sistem de locație AVL, sistem de climatizare, sistem de numărare călători și rampă pentru persoane cu dizabilități.

Precizăm că în documentația de la licitația organizată de Primărie în noiembrie 2019 mai erau specificate condiții legate de: puterea motorului minim 195 de kW; puterea acumulatorilor de 340 KW cu autonomie de 150 de kilometri pe zi – calculat în condițiile funcţionării tuturor „utilităţilor” şi accesoriilor, inclusiv a aerului condiţionat, afişajului de bord şi de trasee; garanția pentru caroserie și podele de minim 8 ani; pentru podea şi covor – 8 ani; anvelope – minimum 120.000 km; acumulatori electrici – minimum 8 ani; unitatea de tracţiune, punţile din faţă şi din spate – 500.000 km, iar pentru discul de frână – 300.000 km.

Localizată în Zhuhai, interiorul principal al zonei Marelui Golf Guangdong-Hong Kong-Macao, ZTE Smart Auto este cea mai mare companie listată din orașele Shanghai, Shenzen și Hong Kong. ZTE Smart Auto a fost fondată în 2016 de ZTE Corp. (producător chinez de echipamente de telecomunicații, care are avantaje în domeniile de comunicare mobilă 5G, date mari, încărcare wireless a orașului și a vehiculelor fără fir, cu 107 sucursale și rețele de marketing în lume) prin achiziția Zhuhai Granton Bus & Coach Co Ltd. iar printre primele autobuze electrice produse erau 204 unități livrate către Shenzhen Western Bus. Potrivit unor date prezentate în „China Daily Asia” și „China Automotive Review”, ZTE Smart Auto a dezvoltat deja mai multe modele de vehicule, inclusiv autocare de lux, autobuze cu etaj dublu, autobuze turistice de 12 metri și autobuze expres oraș iar produsele sunt vândute în Germania, Olanda, Australia, Italia, Israel, Thailanda și Vietnam. Construcția la o nouă bază de producție a vehiculelor energetice ZTE Smart Auto a fost demarată imediat după achiziția Zhuhai Granton Bus & Coach Co Ltd, pe o suprafață de 800.000 de metri pătrați, provincia Guangdong.

În ceea ce privește licitația care a fost organizată direct de Primăria Municipiului Suceava, precizăm că finanțarea se va face din fonduri europene atrase prin Programul Operațional Regional (85% bani europeni din Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% buget de stat și 2% contribuția bugetului local) iar criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport calitate – preț în care 55% o are componenta financiară.

Reamintim că licitația din data de 25 noiembrie 2019 a avut ca scop achiziționarea a 35 de autobuze electrice: un lot de 25 de autobuze mari de 12 metri lungime și un al doilea lot de 10 autobuze mici de aproximativ șase metri lungime. Pentru cel de-al doilea lot – în valoare estimată de 9.148.800,00 lei fără TVA – nu au fost depuse oferte și a fost reluată, însă nici a doua oară nu au fost depuse oferte eligibile și a fost anulată. În schimb, pentru lotul 1 – care a fost estimat la o valoare de 57.180.000,00 lei fără TVA – au fost depuse trei oferte în data de 25 noiembrie 2019, nu doar una singură. Potrivit primarului Ion Lungu. oferta depusă SC BMC TRUK&BUS S.A. a fost pentru suma de 47.775.000 lei fără TVA.

O altă ofertă a fost formulată de turcii de la TEMSA ULASIM ARACLARI SAN TIC AS care vin cu terț susținător pe ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L.. În fine, cea de-a treia ofertă este din partea asocierii firmelor cu capital chinez GOLDEN DRAGON BUS și XIAMEN GOLDEN DRAGON BUS CO LTD, cea de-a doua fiind din câte se pare firma mamă, din China.

„Dacă nu vor fi contestații la licitație, pe data de 4 martie vom putea semna contractul, ceea ce înseamnă că în luna octombrie 2020 vor ajunge primele 15 autobuze electrice. Termenul de livrare este de 6 luni pentru primele 15 autobuze, iar celelalte 10 autobuze vor sosi în termen de 12 luni de la data semnării contractului”, a declarat Ion Lungu. Asta în condițiile în care la licitație s-a prevăzut ca termenul maxim pe care îl pot oferta participanții în procedura de achiziție să fie de cel mult 18 luni. (Dan PRICOPE)