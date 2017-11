Oficial, 520 de suceveni au avut telefoanele ascultate în primele 10 luni ale acestui an

Numărul lor este mai mic față de anii trecuți, spun statisticile oficiale. La Curtea de Apel Suceava au fost înregistrate 16 cereri de autorizare privind supravegherea tehnică, din care trei au fost respinse de judecători. La Tribunalul Suceava au fost înregistrate, în același interval, 510 dosare de supraveghere tehnică. Cifrele totale pot fi modificate ușor dacă vor veni completări de la instanțele din teritoriu

O situație privind numărul persoanelor din județul Suceava a că­ror telefoane au fost ascultate ori câte înregistrări ambientale au fost făcute, înregistrate și care vor fi fo­losite ca mijloace de probă în do­sarele instrumentate de parchete și judecate în instanță, în acest an în dosare penale unde prezumptivi inculpați sunt cercetați sau ur­măriți penal, ne-a fost oferită o statistică parțială de la Curtea de Apel și de Tribunalul Suceava. Statistica va fi completată zilele următoare cu cifrele ce vor fi furnizate de către judecătoriile din teritoriu, care au o mai mare inerție în ceea ce pri­veș­te capacitatea de redactare a unor răspunsuri la solicitările oficiale, mizând, desigur, pe argumen­tele legale pe care le pot folosi

Intr-un răspuns oficial al Curtea de Apel Suceava ne-a fost transmis că de la începutul anului 2017 și pâ­nă în prezent, Curtea de Apel Su­ceava a înregistrat un număr de 16 cereri de autorizare privind supra­vegherea tehnică (ascultări telefoane, înregistrări ambientale, etc.) din care 2 cereri au fost formulate de Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, 2 cereri formula­te de DIICOT Suceava și 12 ce­reri formulate de Direcția Na­­țio­­nală Anticorupție. “Din cele 16 cereri de autorizare privind ­suprave­ghe­rea tehnică 13 au fost admise și 3 au fost respinse”, a arătat în comu­ni­­catul de presă transmis, jude­că­torul Maria Andrieș, Preșe­­dintele Curții de Apel Suceava. La Tribu­nalul Suceava, au fost înregistrate în același interval un număr de 510 de dosare de supraveghere tehnică. Nu se pun la calcul cererile solu­­ționate sau nu de judecătoriile din județ, de unde un răspuns statistic exact ar urma să vină, conform legii, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării de informații oficiale.

Chiar și fără răspunsul prompt al judecătoriilor din județ, cifrele rezultate din aprobările date de Curtea de Apel și Tribunalul Su­cea­va, pentru înregistrări audio, ambientale ori de alt gen din categoria “supravegherii tehnice”, sunt mari. Pentru peste 520 de suceveni s-a primit acordul de ascultate în acest an, prin orice mijloace, doar în baza deciziilor luate de Curtea de Apel și Tribunalul Suceava. Ju­decătoriile din județ așteaptă probabil un bun de tipar pentru ca și deciziile lor să fie introduse în această statistică.

Arătam în urmă cu un an că în mod oficial, 1000 de suceveni au avut telefoanele ascultate. Cifra este mare față de ceea ce s-a pre­zentat pentru anul acesta dar trebuie de reținut că anul încă nu s-a terminat iar grosul solicitărilor oficiale adresate judecătoriilor încă nu au fost făcute publice. Un fost lu­crător cu funcții de răspundere în sistemul SRI de la începutul ani­lor ’90, Nicolae Ulieru, explica faptul că pe vremea lui se ascultau câteva sute de telefoane la nivel național. Numărul acestora a crescut într-un interval ce cuprinde o singură generație, la zeci de mii la nivelul țării. Trebuie de reținut și faptul că urmărirea convesațiilor telefonice, a înregistrărilor ambientale și a altor modalități de a obține indicii sau probe, au mers în ritm cu dezvoltarea din domeniul IT- telefonia mobilă, rețele de socializare, etc..

Acum mai bine de una an, se anunța că Serviciul Român de Infor­mații nu va mai putea face inter­­­ceptări telefonice ori am­­­­bien­tale, o decizie a Curții Constituționale declarând ca neconstituțional articolul 142 indice 1 din noul Cod de procedură penală. Numai că, nici parchetele, nici Poliția, nici DNA nu dețineau și nu dețin nici acum logistica necesară pentru a efectua operațiuni de interceptare a telefoanelor în cursul anchetelor penale De menționat că anul trecut, 90% dintre solicitările de interceptare în cauze penale au fost aprobate în 2016, față de 30% cu patru ani înainte. O statistică finală pentru acest an va putea fi făcută publică după ce vom primi răspunsurile solicitate de la toate judecătoriile din județ.

Am arătat cu un alt prilej că din punct de vedere statistic, cel mai “tare” an din punct de vedere al solicitărilor de interceptări a fost 2012 în care, dintr-un număr total de 2.084 astfel de solicitări, au fost aprobate doar 662, ceea ce a repre­zentat o treime din totalul cererilor. Mai apoi, cererile venite din partea procurorilor s-au mai domolit. (Neculai ROSCA)