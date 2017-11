Ofertă diversă de brazi de Crăciun de la Direcția Silvică Suceava

Direcția Silvică Suceava oferă spre vânzare pentru Crăciun 5.000 de pomi, 4.500 de brazi și 500 de molizi, cu prețuri de până la 30 de lei, fără TVA. Ofertă specială de la Pepiniera Salcea – brazi românești, brazi de Caucaz, molizi înțepători și brazi Douglas în ghiveci, înalți până la 4 metri. Prețul ajunge la 100 de lei pentru un astfel de pom

Direcția Silvică Suceava a anunțat că va scoate la vânzare un număr de 5.000 de pomi de Crăciun. Vor fi oferiți spre vânzare 4.500 de brazi și 500 de molizi cu dimensiuni între 70 de centimetri și 3 metri înălțime. Prețurile stabilite anul acesta sunt între 20 și 30 de lei fără TVA, pentru specia brad, în funcție de dimen­siuni, și de 10-20 de lei pentru molid, de asemenea în funcție de dimensiuni. Res­ponsabilii din cadrul Direcției Silvice Suceava au arătat că pentru pomi cu înălțime mai mare de 3 metri, considerați comenzi speciale, prețul se va calcula adăugându-se câte 20 de lei pentru fiecare metru în plus. Ceilalți administratori de păduri din județ au politica proprie în ceea ce privește oferta pentru pomii de iarnă. Vor fi oferte și din partea importatorilor, pentru cei care doresc să aibă în casă un pom de Crăciun mai sofisticat. Pomii din plastic sunt de asemenea pe oferta lanțurilor de magazine și, nu în ultimul rând, merită amintită oferta “traficanților” de pomi de Crăciun, care în mod tradițional se regăsesc, o dată pe an, la intrarea în piețe, unde nu sunt foarte ­de­ranjați sau «vânați» de autorități. De precizat că la Pepiniera Salcea, gestionată de Direcția Silvică Suceava, pot fi cumpărați anul acesta pomi de Crăciun cu dimensiuni între 0,5 și 4 metri, dar numai în ghiveci. Pe lângă brazi românești sunt oferiți pentru vânzare brazi de Caucaz, molizi înțepători, precum și brazi Douglas. In funcție de specie și înălțime, prețul de vânzare poate ajunge până la 100 de lei exemplarul. (N.R.)