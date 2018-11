Oare de ce nu ne mai miră? Popa: Ideea subiectelor grilă îmi aparține

Fostul ministru al Educației, suceveanul Valentin Popa, spune că ideea de a introduce subiecte grilă la examenele naționale îi aparține. De anul viitor, candidații la BAC și Evaluare Națională ar trebui să completeze teste grilă sau vor da răspunsuri de „adevărat” și „fals” unor întrebări, inclusiv la probele de Limba Română și de Istorie. Specialiștii în educație spun că autoritățile încearcă să ascundă problemele grave ale sistemului de învățământ u Bogdan Enescu, antrenorul olimpicilor la Matematică: “Nivel absolut jenant al subiectelor grilă pentru BAC 2019. Au crescut punctajul de la Subiectul I, cel mai ușor. 5 pentru toți elevii”. Fostul ministru Daniel Funeriu, despre miza scăderii exigenței la BAC: “Mafia politică a PSD susține de zeci de ani fabricile de diplome, care dădeau la schimb politrucilor posturi, doctorate plagiate și bani. Acum sunt disperați pentru că bacul corect trimite copiii la universități bune. De aceea caută orice mijloc, impus pe furiș, să scadă exigența la bac”. Miercuri seara, modele de teste au fost publicate pe site-ul Minsiterului Educației, dar au fost retrase în scurt timp la ordinul ministrului interimar Rovana Plumb

Fostul ministru al Educației, Valentin Popa, spune că ideea de a introduce subiecte grilă la examenele naționale îi aparține, iar testul de admitere la universitățile de Medicină l-a inspirat. Popa spune că elevii nu au voie să fie afectați de noile schimbări.

“Ideea îmi aparține. (…) Când s-au terminat exa­menele de Bacalaureat și Evaluarea Națională am ­ana­lizat rezultatele. (…) Sunt mari probleme, pentru că și inspectorii din județe mi-au semnalat că există mari diferențe între evaluările la contestații și evaluările primare. Ca să fim sinceri, între cei doi evaluatori există diferențe mari. Diferențele apar la modul în care interpretezi subiectele rezolvate parțial”, a spus, pentru Mediafax, fostul ministru al Educației, Valentin Popa.

Fostul ministru al Educației mai precizează că ideea a luat-o de la examenele de admitere la universitățile de medicină, care sunt eficiente.

“Trebuie să avem câți mai mulți itemi obiectivi, să nu lase loc de interpretări. De exemplu, la universitățile de Medicină s-a rezolvat ­pro­blema asta de mulți ani și toți se prefac că nu văd. Acolo nu mai există contestații. (…) E un model practicat și foarte bine interpretat. știam de mulți ani că astfel de examene sunt cele mai bune”, a mai spus Valentin Popa.

Întrebat dacă introducerea acestor subiecte în timpul anului școlar îi poate afecta pe elevi, Valentin Popa a spus: “De ce să îi afecteze? Nu au voie să îi afecteze deloc. La testele care vor urma li se spun câte subiecte vor fi și cum sunt formate? Nici nu au aflat vreodată structura ­e­xamenului din timp. Cei care protestează (…) sunt chiar profesorii care fac pregătire și îi învață șabloane pe copii”.

De asemenea, fostul ministru mai spune că introducerea testelor grilă nu ar putea încuraja copierea la examenele naționale, pentru că vor exista patru tipuri de variante.

Totodată, Valentin Popa mai spus că întâlnirea de vineri a ministrului interimar al Educației Naționale, Rovana Plumb cu reprezentanții profesorilor, părinților și ai elevilor, pentru a discuta despre tema noilor modele de subiecte pentru e­xamenele din anul 2019, nu ar trebui să aducă modificări.

“Din punctul meu de vedere nu există niciun motiv ca să nu fie aplicat imediat”, a mai adăugat Valentin Popa.

Ministerul Educației Naționale (MEN) a modificat structura subiectelor de examen, astfel încât acestea vor conține 40% întrebări grilă, întrebări cu alegere duală sau întrebări cu răspuns Adevărat sau Fals. Reprezentanții MEN susțin că astfel răspunsul elevilor va fi notat obiectiv. De cealaltă parte, reprezentanții elevilor susțin că nu au fost consultați cu privire la introducerea testelor grilă la examenele naționale, precizând că schimbările au rolul de a crește artificial promovabilitatea la Bacalaureat, pentru că răspunsurile vor putea fi mai ușor de copiat. MEN a publicat, miercuri, pe site modelele de subiecte pentru examenele de Bacalaureat și Evaluare Națională 2019, iar ulterior acestea au fost retrase, informează Mediafax.

Florin Lixandru, secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, a declarat joi pentru Hotnews.ro că vineri Ministerul Educației va decide în ce formă vor fi subiectele de la BAC 2019 și de la Evaluarea Națională. Lixandru a spus că modelele de subiecte au fost publicate miercuri seara dintr-o eroare a Consiliului Național de Evaluare și Examinare. Modelele de subiecte au fost retrase de pe site. ”Am hotărât împreună cu doamna ministru Plumb ca vineri să discutăm oportunitatea schimbării structurii examenelor împreună cu părinții, elevii, reprezentanții Consiliului Național de Evaluare și Examinare. Vineri va avea loc o consultare cu toată lumea la minister. După discuția de vineri vom ști cum vor fi subiectele, dacă mergem pe vechiul format sau introducem testele grilă”, a declarat Florin Lixandru.

Întrebat despre modele de subiecte apărute miercuri pe site-ul subiecte.edu.ro, secretarul de stat a spus că acestea au apărut dintr-o eroare a Consiliului Național de Evaluare și Examinare. „Modele de subiecte trebuiau publicate astăzi. Dar cei de la CNEE au furat startul. A fost o eroare a celor de le CNEE”, a mai spus Lixandru.

Acesta declară că introducerea testelor grilă nu este sigură în acest moment. În schimb, decizia privind introducerea acestor teste a fost luată astă vară, după rezultatele de la examenele naționale.

„Ca să reducem gradul de subiectivism am zis să introducem și itemi de tip obiectiv unde nu ai cum să întorci că e 1 sau e 2 răspunsul, n-ai ce să interpretezi acolo. Şi am zis să introducem și astfel de itemi într-o anumită pondere. Asta a fost intenția. Totul spre binele copilului, să se vadă că facem ceva, că luăm o măsură pentru că copiii nu au nicio vină. Asta a fost rațiunea”, a explicat Lixandru.

Vineri, Ministerul Educației va avea o întânire cu elevii și părinții pe tema viitoarelor subiecte.

Ce se ascunde în spatele ideii de a avea teste grilă la Evaluarea Națională și Bacalaureat

Ministerul Educației schimbă din nou sistemul de desfășurare a examenelor din cadrul Evaluării Naționale și Bacalaurea­tului. De anul viitor, candidații ar trebui să completeze teste grilă sau vor da răspunsuri de „adevărat” și „fals” unor întrebări, inclusiv la probele de Limba Română și de Istorie. Specialiștii în educație spun că autoritățile încearcă să ascundă problemele grave ale sistemului de învățământ.

Testarea obiectivă ar urma să se introducă și la discipline precum româna, matematica sau istoria. Acest tip de evaluare se folosește deja în cazul disciplinelor precum geografia sau sociologia. Ce înseamnă mai exact? Ei bine, elevii vor trebui să răspundă și la întrebări tip grilă, să răspundă la diferite enunțuri cu adevărat sau fals sau să facă asocieri.

Schimbările nu presupun modificarea programei, însă examinarea se va face diferit.

Spre exemplu, la examenul de istorie, în loc să dezvolte o frază despre Marea Unire, elevii ar putea să aleagă, din mai multe variante, răspunsul corect cu privire la anul în care a avut loc.

O altă posibilitate ar fi să răspundă cu adevărat sau fals la enunțul „Marea Unire a fost înfăptuită în 1918”.

La română, un exercițiu de tip grilă ar putea suna astfel: „Cuvântul a tăgădui înseamnă: a promite, a amâna sau a nega”.

Iar la matematică, elevii nu vor mai trebui să arate cum au rezolvat o integrală, ci doar să aleagă răspunsul corect dintr-o listă.

„Vedem iar o încercare de a ascunde o problemă care este serioasă, faptul că profesorii nu au timp, nu au răbdare, nu sunt formați ca evaluatori în așa fel încât să nu existe abateri atât de mari ca cele din contestațiile din anii trecuți, ascunsă sub “Cum să facem noi să nu mai avem contestații atât de multe? Hai să facem lucrurile mai simple”. Un test grilă la care eventual e mai ușor de spus, un răspuns de la un coleg la altul sau de răspuns la plesneală”, subliniază Daniela Vișoianu, expert în educație.

„E mult mai ușor pentru cel care corectează să nu intervină un pic de subiectivism, însă problema adevărată este că nimeni din minister nu s-a consultat cu beneficiarii educației”, spune Ana-Maria Tudor, de la Asociația Elevilor din Constanța.

„Noi nu am participat la niciun grup de lucru, nu s-a făcut nicio comisie prin care să se spună că acum s-a hotărât”, precizează și Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asciațiilor de Părinți.

Noile modele de examen pentru Bacalaureatul și Evaluarea Națională de anul viitor au fost publicate pentru scurt timp, miercuri, pe site-ul Ministerului Educației.

La limba și literatura română s-a putut observa că la ambele subiecte, elevii au o parte de testare grilă și doar câteva exerciții de redactare și interpretare. Iar la mate­ma­tică, la primul subiect, elevii au mai multe variante de răspuns la exerciții. (Digi 24)

Bogdan Enescu, antrenorul olimpicilor la Matematică: Nivel absolut jenant al subiectelor grilă pentru BAC 2019. Au crescut punctajul de la Subiectul I, cel mai ușor. 5 pentru toți elevii

Modelele de subiecte cu cerințe tip grilă pe care Ministerul Educației vrea să le introducă anul acesta la Bacalaureat “sunt făcute în așa fel făcute încât să crească în mod artificial procentul celor promovați”. “Au mărit ponderea Subiectului 1, care oricum era cel mai ușor, de la 3 la 4 puncte în economia tezei, deci cu un punct din oficiu înseamnă deja nota 5. Nivelul de dificultate aferent problemelor de la nivelul 1 este absolut jenant”, a declarat pentru Edupedu.ro profesorul Bogdan Enescu.

“Părerea mea este că subiectele sunt făcute în așa fel făcute încât să crească în mod artificial procentul celor promovați. Au mărit ponderea Subiectului 1, care oricum era cel mai ușor, de la 3 la 4 puncte în economia tezei, deci cu un punct din oficiu înseamnă deja nota 5. Nivelul de dificultate aferent problemelor de la nivelul 1 este absolut jenant, adică practic îi întreabă cât face 1+2+4 pot să zic. și evident că fiind grilă este absolut imposibil sa asiguri corectitudinea probei, cu toate camerele, cu toți ­suprave­ghetorii, este absolut imposibil să eviți ca informația să circule.

În linii mari, per ansambul, nivelul e cam același din ultimii ani. Subiectul 3 de exemplu este chiar ok, cu excepția formulărilor, care au devenit uzuale în ultimii 3 ani: în loc să îi pună să calculeze derivata unei funcții, ceea ce înseamnă un ­a­numit algoritm și niște cunoștințe pe care trebuie să le ai, li se cere să arate că derivata este egal cu… Eu, de exemplu, la simularea de anul trecut când am corectat am întâlnit teze ale unor copii care în mod evident nu stăpâneau algoritmul corect, dar ajungeau la rezultatul corect. și dacă nu este foarte atent corectorul, poate să fie păcălit de peisaj: se uită unde a ajuns, e ok.

Dacă fac comparația cu nivelul din 2003 când a fost prima dată grilă, e jale. Atunci erau într-adevăr probleme ca lumea, nu era deloc simplu să dai răspunsuri. Deși și atunci notele au fost foarte mari, pentru că se știri întâmplă ca într-o clasă de examen să fie un copil foarte bun și asta e suficient”, a spus profesorul Bogdan Enescu.

Bogdan Enescu a fost medaliat cu aur la olimpiada internațională de Matematică din 1978 și cu bronz la edițiile din 1977 și 1979. Este primul profesor român cu premii la Olimpiada Internațională care are elevi care au obținut ei înșiși medalii la internațională (Dragoș Ghioca – argint în 1994, 1995 și1996) și Dragoș Porumbel – bronz în 2000).

Daniel Funeriu, despre miza scăderii exigenței la BAC: Mafia politică a PSD susține de zeci de ani fabricile de diplome, care dădeau la schimb politrucilor posturi, doctorate plagiate și bani

Fostul ministru Daniel Funeriu explică miza scăderii exigenței de la Bacalaureat, prin introducerea acestor teste grilă: “Mafia politică a pesede susține de zeci de ani fabricile de diplome universitare. Aceste dughene de diplome dădeau la schimb politrucilor pesede posturi universitare, granturi de cercetare, doctorate plagiate și bani, foarte mulți bani. Bacul pe bune, începând din 2011, a dus la pierderi de 350 de milioane de euro anual acestor dughene academice care au corupt mințile tinerilor noștri”, a scris Funeriu.

“Impostori pesediști, jos labele voastre jegoase de pe bacul copiilor români! rovane, veorici și alți pixeli intelectuali, stați în ca­vernele voastre! Mafia politică a pesede susține de zeci de ani fabricile de diplome universitare. Aceste dughene de diplome dădeau la schimb politrucilor pesede posturi universitare, granturi de cercetare, doctorate plagiate și bani, foarte mulți bani. Bacul pe bune, începând din 2011, a dus la pierderi de 350 de milioane de euro anual acestor dughene academice care au corupt mințile tinerilor noștri. Acum sunt disperați pentru că bacul corect trimite copiii la universități bune. De aceea caută orice mijloc, impus pe furiș, să scadă exigența la bac. Când votezi să te conducă proștii, nu vă mirați că ei iau măsuri proaste.

PS: ultima schimbare intempestivă a bacului e din 2009. Când ministru era madam minciunescu, of course”, a scris pe Facebook fostul ministru Funeriu.