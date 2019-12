O veste proastă, clocită pe șest: prima zi din 2020 începe cu scumpirea căldurii și apei calde

Deși proiectul nu prevede o scumpire a prețului local de facturare – adică cel pe care sucevenii racordați la sistemul centralizat de termoficare îl plătesc, ci doar a prețului de transport și distribuție cu 15%, practic efortul pe care municipalitatea suceveană îl va face pentru acoperirea de la bugetul local a diferenței de preț va crește de la 208,05 lei la 240,18 lei

De mai multă vreme, autoritățile locale sucevene trec sub tăcere iminenta scumpire a prețului la energie termică în sistem centralizat. Ba că lipsește încă din vara acestui an un aviz ANRE, ba că poate fi exploatat politic, ba că vine Crăciunul … însă de la Revelion vine scumpirea iar faptul ca atare nu mai poate fi trecut sub tăcere. Efortul financiar, e drept, nu va fi suportat direct de fiecare consumator în parte – din cei care au mai rămas racordați la sistemul de termoficare centralizată al orașului, ci de toți contribuabilii fiindcă nu vor crește facturile, ci vor fi majorate subvențiile pentru firma care transportă și distribuire agentul termic.

Teoretic, un proiect de hotărâre a Consiliului Local a fost pus cu ceva vreme în urmă la „dezbatere publică”, dar nimeni din administrația locală nu l-a discutat cu publicul larg. Pe site-ul Primăriei, la o rubrică mai puțin frecventată, a fost pus proiectul respectiv și cum nu s-a făcut vorbire despre acesta, nimeni nu i-a purtat grija. Zilele trecute, proiectul de hotărâre a fost pus la rubrica „Proiecte” a Consiliului Local, dar nimic precis cu privire la data la care va avea loc ședința în care consilierii locali vor trebui să dezbată în vederea aprobării proiectul respectiv. Singurul lucru precis este conținutul proiectului, conținut care vine cu scumpiri de tarif la căldură și apa caldă în sistem centralizat.

Potrivit unui proiect de hotărâre care urmează să fie adoptat într-o ședință a Consiliului Local Suceava, cel mai probabil din data de 30 decembrie, deși nu a fost încă publicat un anunț în acest sens, de la data de 1 ianuarie 2020 se va majora prețul pentru energia termică transportată, distribuită și furnizată de Thermonet S.R.L. de la 180 lei/Gcal (exclusiv TVA) la 207 lei/Gcal (exclusiv TVA), începând cu luna ianuarie 2020. Tariful de 207 lei/Gcal (fără TVA) se împarte pe cele două componente, respectiv: 78,87 lei/Gcal (fără TVA) pentru serviciul de transport și furnizare a energiei termice, practicat pentru agenții economici alimentați din rețeaua de transport a agentului termic și 128,13 lei/Gcal (fără TVA) pentru serviciul de distribuție și furnizare a energiei termice. În acest sens, va fi aprobată încheierea unui act adițional la contractul dintre municipalitate și Thermonet.

Totodată, (ca o consecință a scumpirii prețului la transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat) se aprobă prețul local pentru energia termică destinată populației de 480,18 lei/Gcal (inclusiv TVA), precum și prețul local pentru energia termică destinată agenților economici de 403,51 lei/Gcal (exclusiv TVA), începând cu luna ianuarie 2020.

În raportul de specialitate și referatul de aprobare – documente atașate la proiectul de hotărâre – se specifică faptul că prin H.C.L. nr. 283/15.10.2018 s-a aprobat prețul local pentru energia termică destinată populației de 448,05 lei/Gcal (inclusiv T.V.A.), precum și a prețului pentru energia termică destinată agenților economici de 376,51 lei/Gcal (exclusiv T.V.A.), începând cu data de 9 noiembrie 2018. Prețul local la care se facturează energia termică pentru populație este de 240 lei/Gcal (inclusiv T.V.A.).

Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul Ion Lungu, arată că prețul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice de 180 lei/Gcal (exclusiv T.V.A.) a fost stabilit în baza Contractului de concesiune încheiat cu Thermonet S.R.L., în urma procedurii de licitație.

El precizează că, prin hotărâre, Consiliul Local al municipiului Suceava a aprobat Bilanțul Termoenergetic la Thermonet S.R.L. pentru sistemul de alimentare cu energie termică a municipiului Suceava, iar printr-o adresă din luna iulie, Thermonet a solicitat Consiliului Local al municipiului Suceava aprobarea modificării prețului la energia termică transportată, distribuită și furnizată populației motivând inflația, creșterea prețului la energia electrică și debranșările unor consumatori de la sistemul centralizat de energie termică.

Primarul a explicat, în referatul de aprobare, că modificarea prețului la energia termică nu a fost propusă aprobării Consiliului Local în ședința din august 2019 (de altfel, în convocatorul din 14 august pentru ședința din 22 august lipsește un astfel de proiect – n.r) iar asta din cauza lipsei avizului A.N.R.E. care a fost emis abia în 25 noiembrie și comunicat municipalității de către Thermonet în data de 25 noiembrie prin care se consideră justificată modificarea prețului.

Tot primarul Ion Lungu a dat asigurări că „prețul local pentru populație în Municipiul Suceava va rămâne neschimbat” iar asta pentru că diferența în plus rezultată de 32,13 lei pe gigacalorie va fi acoperită prin mărirea subvenției. (D.P.)