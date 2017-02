O vântoasa teribila a ravasit ieri Suceava

In jurul orei 08.00, timp de jumătate de oră, rafale puternice de vânt au făcut stricăciuni importante și au condus la rănirea a doi oameni. Din cauza vântului extrem de puternic, acoperișurile mai multor clădiri din Suceava au fost practic smulse, pe strada Alexandru cel Bun și în Burdujeni. Doi copaci au fost doborâți de vânt și au căzut peste mașini, pe strada Oituz și pe Ana Ipătescu. Un copac a străpuns parbrizul unei mașini aflate în trafic și a rănit șoferul și pasagera din dreapta, care sunt internați, cu traumatisme u pe Calea Obcinilor s-a desprins tencuiala de pe două blocuri turn, punând în pericol viața trecătorilor. Pompierii și angajații de la Primărie au intervenit pentru a tăia arborii doborâți de vânt și a degaja drumurile

Ieri dimineață, județul Suceava s-a aflat sub cod galben de vânt, fiind prognozate intensificări locale ale vântului la rafală de 90 km/h. Foarte afectat a fost și municipiul Suceava, în jurul orei 08.00, pentru aproximativ o jumătate de oră orașul fiind măturat de rafale extrem de puternice de vânt.

Sucevenii care locuiesc pe strada Alexandru cel Bun au fost treziți în jurul orei 08.00 de o bubuitură puternică, după ce tabla de pe un bloc din zonă a fost smulsă de vântul puternic. Pompierii și angajații Primăriei au intervenit la fața locului pentru a îndepărta tabla căzută de pe bloc. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Un incident asemănător s-a produs și în cartierul Burdujeni, în apropierea gării, unde acoperișul unei clădiri a fost smuls de vânt. Si bucăți din fațadele de la câteva blocuri din cartierul Obicini au căzut tot din cauza vântului puternic, pompierii fiind nevoiți să intervină pentru a evita eventuale evenimente nefericite.

Tot din cauza vântului puternic doi copaci din municipiul Suceava au fost rupți. Unul dintre arbori a căzut peste un autoturism parcat pe strada Oituz, iar celălalt pe strada Ana Ipătescu, din apropierea Bisericii Învierea Domnului, peste o mașină aflată în trafic. O creangă a trecut prin parbrizul vehiculului, rănind două persoane aflate în interior. Acestea au fost preluate de ambulanțe și duse la Spitalul Județean Suceava pentru a le fi acordate îngrijiri medicale.

Gravul incident s-a petrecut chiar în centrul municipiului Suceava, pe cel mai circulat bulevard din oraș. Un copac din parcul de la Catedrala Catolică a căzut peste mașina în mers, a străpuns cupola, dar și parbrizul autoturismului. In interior se aflau trei persoane. Soferul și o pasageră au fost răniți. La fața locului au acționat pompierii de la ISU Suceava, dar și polițiștii, circulația derulându-se cu dificultate din cauza copacului căzut pe carosabil. Cei doi răniți au primit primele îngrijiri medicale de la echipaje SMURD și apoi au fost transportați de urgență la Spitalul Județean Suceava. Medicii spun că cei doi nu sunt în stare gravă, deși au mai multe traumatisme. Doar norocul a făcut ca pe trotuar să nu fie trecători în momentul în care copacul a fost doborât de vânt, altfel ar mai fi fost victime. Martorii susțineau că impactul copacului cu mașina a fost atenuat pentru că acesta a căzut mai întâi peste cabluri ale unei firme de internet și după aceea peste mașină. Oamenii sunt revoltați că nu sunt tăiați copacii bătrâni de către cei de la Spații Verzi din cadru Primăriei Suceava și astfel locuitorii sunt puși în pericol. Pompierii de la ISU au tăiat copacul, iar cei de la Spații Verzi au degajat carosabilul.

200 de copaci vor fi tăiați de Primăria Suceava

Ca urmare a evenimen­telor meteo din cursul zilei de ieri, viceprimarul municipiului Suceava, Marian Andronache, a ținut să mulțumească celor care au intervenit pentru a evita eventuale evenimente negative.

„Primăria Suceava are în vedere periodic inventarierea copacilor care pot pre­zenta probleme. Acest lucru se rea­­li­zează an de an pe întreaga su­prafață a municipiului Suceava de către echipe mixte care au în componență reprezentanți ai Serviciului Situații de Urgență, Direcției Generale a Domeniului Public și Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

Pentru cazurile în care am sesizat că este nevoie de tăiere am solicitat aviz de mediu și s-a procedat la tăierea arborilor respectivi. În momentul de față avem aproximativ 200 de arbori care au primit aviz de mediu pentru a fi tăiați.

Curios este faptul că niciunul dintre arborii care au fost doborâți vineri de vânt și au produs probleme nu se regăsea printre cei care urmau să fie tăiați. Erau copaci buni, sănătoși, cel puțin în aparență, cei care au creat probleme. În condițiile de vânt care a bătut în rafale de peste 100 de km/h, conform atenționărilor meteo, se putea întâmpla orice. Probleme au mai fost și la șarpantele unor blocuri, precum și desprinderea tencuielilor la două blocuri turn de pe Calea Obcinilor. Mulțumesc celor care au intervenit cu promptitudine pentru a degaja carosabilul acolo unde a fost cazul. S-a acționat cu trei echipe, două de la domeniul public și o echipă de la Serviciul Situații de Urgență tot din cadrul Primăriei Suceava, dotate cu motofierăstraie, mașină cu nacelă și patru mijloace de transport”, a declarat Marian Andronache. (Dănuț ZUZEAC)