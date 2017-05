O tânără beată și fără permis a intrat cu mașina într-un gard, la Scheia

O tânără de 20 de ani, fără permis și cu o alcoolemie de 0,84 mg/l, s-a izbit cu un BMW în gardul de la Fan Courier, la Scheia



In noaptea de joi spre vineri, la ora 02.25, Alina Cioban, de 20 de ani, din comuna Calafindești, în timp ce conducea un autoturism BMW, fără a avea permis de conducere, pe strada Aviatorului din localitatea Scheia, la intersecția cu Soseaua Humorului, din cauză că nu a adaptat viteza, a pierdut controlul asupra volanului, a pătruns pe scuarul ce este amplasat în intersecție, după care a intrat în coliziune cu gardul de la Fan Courier. Din accident a rezultat rănirea ușoară a șoferiței. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele ei a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului”. In aceeași noapte, la ora 03.05, Dan Apetrei, de 42 de ani, din municipiul Suceava, în timp ce conducea autoturismul Mitsubishi pe Calea Unirii din localitate, în sensul giratoriu de la OMV nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație, intrând în coliziune cu ansamblul de vehicule format din autoutilitara Renault și remorca Schwarzmuller, condus de Ionel Sandru, de 35 de ani, din comuna Marginea, care circula regulamentar pe banda a doua. Dan Apetrei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ionel Sandru a fost și el testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. (D.Z.)