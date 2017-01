O șoferiță a ajuns cu mașina în șanț, la Dănila

O femeie de 33 de ani, din Suceava, a pierdut controlul asupra volanului și a intrat cu mașina într-un șanț, la Dănila

La data de 16 ianuarie 2017, la ora 19.50, Angela P., de 33 de ani, din municipiul Suceava, în timp ce conducea autoturismul Volkswagen Caravelle pe DN 2, dinspre Dărmănești către Siret, la intrarea în localitatea Dănila, într-o curbă la dreapta, nu a adaptat viteza, a pierdut controlul asupra volanului și a intrat în șanțul din dreapta. In urma accidentului rutier a rezultat rănirea ușoară a șoferiței, care, la ora 23.10, s-a prezentat la Secția UPU a Spitalului Județean Suceava pentru investigații medicale. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind alcoolemie zero. Pe numele ei a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”. (D.Z.)