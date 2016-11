O piesă montată în premieră în România va avea la Teatrul sucevean o scenografie amețitor de scumpă

Cu un buget ce stârnește invidia marilor scene de teatru și operă din țară, piesa “Tigrul din orașul nostru”, de Gianina Cărbunariu, va fi montată pentru prima oară pe o scenă din România la Suceava, la Teatrul Municipal. Patru actori angajați ai teatrului, un tânăr regizor de succes și un scenograf premiat au la dispoziție un buget de 50.000 de euro pentru premiera de la sfârșitul acestei luni. Carmen Steiciuc , directorul Teatrului sucevean, susține că 29.000 de euro merg doar în scenografie. Spre comparație, un spectacol de operă fastuos precum “Indiile Galante”, pus în scenă la Opera din Iași de regizorul Andrei Serban, în care distribuția, fără orchestra simfonică, a numărat zeci de artiști: actori, cântăreți, balerini, un fabulos cor de zeci de persoane, iar decorurile și costumele au uimit prin frumusețe, a reușit să aibă un buget sub 50.000 de euro. Intr-o altă viziune, piesa pe care o vom vedea la Suceava a fost prezentată pe scena de la Avignon cu un decor extrem de simplu: 5 scaune, un birou, un zid (din carton, probabil), costume obișnuite

Nici bine nu s-a închegat, că în colectivul Teatrului sucevean a intrat deja dihonia. De câteva săptămâni, principalul subiect de discuție al celor peste 20 de angajați ai Teatrului Municipal “Matei Vișniec” din Suceava este reprezentat de suma uriașă alocată de conducerea instituției pentru montarea spectacolului “Tigrul din orașul nostru”, care va avea premiera la sfârșitul acestei luni.

Piesa, intitulată inițial “Mihaela – Tigrul din orașul nostru”, este scrisă de Gianina Cărbunariu, fiind o ficțiune realizată pe baza documentării asupra unui eveniment real: în 2011, o femelă-tigru siberian a scăpat de la Grădina Zoologică din Sibiu. Tigroaica a fost împușcată, după 3 ore de libertate, într-o pădure din apropiere.

Piesa respectivă nu a mai fost montată niciodată în România. Spectacolul va fi prezentat acum la Suceava, în regia lui Bobi Pricop, un tânăr regizor român care a pus în scenă mai multe spectacole considerate de succes la teatre bucureștene și din țară. Din distribuție fac parte patru actori ai teatrului sucevean: Diana Lazăr, Cătălin Mândru, Cosmin Panaite și Clara Popadiuc. Scenografia este rea­lizată de Adrian Damian, câștigător în acest an al Premiului UNITER pentru cea mai bună scenografie, pentru spectacolul „Cântăreața cheală”, montat la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași.

Toate par bune și frumoase până aici, putându-ne chiar considera încântați că mica și frageda instituție locală colaborează cu tineri de succes din teatrul românesc. Problema apare, ca întotdeauna, la contractele cu bani publici de la Suceava, atunci când discutăm despre sumele pe care conducerea teatrului local le-a alocat pentru montarea acestei piese.

Reamintim că Teatrul “Matei Vișniec” Suceava este finanțat în totalitate din fondurile orașului, bugetul instituției aprobat de Consiliul Local pentru întregul an 2016 ridicându-se la aproximativ 330.000 de euro. Acești bani însă reprezintă suma totală pe care teatrul o are la dispoziție pentru toate nevoile sale: salarii, montări de piese, drepturi de autor, scenografie, costume, sonorizări, deplasări etc. Din cauza lipsei totale de transparență a instituției, e greu de precizat cât din acești bani s-a cheltuit până acum. Ce este sigur este faptul că doar pentru noua piesă, “Tigrul din orașul nostru”, conducerea teatrului a alocat nu mai puțin de 50.000 de euro, conform declarațiilor directoarei Carmen Veronica Steiciuc (47.000 de euro – conform altor surse din teatru).

Suma este considerată de specialiștii în managementul artistic ca fiind mult prea mare pentru teatrul sucevean și pentru misiunea sa.

Așa cum am spus, piesa în sine are în distribuție doar patru actori, toți angajați ai Teatrului “Matei Vișniec”, dar confom declarațiilor directoarei Carmen Steiciuc, cea mai mare parte din suma totală alocată realizării spectacolului, mai precis 29.000 de euro, este alocată scenografiei, decorurilor, costumației artiștilor și elementelor de recuzită. Spre nemulțumirea multor angajați ai teatrului sucevean, majoritatea acestor elemente sunt furnizate de firme sau persoane din exteriorul instituției sucevene.

Justificările directoarei Carmen Veronica Steiciuc cum că, în conformitate cu Registrul Artelor, teatrul sucevean trebuie să aibă în fiecare stagiune cel puțin o piesă ”mare” nu pot fi considerate foarte solide.

Suma alocată de micul teatru sucevean stârnește invidia teatrelor mari din țară, depășind cu mult puneri în scenă care au presupus decoruri, costume și distribuții de zeci de ori mai ample decât ceea ce se preconizează a fi “Tigrul din orașul nostru”, producția pentru care a fost alocată suma de 50.000 de euro.

Intrebată despre motivele pentru care a fost aleasă această piesă, Carmen Veronica Steiciuc a declarat că “decizia a fost luată prin concursul Membrilor Consiliului Artistic, iar sugestia a venit din partea domnului Matei Vișniec, întrucât această piesă a Gianinei Cărbunariu, care în România nu a mai fost montată, a fost montată anul acesta de o companie din Suedia și prezentată la Festivalul Internațional de Teatru de la Avignon, în secțiunea IN, adică printre spectacolele oficiale ale festivalului. Un spectacol extrem de apreciat. Domnul Matei Vișniec a văzut acest spectacol și întrucât în România nu a mai fost montat, a venit cu propunerea ca această piesă să fie montată ca prim spectacol al Teatrului sucevean”.

50.000 de euro este o sumă pe care, oricum ai încerca să o împarți între scumpele decoruri și va­loroasele creații ale regizorului și ale celor patru actori distribuiți în piesă, depășește cu mult nevoile și posibilitățile unui teatru mic, finanțat din banii pu­blici ai unui oraș care poate fi considerat oricum, dar în niciun caz bogat.

Poate este utilă comparația, care se poate face doar din punct de vedere financiar, cu unul din ma­­rile evenimente artistice de acum aproximativ patru ani de zile, pe scena Teatrului Național din Iași, când, în regia lui Andrei Serban, a fost montat spectacolul de operă “Indiile Galante”. Distribuția, fără orchestra simfonică, a numărat zeci de artiști: actori, cântăreți, balerini, un fabulos cor de zeci de persoane. Decorurile și costumele au uimit prin amploare, calitate și frumusețe. Piesa se joacă de atunci cu casa închisă, criticii fiind unanimi în a declara că este o realizare de excepție. Conform mai multor surse, costul realizării acestui grandios spectacol la Iași, incluzând aici și onorariul reputatului regizor Andrei Serban, precum și al soliștilor invitați, celebri pe marile scene de operă, a fost mai mic de 50.000 de euro.

Nu este de trecut cu vederea nici faptul că privind decorurile folo­site de compania suedeză în montarea piesei Geaninei Cărbunariu, la care făcea referire directoarea Steiciuc, acestea nu par a costa chiar atât de mulți bani.

In iulie, la Avignon, în Franța, la cel mai mare festival de teatru european, compania suedeză Jupither Josephsson Theatre Company, alături de Royal Dramatic Theatre Stockholm, Mal­mö City Theatre, Folk­­teatern Go­then­burg, Riks­teatern și Örebro Länsteater, a susți­nut nouă re­­­pre­zen­tații, fiecare a câte o oră și 15 minute, cu piesa respectivă, denumită “Tigern”, în regia Sofiei Jupither. Piesa Geaninei Cărbunariu a fost prezentată pe scena de la Avignon însă cu un decor extrem de simplu, minimalist. Așa cum puteți vedea în ima­ginile de mai jos, s-au folosit 5 scaune, un birou, un zid (din carton, probabil), costumele actorilor sunt absolut obișnuite. In montarea suedezilor apare și o scenă cu 5-6 personaje, întruchipând diverse ani­male, dar cu costume simple. Fără să fii specialist, la o primă ochire toate decorurile, costumele și alte materiale necesare punerii în scenă nu bat nici pe la 2.000 de euro.

Trebuie spus că “Tigern”-ul prezentat de suedezi a fost bine primit de criticii prezenți la Avignon, așa cum a fost el, cu decoruri ultraminimaliste, poate chiar sărăcăcioase după standardele conducerii Teatrului sucevean. Dar, cu siguranță, mândria noastră de bucovineni ne impune să cheltuim mult mai mult ca suedezii, despre care toată lumea știe că au făcut din austeritate aproape o religie.

Evident, viziunea regizorului și a scenografului care pun în scenă piesa Geaninei Cărbunariu la Suceava poate fi diferită cu mult față de ceea ce au făcut suedezii. E foarte posibil, ținând cont de numele acestora, ca piesa realizată de ei să fie un succes. Vom putea vedea cu toții, până la sfârșitul acestei luni, de ce au costat decorurile și costumele pentru “Tigrul din orașul nostru” 29.000 de euro.

Ceea ce însă atrage atenția, cu oricâtă înțelegere am privi începuturile la Teatrul sucevean, este faptul că șefii instituției nu par să fi înțeles exact misiunea acestui teatru și modul în care trebuie cheltuiți banii puțini pe care Suceava îi poate pune la dispoziție. Nu poate fi considerată firească alocarea a aproape 10% din bugetul pe un întreg an doar pentru decorurile și costumele unei singure piese. Nu militează nimeni pentru transformarea Teatrului “Matei Vișniec” într-un teatru popular-muncitoresc, dar experimentele scumpe, mai ales la început de drum și pe bani pu­-blici, nu vor permite o dezvoltare firească a mișcării teatrale la Suceava. (Alexandra I.)