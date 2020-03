Amenzi de 4.000 de euro pentru cine nu sta in carantina sau izolare la domiciliu. Lista zonelor cu risc

La intalnirea de miercuri cu presa in care a anuntat noile masuri impuse de stadiul 2 privind epidemia de coronavirus in Romania, Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat si amenzile pe care le vor primi cei care incalca regulile de carantina sau izolare la domiciliu.

Arafat a subliniat ca amenda e in cuantum de 4.000 de euro si daca o persoana e prinsa ca incalca de mai multe ori masurile va fi amendata de tot atatea ori.

Pana acum au fost date amenzi in valoare de 300.000 de lei celor care au incalcat izolarea acasa. El a dat si un bilant al celor amendati in ultimele zile:

– La Hunedoara – 2 persoane care au declarat ca vin dintr-o zona neafectata si s-a stabilit ca veneau din zona afectata.

– La Calarasi – 2 persoane care nu s-au autoizolat la domiciliu.

– La Suceava o persoana care a spus ca se va autoizola si n-a facut-o.

“Politia de Frontiera urmareste toate cursele si cunoaste originea zborului fiecaruia. Marti au fost multe presiuni din partea unor pasageri pentru a evita masura carantinei, nu am acceptat nicio exceptie. Nu e pentru ca nu intelegem, suntem rai, dar in momentul in care acceptam o exceptie ea devine regula. Ii rugam pe cei care vin in Romania sa inteleaga. Familiilor care sunt cu copiii li s-au asigurat camera in care sa stea cu copiii impreuna”, a mai spus Arafat.

Toti cei care vin sau doar tranziteaza o zona rosie vor fi plasati automat in carantina in centrele infiintate de autoritati, iar cei care vin sau tranziteaza zonele galbene sunt plasati in izolare la domiciliu.

La acest moment, in zona rosie sunt prvincia Wuhan din China, inclusiv orasul Wuhan, orasul Daegu si judetul Cheongdo din Coreea de Sud, intreaga Italie, 5 regiuni din Franta – Hauts de France, Ile de France, Grand Est, Bourgogne France Comte si Auvergne Rhones Alpes -, 3 regiuni din Germania – Baden Wurttemberg, Bayern si Nordrhein Westfalen – si regiunea Madrid din Spania.

In zona galbena sunt toate celelalte provincii si orase din China continentala, intreg Iranul, tot restul Frantei, Germaniei, Spaniei si Coreei de Sud.