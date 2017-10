O parte din locuitorii din Zamca nu primesc căldură până săptămâna viitoare

Situația se datorează întârzierilor la realizarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare. Municipalitatea și firma care a câștigat licitația arată cu degetul spre Guvern, care nu a trimis la timp banii promiși. Dacă sucevenii din Obcini și o parte din cei din Zamca vor primi căldură începând de joi, racordurile la câteva blocuri din Zamca nu vor fi gata decât săptămâna viitoare

O parte din cetățenii care locuiesc în cartierul Zamca vor primi căldură abia începând de săptămâna viitoare. Situația se datorează întârzie­rilor la realizarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare, motivate de municipalitate, precum și de firma care a câștigat licitația ca fiind o consecință a faptului că nu au sosit banii promiși de Guvern. După ce toată vara au promis că vor termina lucrările până la sosirea sezonului rece, anunțând diverse termene rămase mereu nerespectate, acum firma Consix se chinuiește să realizeze în timp record racordurile blocurilor la punctele termice. In prezent nu beneficiază de energie termică o parte din cetățenii din Zamca, dar și o parte din cei care locuiesc în Obcini. Dacă cetățenii din Obcini și o parte din cei din Zamca vor primi căldură începând de joi, racordurile la câteva blocuri din Zamca nu vor fi gata decât săptămâna viitoare. Thermonet anunța săptămâna trecută că sucevenii vor avea căldură începând cu data de 15 octombrie, după cum de altfel a fost stabilit în întâlnirile cu asociațiile de proprietari, însă se pare că acest termen nu va mai fi respectat și unii suceveni vor mai tremura în locuințe pentru încă cel puțin o săptămână.

“Am făcut un grafic de care încercăm să ne ținem și în mare parte el este realizat, de a da până la data de 15 octombrie căldură și apă caldă populației. Tot orașul astăzi ­be­neficiază de căldură și apă caldă, mai puțin anumite zone din cartierul Zamca și din cartierul Obcini. Am promisiunea constructorului și în urma discuțiilor avute cu reprezentanții Primăriei ieri (n.r. luni, 9 octombrie) pe teren, în săptămâna aceasta va fi gata și termenul ar fi pe data de 12, joi, să finalizăm și să racordăm în totalitate cartierul Obicni, să fie căldură și apă caldă. La fel, două ramuri în cartierul Zamca, ramura 2 și 3 tot în cursul zilei de joi. Mai rămâne, încă pentru o săptămână, spune constructorul, ramura 1 în cartierul Zamca. Ne ținem de constructor, îl presăm și vom face tot ce este posibil să racordăm toți consumatorii, să be­neficieze de căldură și apă caldă. Bineînțeles că în aceste zone rămâne această problemă de aducere la starea inițială. E puțin probabil să mai asfaltăm în acest an pentru că nu sunt fonduri și nu știu dacă vor veni fondurile, s-ar putea să fie prea târziu. Dar problema este de a face aceste străzi cât de cât circulabile în această iarnă. De aceea am cerut să fie completate acolo unde s-a adus la starea inițială pentru că au fost ploi abundente, s-a mai lăsat pământul, să cilindreze din nou, să putem funcționa cât de cât în condiții normale.

Rămâne o singură ramură în zona Zamca, care începând cu ziua de joi va rămâne în continuare fără căldură și așa cum s-a angajat constructorul, într-o săptămână maxim va face tot posibilul să facă ultimul racord acolo în Zamca.

“Este un racord sensibil. Am fost și eu la fața locului. Trebuiau mutate niște garaje, am găsit o altă soluție temporară pe la un subsol de bloc și trebuie să o executăm”, a explicat ieri primarul Ion Lungu.

Mai simplu spus, o parte din locuitorii din Zamca au șanse să primească energie termică undeva pe data de 18 octombrie, ceea ce deja depășește data anunțată de Thermonet și iese din termenii stabiliți de legislație, care spune că furnizarea agentului termic către cetățeni se face după ce temperaturile medii din trei zile consecutive s-au situat sub zece grade Celsius. Intrebarea care se pune în acest caz este următoarea: în condițiile în care lucrările au fost terminate pe ­a­numite porțiuni încă din vară, de ce nu au fost făcute și racordurile, în așa fel încât această ­pro­blemă să nu mai existe? In încercarea de a arăta că lucrează pe cât mai multe ramuri, firma bucureșteană, împinsă de la spate de Primărie a tot amânat să încheie lucrările pe porțiunile începute. In condițiile în care fondurile de la Guvern nu au sosit până la începutul lunii septembrie, constructorul ar fi trebuit deja să se ocupe de racorduri, în așa fel încât cetățenii să poată primi căldură în sezonul rece. Acum, pe ultima sută de metri, Primăria se dă de ceasul morții și îi cere constructorului să încerce să recupereze într-o săptămână toate lucrările pe care a avut timp să le facă o vară întreagă. Indiferent de problemele financiare ale Primăriei Suceava sau ale Guvernului, care ne tot duce cu zăhărelul de câteva luni de zile, nu este normal ca cetățenii să nu poată beneficia de energie termică în locuințe și să trebuiască să recurgă la ­mij­loace alternative de încălzire. Normal este ca fiecare cetățean să poată alege dacă și când vrea să deschidă caloriferul. Faptul că au întins coarda cât de tare au putut, în așteptarea banilor fantomă de la Guvern a adus cetățenii din Zamca, printre care cu siguranță se numără și bătrâni și copii, mult mai sensibili la temperaturile scăzute, în situația de a îngheța în apartamente. (Alexandra IONICA)