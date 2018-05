O nouă tentativă eșuată de înșelăciune prin metoda „accidentul”

O femeie din Suceava a fost sunată de un individ care s-a dat drept fiul său. Acesta i-a spus că ar fi comis un accident rutier și are nevoie de 15.000 de euro pentru a nu fi arestat. Suceveanca și-a dat seama la timp că este vorba despre o încercare de înșelăciune

La data de 20 mai 2018, la ora 20.15, Poliția municipiului Suceava a primit o plângere din partea Elenei C., de 64 de ani, din municipiul Suceava, cu privire la faptul că în cursul zilei de 19 mai a.c., pe la ora 10.40, în timp ce era acasă, a fost sunată pe telefonul fix de persoane necunoscute, care au încercat să o înșele prin metoda „accidentul”. Cu ocazia verificărilor făcute de polițiști a rezultat faptul că în dimineața de 19 mai 2018, reclamanta se afla la domiciliul său când a fost apelată pe telefonul fix de un individ care s-a recomandat a fi fiul său. Acesta a precizat faptul că a fost implicat într-un accident rutier, din care a rezultat rănirea gravă a unei femei, care ulterior a fost transportată la spital.

În aceste împrejurări, reclamanta a aflat faptul că „fiul” său riscă să fie arestat și poate scăpa doar dacă ea îi va oferi suma de 15.000 de euro. Elena C. a vorbit la telefon și cu „avocatul” „fiului” său, căruia i-a precizat că nu are decât 8.000 de euro, urmând ca suma de bani să fie ridicată de către stagiarul „avocatului”. In urma discuției purtate de „avocat” cu Elena C., escrocul și-a dat seama că aceasta a anunțat poliția, după care a închis telefonul. Cercetările sunt continuate de Biroul Investigații Criminale Suceava sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă la înșelăciune. (D.Z.)