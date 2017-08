O nouă grădiniță cu program prelungit ar putea fi construită în curtea Scolii Gimnaziale “Ion Creangă”, din Obcini

Celelalte soluții identificate până acum – în zona fostei piețe din Obcini și în locația din preajma punctului de transformare al celor de la TPL – pentru amplasarea grădiniței prezintă diverse inconveniente

Intrucât Primăria Municipiului caută de ceva vreme o locație pentru a construi o grădiniță cu program prelungit în cartierul Obcini și având în vedere faptul că banii pentru finanțarea acesteia ar putea veni din fondurile europene alocate prin intermediul ADR Nord-Est, a fost identificată posibilitatea de a amplasa construcția în curtea Scolii Gimnaziale Nr. 9 Suceava, unde există o suprafață de 1.400 mp pentru care ar putea fi schimbată destinația, astfel încât să devină teren construibil. Celelalte soluții identificate până acum – în zona fostei piețe din Obcini și în locația din preajma punctului de transformare al celor de la TPL – pentru amplasarea grădiniței nu au putut fi fructificate, apărând diverse inconveniente de fiecare dată.

“Pe data de 13 iulie noi am avut ședință extraordinară de Consiliu Local. S-au aprobat documentele strategice pentru proiecte europene în perioada 2014-2020 – SIDU și PMUD. Ele au fost depuse la Agenția de Dezvoltare Urbană Nord-Est. Printre alte obiective, acolo avem realizarea a două grădinițe. Dacă pentru una lucrurile sunt clare, se lucrează la documentație, discutăm aici de grădinița din Burdujeni Sat, din curtea Scolii Generale Nr.6, încă mai căutăm o variantă de teren pentru grădinița din cartieul Obcini și ar fi păcat să nu facem această grădiniță cu program prelungit în cartierul Obcini, care este necesară și la care avem posibilitatea să accesăm fonduri europene în acest sens. Ultima noastră soluție – și voi avea o inițiativă în Consiliul Local, voi discuta cu consilierii, cu reprezentanții Scolii Generael Nr. 9: în curtea Scolii Generale Nr. 9 este o suprafață de 1.400 mp. Sigur, acolo este amenajat un părculeț, dar nu avem soluție. Nu facem niciun fel de defavoare cetățenilor din cartierul Obcini. Vom mai căuta să dezvoltăm alte spații verzi în zonă. Eu zic că singura noastră soluție este să facem această grădiniță pe acei 1.400 mp din curtea Scolii Generale Nr. 9. Suprafața este compatibilă cu un proiect pentru o grădiniță cu program prelungit”, a explicat ieri primarul Ion Lungu.

El a mai arătat că își dorește să supună aprobării consilierilor locali în ședința din această lună un proiect de hotărâre în acest sens. Astfel, ar urma ca suprafața de 1.400 m, pe care în prezent se află un părculeț, să fie transformată în suprafață construibilă care să deservească obiectivul de investiții “Grădiniță cu program prelungit în cartierul Obcini”. Lungu a spus că urmează să poarte discuții atât cu membrii Consiliului Local, cât și cu cei aflați la conducerea instituției de învățământ gimnazial.

“Ratăm o imensă ocazie de a face o grădiniță gratuit practic, pe bani europeni, cu cofinanțare de 2%. In ceea ce privește locația fostei piețe din Obcini, discuțiile au picat, din păcate nu am ajuns la nicio înțelegere, suntem în instanță. Se va pronunța instanța, au fost niște procese, primele le-am câștigat, nu vreau să mă pronunț, dar nu am ajuns la o înțelegere pe cale amiabilă, cum ne-am fi dorit. Ca singură opțiune și rapiditate văd această soluție. In măsura în care putem ajunge la o înțelegere cu domnii consilieri locali, să dăm o hotărâre de Consiliu Local, să putem merge cu proiectul pentru grădiniță la ADR Nord-Est”, a su-bliniat ieri edilul sucevean. (Alexandra IONICA)