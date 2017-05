O nouă fântână arteziană funcționează în Suceava, în Parcul Drapelelor

Viceprimarul Marian Andronache a arătat ieri că fântâna este încă în faza de reglaj, momentan fiind căutată o soluție pentru ca apa să curgă în cascadă pe pietrele ornamentale așezate în fântână

O nouă fântână arteziană funcționează în municipiul Suceava, în Parcul Drapelelor, de lângă Palatul Administrativ. Viceprimarul Marian Andronache a arătat ieri că fântâna este încă în faza de reglaj, momentan fiind căutată o soluție pentru ca apa să curga în cascadă, pe pietrele ornamentale așezate în fântână. Costurile fântânii au fost reduse, aceasta fiind realizată de angajații din cadrul Direcției Domeniului Public Suceava.

“Am încercat, prin forțe proprii, cu muncitorii de la Direcția Domeniului Public, să amenajăm o minifântână arteziană, ceva mai rustic. Neavând bani alocați anul acesta pentru așa ceva, am considerat că fiind făcută prin forțe proprii, fântâna nu va costa foarte mult. Nu știu dacă a ajuns la o valoare de undeva la 20 și ceva de milioane cu tot cu arbuștii plantați. Am reușit, în sfârșit, să o punem în funcțiune. Incă este în stadiul de reglaj. Problema era că nu aveam curent în zonă, era numai pe iluminat public. Am reușit și am tras și curentul. E o fântână, spun eu, destul de drăguță, foarte apreciată de copilași, prevăzută și cu patru spoturi de lumină. Când se întunecă, senzorii de lumină aprind becurile respective. E a opta fântână arteziană din municipiu”, a declarat ieri viceprimarul Andronache.

Acesta a mai arătat că în oraș există în prezent trei fântâni arteziene care au rămas nemodernizate, pe care își dorește să le poată prinde în buget măcar anul viitor, când speră că bugetul va fi mai mare.

“In momentul acesta mai avem încă trei fântâni nemodernizate și aș vrea în special cea din parcul de la Policlinică să o refacem. In urma studiului de fezabilitate pe care sper să îl facem anul acesta pentru parc să includem modernizarea fântânii arteziene, în așa fel încât la anul să putem intra la execuție la parcul Policlinicii. Mi-aș mai fi dorit și la parcul de la Catedrală, dar vom vedea, în funcție de bugetul de anul viitor. Sperăm să fie un pic mai mare decât anul acesta, să modernizăm și zona respectivă. A treia ar fi cea de la Nordic. Deja ne gândim la o soluție în zona respectivă. Eu aș fi mers pe o sferă de apă. Cred că s-ar fi încadrat bine în acea intersecție”, a mai declarat ieri Marian Andronache.

El a mai arătat că, “pe lângă aspectul modern, toate fântânile sunt prevăzute și cu spoturi de lumină. De asemenea, curentul ar fi mult mai ieftin, pentru că pompele puse în fântânile moderne au și un consum destul de scăzut. Se vede asta din economiile pe care le avem în momentul de față la energia electrică. De asemenea, după ce vor fi modernizate, fântânile arteziene vor avea un alt aspect. Sunt fântâni arteziene în oraș, construite în anul 1976, clar sunt învechite, cu pompe vechi, care se defectează destul de des și când ar trebui să funcționeze, în perioada de caniculă, atunci apar neplăceri”.

Copiii aflați ieri în zonă s-au arătat încântați de noua fântână arteziană, spunând că este foarte interesantă, că îi liniștește, fiind și un nou loc de joacă, puțin mai diferit față de celelalte din oraș. (Alexandra IONICA)