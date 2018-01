“O haină în plus” în Corpul A al USV

In Corpul A al Universității “Stefan cel Mare”, vechi de peste 50 de ani, temperatura medie nu depășește 14 grade Celsius. Imaginea unui termometru, postată pe o rețea de socializare de un student, arăta că în incinta istoricului corp al vechiului Institut Pedagogic ieri dimineață erau doar 14 grade Celsius. In celelalte cinci-șase corpuri temperatura nu cobora sub 22 de grade. 1.000 de studenți și zeci de profesori universitari de la trei facultăți tremură de frig în sălile de curs. Conducerea USV recunoaște problema, dă vina pe niște constructori care nu s-au ținut de cuvânt și promit că situația va fi rezolvată anul viitor u Corpul A nu este anvelopat și se pierde căldură și prin acoperișul nu prea bine izolat

Studenții care intră la cursuri în Corpul A al Universității “Stefan cel Mare”, cadrele didactice universitare de la Facultatea de Litere și Stiințe ale Comunicării, Facultatea de Stiințele Educației, dar și o parte din Facultatea de Educație Fizică și Sport au intrat în sezonul hibernal la cele mai scăzute temperaturi. Ima­ginea unui termometru, postată pe o rețea de socializare de un student, arăta că în incinta istoricului corp al vechiului institut de învățământ superior din Suceava ieri dimineață erau doar 14 grade Celsius. In celelalte cinci-șase corpuri temperatura nu cobora sub 22 de grade. ­Fa­cultățile, cu profesorii și studenții care au repartizate spații didactice în Corpul A trebuie să se descurce, măcar un an, cu “o haină în plus” pe timp de iarnă, cel puțin încă 12 luni. Prorectorul USV, profesorul universitar doctor Stefani Purici, a recunoscut situația. El a explicat că din toate corpurile Universității sucevene, Cantina, Bazinul și un laborator au centrale termice proprii. Celelalte corpuri sunt racordate la sistemul public de furnizare a agentului termic. Doar că, exceptând Corpul A, toate celelalte corpuri au fost modernizate, anvelopate, unele chiar din faza de construire. Corpul A nu a fost încă mo­dernizat, deși aici învață circa 1.000 de studenți din cei 9.000 de cursanți ai USV, pe toate ciclurile – licență, masterat, doctorat. “Prima mare problemă este că această construcție nu este anvelopată. Nici acoperișul nu cores­punde normelor actuale, fiind scurgeri de căldură spre exterior, nefiind suficient izolat. Din anii ’70 nu s-au mai făcut lucrări în acest sens”, a explicat prorectorul Stefan Purici, care a mai arătat că un alt factor care influențează temperatura din interiorul clădirii este pierderea căldurii pe traseul rețelei de distribuție. De la furnizor – Bioenergy SRL -, agentul termic pleacă la o temperatură de peste 90 de grade Celsius. Din cauza pierderilor de căldură de pe traseu, acesta ajunge la USV cu o temperatură de 65-70 de grade Celsius, care nu poate asigura un confort termic adecvat “In ceilalți ani am avut o temperatură de intrare de 80 de grade Celsius. Ne propunem, sper să și reușim până la finele anului 2018, să rezolvăm înlocuirea acoperișului, iar în 2019, dacă vom realiza toată documentația necesară, să montăm un sistem termorezistent, care să asigure izolarea termică a Corpului A conform normelor actuale, pentru a se asigura condiții decente pentru procesul didactic. Este rece și se simte. Mizăm pe fonduri de la Ministerul Educației, dar și pe bani din surse proprii pentru a rezolva această problemă”, a declarat prorectorul USV, profesor universitar doctor Stefan Purici.

Rectorul Universității “Stefan cel Mare” Suceava, profesor universitar doctor Valentin Popa, a confirmat problema, arătând că un proiect pentru reabilitarea și modernizarea Corpului A al USV este demarat de mai bine de 8 ani. “Din păcate, contractantul lucrării nu și-a respectat termenele și ca atare contractul a fost reziliat la începutul anului 2017. De atunci lucrăm la documentația pentru atribuirea unui nou contract de lucrări. Anumite părți din reabilitarea acestui corp de clădire, precum acoperișul, sperăm să le terminăm anul acesta. Dar nu depinde numai de noi, ci și de firmele care vor câștiga licitația, după faza de contestație și, cel mai important lucru, să execute lucrările la timp. Noi sperăm că resursele financiare necesare vor fi asigurate, nu știm care este suma exactă necesară pentru că acum suntem în perioada reactualizării ­do­cumentațiilor, se fac noi procedure, fiindcă în decurs de 8 ani legislația în construcții s-a schimbat destul de mult”, a mai arătat rectorul USV Suceava, Valentin Popa.

Iarna aceasta, cei 1.000 de studenți suceveni vor trebui deci să suporte acele temperaturi de până în 14-15 grade Celsius.

Acum 30 de ani, când sistemele de furnizare a agentului termic “duduiau”, dar în calorifere nu intra mai nimic, șeful statului de la acea vreme, Nicolae Ceaușescu, recomanda prin intermediul televizorului să luăm pe noi, la școală, la muncă ori chiar în dormitor “o haină în plus”. (Neculai ROSCA)