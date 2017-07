O găinărie a “onorabilului” rector Popa

Universitarii suceveni s-au plimbat în ultimul an cu bilete de avion cumpărate prin firma care a angajat-o pe soția rectorului. Coincidență sau nu, în această perioadă, soția rectorului USV, Valentin Popa, încasa bani de la această firmă, West Travel SRL Suceava, de pe poziția de casieră. Mai mult, proprietara societății menționate, Oana Coșman, figurează ca angajată a Facultății de Stiințe Economice și Administrație Publică. Conform mai multor surse, familia rectorului și cea a patronilor agenției de turism ar fi înrudite. Rectorul USV neagă existența vreunui conflict de interese, sub pretextul ridicol că nu a obținut niciun beneficiu. In situații similare cu cea a lui Valentin Popa, Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese, infracțiune pedepsită cu închisoare de la unu la cinci ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică

Găinărie, afacere profitabilă sau pur și simplu bătaie de joc, demonstrată cu acte de jurnalistul sucevean Dinu Zară, la Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, unde rectorul Valentin Popa a angajat-o pe patroana soției sale, care la rândul ei a distribuit bilete de avion prin firma pe care o deține, West Travel SRL Suceava, universitarilor suceveni. Mai exact, în ultimele 12 luni, Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava a realizat un număr de 23 de achiziții, în ­va­loare totală de 70.000 de lei, de la firma West Travel SRL Suceava. Contractele au vizat achiziționarea de bilete de avion pentru destinații din țară și din străinătate.

Contractele dintre Universitatea suceveană și firma West Travel, în ultimele 12 luni

Relația contractuală dintre USV și firma West Travel SRL coincide exact cu perioada în care Renati Nicoleta Popa, soția rectorului Valentin Popa, a început să încaseze bani de la firma respectivă. Conform declarațiilor de avere depuse de rector în 2016 și 2017, soția lui a fost angajată pe o funcție de casier la West Travel SRL.

Firma West Travel SRL este deținută de Oana Magdalena Coșman, Cristian Coșman și Aurelia Maerean. De menționat că Oana Coșman figurează și ca angajată a Facultății de Stiințe Economice și Administrație Publică, iar între familiile Coșman și Popa se pare că ar fi și o relație de rudenie. Contactat telefonic de reporterii cotidianului “Obiectiv”, rectorul Universității “Stefan cel Mare” Suceava a negat cu vehemență că ar fi vorba despre vreun conflict de interese în această poveste, explicând că nu a obținut niciun beneficiu, iar un punct de vedere al proprietarei firmei West Travel nu a putut fi obținut întrucât aceasta s-a mutat de curând, împreună cu familia, în străinătate, mai exact în Canada.

In situații similare cu cea în care se află rectorul Popa, Agenția Națională de Integritate a constatat însă existența conflictului de interese, infracțiune pedepsită cu închisoarea de la unu la cinci ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. (C.R.)