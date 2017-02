O firmă din Gura Humorului a cumpărat cu 2,96 milioane de euro sediul fostului CUG Iași

Publiconstruct SRL, o firmă înregistrată în Gura Humorului, aparținând omului de afaceri Dumitru Constantinescu, și-a adjudecat săptămâna trecută pavilionul administrativ al fostului Combinat de Utilaj Greu din Iași, actualul FORTUS SA, combinat aflat acum în insolvență. Deocamdată, firma din Humor a plătit doar o garanție de 10% din preț. Surse din combinat susțin că tranzacția ar urma să se facă în rate, pe o perioadă de doi ani u vânzarea a stârnit nemulțumire în rândulor micilor acționari, care o consideră ca fiind nelegală deoarece nu are avizul adunării creditorilor . Imobilul are 9 nivele, iar subteran încă 2-3 nivele și este considerat cel mai valoros activ din zestrea fostului colos industrial ieșean. Si LIDL ar fi dorit să cumpere clădirea pentru a-și muta acolo biroul central pe Europa de Est, dar nu a oferit decât 2,6 milioane de euro

Sediul Fortus SA a fost dat pentru 2,9 milioane de euro. Imobilul a fost cumpărat de către o firmă din Gura Humorului, societate ce este controlată de către Dumitru Constantinescu, un om de afaceri realitv puțin cunoscut sucevenilor, cu afaceri mai mult în Iași. Informația a fost confirmată de practicianul în insolvență, Todor Ignație, reprezentantul Mureș Insolvency, care administrează judiciar combinatul ieșean.

„Joi a fost adjudecat pavilionul cu suma de 2.960.000 de euro, firma ­Pu­­bliconstruct plătind o garanție de 10%”, a precizat acesta pentru Ziarul de Iași.

Prin urmare, firma lui Dumitru Constantinescu a plătit o garanție de circa 290.000 de euro. Surse apropiate tranzacției susțin că vânzarea s-a făcut în rate, pe o perioadă de doi ani.

Constantinescu a fost sunat în repetate rânduri de reporterii ieșeni, dar nu a răspuns pentru a oferi un punct de vedere referitor la această tranzacție.

Sediul Fortus SA este unul dintre cele mai bune active deținute de firma ieșeană.

„Platforma și pavilionul trebuie luate odată, nu ai ce să faci cu ele ­se­parat. Pavilionul are 9 nivele, iar la subsol mai sunt încă 3-4 nivele. N-ai ce să faci cu o astfel de clădire fără platformă, iar dacă se vinde clădirea, cu platforma după aia ce faci?”, a declarat Adrian Flondor, liderul sindica­tului Fortus.

Pavilionul central are o suprafață de peste 2.000 mp și are o platformă betonată de 10.628,57 mp. Terenul aferent are suprafață de circa 16.900 mp și căi de acces în suprafață de 803,44 mp.

Conform Buletinului Procedurilor de Insolvență din 10 februarie 2017, o altă ofertă a fost făcută de către omul de afaceri ieșean Gheorghe Achiței care dorea să cumpere clădirea în patru rate. Aceasta nu este însă singura.

“Lidl ar fi dorit să-și mute biroul central pe Europa de Est la Iași, însă oferea suma de 2.600.000 de euro, o sumă prea mică”, a spus Flondor.

Vânzarea sediului societății Fortus SA a stârnit o furtună de nemulțumiri în rândului foștilor angajați sau a micilor acționari. Ei consideră tranzacția ca fiind deasupra legii din cauză că ea nu a fost aprobată de creditorii firmei.

Mai mult, în BPI a fost publicat recent un raport în care adunarea creditorilor era convocată pentru data de 23 februarie pentru a da undă verde ofertei făcute de către Achiței.

„Dacă administratorul judiciar a convocat adunarea creditorilor pentru un imobil dar până la data stabilită a procedat în alt mod, este legal? După opinia mea ca acționar, nu. Din moment ce a delegat decizia adunării creditorilor orice altă acțiune este nulă de drept și de fapt”, spune Florin Rugină, mic acționar al societății.

În prezent, Fortus are datorii de aproape 474 milioane de lei de lei, iar numărul de angajați a ajuns la puțin peste 200, dintr-un număr de 11.000, cât avea în 1989. Deoarece are datorii și la E-ON, societatea nu mai are electricitate și gaz de doi ani de zile. Totodată, Fortus a ajuns mină de aur a centrelor de colectare a fierului din Iași, deoarece nu mai mare nici servicii de pază. Momentan, societatea se află în reorganizare și inventar, conform Ziarului de Iași.

Afacerile lui Constantinescu

La Iași, a începutul anilor 2000, numele lui Dumitru Constantinescu a fost vehiculat în mai multe afaceri controversate, printre care celebrul Dosar „Grădinița”, în care mai multe firme apropiate funcționarilor din Primăria ieșeană, condusă pe atunci de Constantin Simirad, au devalizat bugetul local. ­Pre­judiciul identificat de inspectorii de la finanțe s-a ridicat la peste 3,5 miliarde lei. Practic, Direcția Economică a Primăriei, condusă de Tamara Cudelcu, a efectuat, în cursul anului 2001, plăți directe către furnizorii unităților de învățământ, în valoare de 24,9 miliarde lei. Astfel, a fost posibil ca unele unități de învățământ să facă achiziții de ­mi­liarde, la prețuri mai mari decât pe piața liberă, favorizând firme de casă ale Primăriei, printre care s-a numărat și cea a lui Dumitru Constantinescu. În dosarul „Amandina”, Cudelcu a facilitat mai multe compensări, considerate de inspectorii financiari ca fiind ilegale, cu firmele aceluiași Dumitru Constantinescu. Spre exemplu, s-a compensat suma de 32.704 dolari reprezentând prestări servicii la unitățile de învățământ ale Primăriei făcute de „Elytis Top” Iași, cu rate datorate de „Elytis Top” Suceava, pentru un spațiu din Piața Unirii. Inspectorii Curtii de Conturi au susținut că nu se putea solicita această compensare, deoarece la cele două societăți „Elytis” există un singur admi­nistrator și acționar, respectiv persoana fizică Dumitru Constantinescu. În fe­bruarie 2003, inspectorii Curții de Conturi Iași au întocmit raportul de control în care au înșirat toate afacerile putrede care au zguduit Primăria, la loc de necinste fiind favorizarea firmelor lui Dumitru Constantinescu, trucarea licitațiilor sau umflarea prețurilor la diverse produse de către firme. „Răspunderea revine conducerii executive a Primăriei Iasi – primar și director economic, persoanelor din cadrul compartimentelor specializate ale Primăriei Iași care aveau atribuții în domeniu, administratorului firmelor implicate, Dumitru Constantinescu, precum și personalului din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, în măsura în care au avut cunoștință de aceste ilegalități și au avut un aport la realizarea lor”, susțineau inspectorii Curții de Conturi, conform ziarului ieșean “Evenimentul”.

In următorii ani Constantinescu s-a implicat în mai multe afaceri imobiliare în Iași, deschizând chiar și un spital , “Elytis”. Conform presei ieșene și această afacere ar fi dat naștere la discuții, spitalul lui Constantinescu obiținând, cu largul concurs al unui director al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, un contract de decontare din bani publici pentru 75 de paturi de internare, iar asta la doar câteva luni de la înființare. Astfel, pentru a-l favoriza pe Constantinescu, CJAS Iași a fost nevoită să taie din finanțarea paturilor aferente spitalelor din sistemul de stat, susțin jurnaliștii ieșeni. (O.S.)