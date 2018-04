O fetiță de șapte luni diagnosticată cu rujeolă a murit la Spitalul Județean Suceava

Micuța nu era vaccinată, prima doză ROR administrându-se la vârsta de nouă luni. Acesta este al doilea deces din cauza rujeolei înregistrat în județul nostru, de la începutul anului. In luna ianuarie, un băiețel în vârstă de doi ani din Mitocu Dragomirnei a murit din cauza rujeolei. Peste 100 de copii nevaccinați au fost diagnosticați cu rujeolă, din ianuarie și până în prezent

O fetiță în vârstă de șapte luni, din localitatea Stroiești, a murit zilele trecute, la Spitalul Județean Suceava iar rezultatele analizelor de laborator, efectuate de către Institutul Cantacuzino, au confirmat rujeola ca fiind cauza decesului. In ciuda eforturilor medicilor, copila a murit după cinci zile de spitalizare, din cauza complicațiilor respiratorii. Micuța nu era vaccinată, prima doză de vaccin ROR, împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, administrându-se la vârsta de nouă luni. “Copilul a decedat ca urmare a evoluției nefavorabile și a complicațiilor respiratorii cauzate de rujeolă, în a cincea zi de la internare, în ciuda acordării celor mai bune servicii medicale. Copilul nu avea vârsta recomandată pentru a fi vaccinat. Nu cunoaștem cu exactitate sursa de îmbolnăvire, dar atragem din nou atenția, și pe această cale, asupra faptului că este necesară vaccinarea tuturor copiilor începând cu vârsta de nouă luni. Recomandăm părinților cu copii mai mici de nouă luni să evite, pe cât posibil, prezența în locuri aglomerate, contactul cu copii mai mari și nevaccinați, dar care pot transmite boala”, a explicat medicul Cătălina Zorescu, director general în cadrul DSP Suceava.

Acesta este al doilea deces din cauza rujeolei înregistrat în județul nostru, de la începutul anului. In luna ianuarie, un copil în vârstă de doi ani din Mitocu Dragomirnei a murit, după ce starea sa de sănătate s-a agravat, Institutul Cantacuzino confirmând și în cazul lui, rujeola.

In primele trei luni ale acestui an au fost diagnosticați cu rujeolă peste 100 de copii, după cum reiese din datele statistice furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică și confirmate de DSP Suceava. Cifrele nu se pot compara cu cele înregistrate în cursul anului trecut, diferențele fiind mult prea mari, deoa­rece în primele trei luni ale anului 2017 nu s-a înregistrat niciun caz de rujeolă, iar pe tot parcursul anului trecut au fost confirmate doar trei cazuri. Din păcate, toți pacienții sunt copii nevaccinați, cu vârste între șapte luni și un an și trei luni. « De la începutul anului, în județul Su­ceava s-au în­­re­gistrat peste 100 de cazuri de rujeolă, în ultima perioadă în­registrându-se chiar o ușoară creș­­tere a numărului acestora. Rujeola – boală cu transmitere aerogenă cu grad de contagiozitate de peste 99% în popu­lațiile receptive (ne­­­vaccinate) poate avea o evoluție gravă, în special la copiii cu vârsta mică. Vaccinarea este singura metodă de prevenție », a completat directorul DSP, Cătălina Zorescu.

Rujeola debutează ca o răceală banală cu febră mare, secreții nazale, ochi înroșiți și erupție măruntă. Aceasta începe pe pielea feței și a capului și se extinde apoi pe restul corpului.

Campania de vaccinare cu vaccinul ROR se adresează copiilor cu vârste între nouă luni și nouă ani, care nu s-au îmbolnăvit până acum de rujeolă. In momentul în care copilul ajunge bolnav la medic, vaccinarea nu mai este permisă.

In județul Suceava, 12% din numărul total al părinților care au copiii înscriși la medicii de familie au semnat că refuză vaccinarea împotriva rujeolei, iar 30% “au refuzat mascat” imunizarea, după cum reiese din datele statistice ale Direcției de Sănătate Publică. Rata de vaccinare împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului a ajuns în cursul anului trecut la un procent de 75,93%, cu aproape 15 procente mai mică decât nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. (Cristina RUSTI)