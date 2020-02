O femeie în vârstă, cu o pensie de 1.200 de lei, a fost amendată de Primăria Siret cu 1.000 de lei pentru că a turnat un strat de beton  pe podețul din fața porții

“Infractoarea” și-a făcut curățenie la poartă iar pe o suprafață de aproximativ șase metri pătrați a turnat beton. Arhitectul șef din cadrul Primăriei Siret, Emil-Cristian Ciobanu, a considerat respectivul podeț drept construcție civilă, fără autorizație de construcție și femeia a fost amendată cu aproape 90% din venitul său lunar u Doina Şerban a acționat în instanță amenda

O femeie în vârstă, cu un venit de 1.200 de lei pe lună, din pensie, a primit o amendă în valoare de 1.000 de lei, din partea Primăriei Siret, pentru că a turnat o bucată de beton, în dreptul intrării în curte. Bătrâna nu locuiește pe strada Popa Şapcă, unde este imobilul, ea a moștenit casa de la tatăl său și din puținii bani pe care îi are, o îngrijește și plătește toate impozitele la zi. În vara anului trecut a reușit să schimbe gardul vechi, din lemn, și pentru a putea să-l fixeze pe cel nou, a avut nevoie de o bucată de beton. E drept că a ieșit cu bucata de beton înafara curții, dar a făcut-o pentru a putea menține curățenie, acolo fiind plin de noroi, la fiecare ploaie.

“La casa unde a locuit tatăl meu până la deces, am hotărât în luna iulie 2019 să schimb poarta de intrare în gospodărie, din una veche din lemn, care era de aproximativ 30 de ani, cu una nouă din fier și tablă. Pentru ca această poartă să aibă susținere și rezistență în timp, a fost necesară cimentarea stâlpilor și împrejurul lor, fapt ce a condus la o înălțare a suprafeței din interiorul curții cu un strat de beton, care a fost ușor extins și în exteriorul acesteia pentru o distanță în lățime de aproximativ un metru și lungime de maximum trei metri, dimensiunea porții”, a explicat pensionara Doina Şerban. Femeia a mai completat că terenul este în pantă iar la fiecare ploaie apa și mizeria îi intrau în curte. “Cuantumul amenzii este unul foarte ridicat pentru situația mea personală, respectiv că sunt pensionară cu un venit de 1.200 de lei lunar, din care 200-300 de lei îi dau pe medicamente, iar cu restul trebuie să mă gospodăresc, cheltuieli pe mâncare, utilități întreținere, inclusiv impozite și taxe, pe care le-am plătit în mod curent, fiind cu ele la zi, iar Primăria ca și recompensă pentru faptul că sunt un bun contribuabil mi-a făcut efectiv un cadou prin intermediul bunăvoinței funcționarului de la urbanism dar și a domnului primar, care a semnat toate documentele”, a continuat femeia.

Nemulțumită, pe bună dreptate, de decizia administrației locale Siret, Doina Şerban și-a căutat dreptatea în instanță, iar pe data de 20 ianuarie a acestui an a depus o plângere la Judecătoria Rădăuți. Pentru că trebuie menționat, reprezentanții Primăriei Siret s-au sesizat de “ilegalitatea” făcută de bătrână, la jumătate de an, de la înfăptuire. Şi asta din bunăvoința unui vecin, care s-a arătat profund nemulțimit de acel podeț și susține că îi este ocupat aproximativ un metru pătrat din pământul proprietate personală.

Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, susține că femeia are dreptate, dar a trebuit amendată pentru că nu a anunțat Primăria. “Pe undeva are dreptate femeia, dar a construit pe domeniul public. Când faci ceva pe domeniul public, trebuie să soliciți toate avizele și aprobările, conform legislației în vigoare”, a declarat primarul Siretului,Adrian Popoiu, care se pare că are în subordine un oraș în care toate merg strună iar legea domnește peste tot, dacă inspectorii de la Urbanism nu mai au nimic de făcut, decât să amendaze bătrâne pensionare. Poate ar fi o soluție dacă administrația locală ar betona toate drumurile din oraș și ar face trotuare și podețe pentru a facilita accesul în curte. (Cristina RUŞTI)