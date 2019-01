O femeie a sunat tocmai din Anglia la Poliția din Vicov ca să anunțe că sora sa e bătută de soț. Victima a îndurat vreme de 29 de ani bătăi și umilințe de la bărbatul respectiv

Joi dimineață, în jurul orei 10.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vicovu de Sus au fost sesizați de către o femeie care se află în Marea Britanie, cu privire la faptul că numita C. Maria, de 47 de ani, din Vicovu de Sus, sora sa, a fost lovită de către soțul acesteia, C. Sorin, de 50 de ani. Polițiștii s-au deplasat imediat la domiciliul celor doi soți, care au declarat că s-au certat, femeia prezentând leziuni la nivelul ochiului drept. Fiind întrebat de natura loviturilor, bărbatul a recunoscut faptul că a lovit-o pe soția sa. C. Maria a fost condusă la sediul Poliției Orașului Vicovu de Sus, unde a declarat că nu necesită îngrijiri medicale de specialitate, aducându-i-se la cunoștință faptul că are dreptul emiterii unui ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, respectiv 120 de ore, împotriva soțului ei, drept pe care și l-a exercitat.

De asemena, femeia a declarat că nu dorește să se întoarcă la domiciliu, aducându-i-se la cunoștință faptul că soțul ei poate fi îndepărtat de la domiciliu, însă ea a spus că dorește să locuiască la părinții ei din Vicovu de Sus. E a povestit faptul că este căsătorită de 29 de ani și că în toată această perioadă soțul ei a fost un om agresiv atât verbal, cât și fizic, fapt ce a dus la degradarea stării sale psihice, aceasta necesitând deseori internarea în centre de reabilitare psihică. De asemenea, ea a povestit că, cu o seară înainte, în jurul orei 18.00, soțul ei a lovit-o cauzându-i leziuni la nivelul ochiului drept și a frunții. Sătulă de atâtea scandaluri, femeia a zis că nu depune plângere penală împotriva soțului ei întrucât intenționează să divorțeze de acesta în perioada următoare, după care să plece în străinătate.

Polițiștii au întocmit dosar penal privind infracţiunea de „violență în familie”, Ordinul de protecție provizoriu urmând a fi prezentat Parchetului de pe Lângă Judecătoria Rădăuți, pentru a fi supus avizării.