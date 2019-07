O femeie a murit si cinci persoane au fost ranite in urma unui accident la Vama

Vineri seara, in jurul orei 18, pe DN 17, in comuna Vama, a avut loc un accident rutier in urma caruia o persoana si-a pierdut viata.

Conform ISU Suceava, doua autoturisme s-au ciocnit, 6 adulti (3 barbati si 3 femei), aflati in cele doua masini au fost raniti. La sosirea echipajelor de interventie (pompierii militari au fost la fata locului cu 2 autospeciale cu accesorii pentru descarcerare, fiind trimise si doua ambulante SMURD precum si 2 echipaje SAJ), o femeie ranita era incarcerata, o alta femeie era scoasa in afara masinii dar inconstienta, iar celelalte persoane implicate in accident aveau traumatisme multiple.

Din pacate, dupa efectuarea manevrelor de resuscitare, femeia gasita inconstienta a fost declarata decedata. Celelalte persoane ranite au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava.

Politistii continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.