O elevă a Colegiului Național “Nicu Gane” din Fălticeni a obținut premiul I și medalia de aur la Olimpiada Națională de Istorie

Lavinia Vultur este elevă în clasa a X-a la colegiul fălticenean. Simina Teodora Buculei, din clasa a IX-a la același colegiu, a câștigat premiul al II-lea, iar Oana Străjer, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național Militar “Ştefan cel Mare” din Câmpulung Mol­dovenesc, s-a întors cu mențiune. Olimpiada Națională de Is­torie a avut loc săptămâna trecută la Drobeta Turnu Severin

Lavinia Vultur (foto), elevă în clasa a X-a la Colegiul Național “Nicu Gane” din municipiul Fălticeni a obținut premiul I și medalia de aur la Olimpiada Națională de Istorie, competiție școlară care a avut loc în perioada 22-26 aprilie la Drobeta Turnu Severin. “Olimpiada de anul acesta a fost una dintre cele mai frumoase, dar și provocatoare experiențe din viața mea. A fost un rezultat pentru care am muncit încă din clasa a VI-a, când am ales să urmez calea acestei materii. Mă simt mândră că am avut șansa de a reprezenta cu succes Co­legiul Național “Nicu Gane” Fălticeni și nu în ultimul rând țin în mod deosebit să îi atribui o mare parte a acestei reușite domnului profesor Anișor Vasi­liu”, a declarat olimpica me­daliată cu aur Lavinia Vultur.

Lotul județean a fost format din șapte elevi, dintre care patru învață la Colegiul Național “Ni­cu Gane” din Fălticeni. Este vorba despre Andrei-Matei Vasiliu, în clasa a VIII-a, Simina-Teodora Buculei, în clasa a IX-a, Lavinia-Christiana Vultur, clasa a X-a, și Tudor Sandu, elev în clasa a XI-a. La această olimpiadă au mai participat și Oana Străjer, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național Militar “Ştefan cel Mare” din Câm­pulung Moldovenesc, Iuliana Țibichi, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național “Petru Rareș” din Suceava și Cornelia Mihaela Sfichi, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Na­țional “Eudoxiu Hurmu­za­chi” din Rădăuți.

Din cei șapte elevi participanți la Olimpiada Națională de Istorie, lotul sucevean s-a întors cu un total de trei premii. Pe lân­gă premiul I, la Colegiul Na­țional “Nicu Gane” din Fălticeni a ajuns și un premiu al II-lea, obținut de eleva Simina Teodora Buculei, din clasa a IX-a, pre­gătită de profesorul Anișor Vasi­liu. Oana Străjer, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național ­Mi­litar “Ştefan cel Mare” din Câm­pulung Moldovenesc, pregătită de profesorul Bogdan Tănasă, a obținut mențiune. (Cristina RUŞTI)