O echipă unită pentru continuarea proiectelor demarate de Uniunea Polonezilor din România

Uniunea Polonezilor din România a ridicat în ultimii ani în județ mai multe edificii având ca scop creșterea nivelului de trai al oamenilor din comunitățile bucovinene cu etnici polonezi

Proiectele demarate în urmă cu mai mulți ani de conducerea Uniunii Polonezilor din România, parte dintre ele deja finalizate, sunt o garanție că această comunitate se află pe drumul corect. E un drum însă foarte lung, care cuprinde și alte investiții, toate care au ca finalitate creșterea nivelului de trai al oamenilor din comunitățile cu etnici polonezi.

La realizarea acestor proiecte au pus umărul atât statul român, cât și statul polonez, iar ceea ce se vede acum este rodul muncii echipei din cadrul Uniunii Polonezilor din România.

Scoala Gimnazială „Krystyna Bochenek” din Poiana Micului este unul din aceste exemple. Ridicată cu bani proveniți exclusiv din Polonia, școala este acum un loc civilizat ce asigură educația a zeci de copii, atât poloni, cât și români, care locuiesc în acest sat al comunei Mănăstirea Humorului.

Tot cu bani veniți din partea statului polonez a fost edificată Casa Polonă din Solonețu Nou, o construcție devenită adevărat simbol pentru mica, dar inimoasa comunitate de polonezi din acest sat.

Pe aceeași latură se înscrie achiziționarea, construcția sau renovarea de case polone în Pleșa, Poiana Micului, Păltinoasa, Cacica, Vicșani, Siret, București sau Suceava, dar și renovarea școlilor din Solonețu Nou, Cacica și Pârteștii de Sus.

Realizarea proiectului „Copiii Bucovinei” este o altă bornă importantă în istoria recentă a Uniunii Polonezilor din România, un proiect de pe urma căruia au beneficiat de sprijin în ceea ce privește studiile sute de elevi din 11 unități școlare, dar și zeci de tineri. Bursele și premiile acordate, constând în echipamente școlare, transport gratuit și pachete, reprezintă un semnal că educația este o prioritate pentru comunitatea de polonezi și nu numai.

An de an, conducerea Uniunii Polonezilor din România s-a implicat pentru a sprijini financiar oamenii cu probleme sociale, dar și pe cei mai în vârstă, aflați în dificultate.

Religia și păstrarea datinilor și obiceiurilor au reprezentat permanent o preocupare pentru cei care conduc Uniunea Polonezilor din România. Aici pot fi amintite fondurile acordate permanent pentru renovarea bisericilor din Bucovina. O notă aparte o reprezintă Basilica Minor din Cacica și Piața „Sf. Ioan Paul al II-lea”, o investiție derulată timp de mai mulți ani, dar care a schimbat semnificativ aspectul zonei.

Manifestările organizate an de an, în special cele reunite sub egida „Zilele Culturii Polone”, au devenit un reper important pentru întreg județul Suceava, iar regalul gastronomic de la Solonețu Nou este de acum unul de tradiție cu ocazia manifestării „Sărbătoarea Roadelor”.

Pentru anii viitori, Uniunea Polonezilor din România va finaliza lucrările la noua casă polonă de la Moara, a cărei construcție a început deja, dar va demara și ample acțiuni de renovare la sediul Dom Polski din Suceava și la alte sedii aparținând Uniunii Polonezilor din România care necesită reabilitări.

Modernizarea drumului Solonețu Nou – Pleșa – Mănăstirea Humorului este un alt proiect care va beneficia de o atenție specială. Tot ca prioritate poate fi amintită introducerea rețelelor de apă și canalizare în comuna Cacica.

Relațiile cu Polonia sunt, de asemenea, văzute ca esențiale pentru dezvoltarea în continuare a comunităților în care trăiesc etnici polonezi. Pe această linie se înscriu atragerea de investitori polonezi, dar și promovarea pe linie turistică nu doar a satelor în care trăiesc polonezi, ci și a Bucovinei în ansamblu.

Alături de Ghervazen Longher, președintele Uniunii Polonezilor din România, echipa propusă pentru realizarea proiectelor care se vor derula în următorii ani este compusă din Victoria Longher, care deschide lista pentru Camera Deputaților, precum și din Iosef Irișec și Ana Zielonka.

Victoria Longher are 45 de ani, este manager al unei firme locale și este absolventă de studii superioare în domeniul științelor economice. (N.R.)