O echipă condusă de chirurgul Octavian Diaconu a extirpat un chist ovarian de 12 kilograme

Intervenția chirurgicală a durat aproximativ o oră și s-a desfășurat la Spitalul Județean Suceava. Pacienta în vârstă de 39 de ani a fost diagnosticată cu acest chist ovarian în urmă cu zece ani, dar a ignorat diagnosticul până când chistul a ajuns să cântărească 12 kilograme. Operația a fost una delicată, pacienta având și insuficiență renală, fiind dializată de 15 ani, dar și purtătoare a virusului hepatic C

O femeie care avea un chist ovarian în greutate de peste zece kilograme, ce ocupa aproape întreaga cavitate abdominală, a fost operată la Spitalul Județean de Urgență Suceava, medicii afirmând că intervenția a decurs fără probleme, starea pacientei fiind bună. Pacienta în vârstă de 39 de ani din municipiul Fălticeni a fost diagnosticată cu un chist ovarian încă de acum zece ani, dar se pare că a tot ignorat această pro­blemă, chistul ajungând să cântărească 12 kilograme. Echipa operatorie a fost condusă de doctorul chirurg Octavian Diaconu, care a operat alături de medicii Livia Petre și Violeta Stefan. Intervenția chirurgicală a durat aproximativ o oră.

“Pacienta știa de existența acestui chist de zece ani, acesta crescând foarte mult în ultima perioadă. S-a intervenit pentru extragerea unui chist ovarian seros gigant care se întindea din zona pelvisului până în ficat și s-a efectuat o anesectomie dreaptă. Era o tumoră imensă, care cântărită postoperator avea 12 kilograme. Am considerat că avea un ca­racter relativ de urgență, prin fenomenele de compresie, plus că pacienta suferă și de insuficiență renală, fiind dializată de 15 ani de zile. Intervenția chirurgicală a necesitat o pregătire atentă, pacienta fiind și purtătoare a virusului hepatic C. Am pregătit rezerve de sânge, aici ridicându-ne probleme venele practic distruse ale femeii din cei 15 ani de dializă. Pacienta a fost internată în secția de Terapie Intensivă cu o zi înainte de intervenția chirurgicală. A fost un chist ovarian mare, cu un volum destul de rar întâlnit. Nu este singurul de acest fel, în cei peste 20 de ani de experiență am operat cred că 11 astfel de cazuri. In acest caz a fost vorba clar despre neglijență din partea pacientei, dar aceasta a încercat să se scuze menționând că a pus totul pe baza virusului hepatic C de care suferă”, ne-a declarat medicul care a salvat viața acestei paciente, chirurgul Octavian Diaconu. Potrivit acestuia, pacienta are o evoluție postoperatorie bună, urmând să fie supusă în continuare unui tratament. Ea va rămâne sub supravegherea cadrelor medicale pentru probabil încă șapte zile. (Cristina RUSTI)