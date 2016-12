O dublă crimă nerezolvată de acum 11 ani încă le dă bătăi de cap polițiștilor suceveni

In urmă cu 11 ani de zile, soții Hreniuc, din Milișăuți, ambii în vârstă de 70 de ani, au fost omorâți cu bestialitate în propria casă. Deși anchetatorii au audiat sute de persoane, nu au reușit până în prezent să dea de urma criminalilor

În dimineața zilei de 20 mai 2005, soții Gheorghe și Elena Hreniuc, ambii în vârstă de 70 de ani, au fost găsiți decedați în propria casă de către o nepoată. Copila nu va uita toată viața ce a văzut pe holul în care și-a găsit bunicii morți, cu capetele sfărâmate și pereții plini de sânge.

Ambii bătrâni au fost uciși cu cruzime, anchetatorii stabilind că ucigașii au folosit picioarele de la mai multe scaune pentru a-și lovi victimele peste cap și corp până când și-au dat ultima suflare. Motivul crimei a fost jaful, polițiștii deplasați la fața locului găsind bunurile din casă răvășite. Aceștia au ridicat mai multe amprente și au audiat sute de persoane, însă nici până în ziua de astăzi nu au fost descoperiți cei care au curmat cu atâta cruzime viața celor doi pensionari.

La vremea respectivă, locuitorii din Milișăuți au fost îngroziți de teribila crimă, spunând că așa ceva nu s-a întâmplat la ei în comunitate nici în timpul războiului.

Anchetatorii au stabilit că soții Hreniuc ar fi fost omorâți cu o seară înainte, deoarece televizorul din casă era pornit în dimineața zilei în care nepoata lor i-a găsit decedați. În primă fază s-au luat în calcul două ipoteze: cea a jafului și cea a răzbunării, deoarece bătrânii ar fi fost martori în niște procese care vizau mai multe suprafețe de teren de pe raza localității Milișăuți.

În picioare a rămas prima ipoteză deoarece din locuința familiei Hreniuc au dispărut mai multe bunuri și o sumă de bani, aproximativ 500 de lei. Criminalii nu au zăbovit prea mult în casa septuagenarilor căutând valori, dacă ne gândim că polițiștii au descoperit în imobilul în care s-a produs crima suma de 8.000 de lei, bani ce nu au fost găsiți de asasini.

„Mama avea părul smuls“

Trandafira Moscalu este fiica soților Hreniuc. Femeia locuiește la câțiva metri distanță de casa în care părinții ei au fost masacrați. Una dintre fetele femeii a fost cea care a descoperit oribila crimă. Anul 2005 a fost unul foarte dificil pentru Trandafira Moscalu, după ce la începutul anului își pierduse și soțul.

„Pe 20 ianuarie 2005 a murit soțul meu și exact după patru luni de zile, pe 20 mai, au fost omorâți părinții mei. Fata mea i-a găsit în casă, era ceva de groază, nici în filme nu se poate vedea așa ceva. Eram așa de speriată încât nu am lăsat televiziunile să filmeze deoarece credeam că vor veni să mă omoare și pe mine. Mama avea părul smuls din cap cu tot cu scalp și nu aveai loc să pui un deget pe corpul ei, era lovită peste tot“, a povestit Trandafira Moscalu.

Femeia a spus că în primii doi ani după comiterea crimei polițiștii au făcut cercetări în acest caz, însă ulterior i-au lăsat impresia că s-au lăsat bătuți, nereușind să-i prindă pe autori, deși au existat mai multe persoane suspectate.

„Niște țigani din Arbore au fost bănuiți că i-au omorât pe părinții mei. Au ajuns ei la închisoare, dar pentru alte infracțiuni. Doi ani la rând polițiștii au venit încontinuu pe la mine și țineam legătura cu ei, dar după aceea, ușor-ușor, parcă au uitat de dosar“, a mai arătat Trandafira Moscalu.

Fiica soților Hreniuc a mai spus că polițiștii au adus la fața locului mai mulți suspecți bănuiți de comiterea crimei, au făcut reconstituire, însă până în prezent nimeni nu a fost pus sub acuzare. Femeia încă mai speră ca asasinii să fie prinși, pentru a afla de ce părinții ei au fost măcelăriți fără milă.

„Parcă ar fi murit natural“

Constanța Hreniuc este cumnata celor doi bătrâni omorâți în 2005 și totodată și vecina lor, locuind la casa alăturată. În seara crimei, femeia nu a văzut și nu a auzit nimic, deoarece afară ploua și vântul bătea cu putere.

„Dimineața aveam să aflu de la o nepoată că cumnații mei sunt plini de sânge. Nu am bănuit nicio clipă că sunt morți, însă când am intrat în curte, ușa de la bucătărie era deschisă, iar holul camerei era roșu de sânge. Am intrat numai pe prag, iar ei amândoi erau puși la un metru distanță unul de celălalt. Am ieșit în drum și am țipat după ajutor“, a declarat Constanța Hreniuc, cumnata bătrânilor omorâți în 2005.

Femeia a explicat că poliția a ajuns la locul crimei în scurt timp, au făcut poze, măsurători, au luat declarații de la mai multe persoane, însă fără ca autorii oribilului asasinat să fie prinși vreodată.

„Se vorbea că ar fi niște suspecți de la Arbore. După un an sau doi, polițiștii s-au întors la fața locului, dar de atunci nu am mai auzit nimic, de parcă ar fi murit natural. Am 70 de ani și așa ceva nu s-a întâmplat și sper să nu se mai întâmple niciodată la noi în localitate“, a mai declarat cumnata soților Hreniuc.

Ce spun polițiștii

Comisarul Andrei Ciuhan, de la Serviciul Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, a povestit cum s-a desfășurat ancheta în cazul dublei crime de la Milișăuți, explicând și de ce criminalii nu au putut fi prinși până în prezent.

„Am avut peste 90 de suspecți și peste 1.000 de persoane verificate. Cercetările făcute în acest dosar nu au fost abandonate niciodată. Chiar anul trecut am audiat două persoane despre care am obținut informații că ar fi implicate în comiterea crimei, însă fără a le putea incrimina“, a precizat comisarul Andrei Ciuhan.

Acesta a arătat că mai mulți zilieri care lucrau în Milișăuți la vremea respectivă au fost suspectați de comiterea faptei, însă nu au putut fi puși sub acuzare. Comisarul Andrei Ciuhan a mai explicat că, din cauză că au lipsit probele științifice, persoanele bănuite de comiterea crimei de la Milișăuți nu au putut fi băgate după gratii. El a spus că polițiștii au reușit chiar să obțină declarații de la doi indivizi din comuna Arbore, prin care aceștia recunoșteau faptele comise, însă din lipsă de probe nimeni nu a putut să-i pună sub acuzare.

Ofițerul criminalist a precizat că mai multe probe ridicate de la locul crimei au fost afectate de sângele victimelor, iar amprentele prelevate și trimise la București nu i-au putut ajuta cu nimic. „Chiar dacă omorul s-ar fi săvârșit în prezent, nu ar fi fost nicio diferență în modul în care s-a derulat ancheta. Nu lipsa tehnologiei a făcut ca autorii crimei să nu fie prinși“, a mai spus comisarul Andrei Ciuhan. Polițistul sucevean a adăugat că cercetările din dosar vor fi continuate. El nu și-a pierdut încrederea că asasinii ar putea fi prinși, dând ca exemplu o crimă rezolvată în anul 2012 în comuna suceveană Frumosu, la 13 ani distanță de la săvârșirea ei. Criminalii au fost prinși, iar în prezent sunt după gratii. (Dănuț ZUZEAC)